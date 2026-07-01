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അവശനിലയിലായ ഗര്‍ഭിണിക്ക് സ്‌ട്രെക്‌ചര്‍ ലഭിച്ചില്ല, കാത്ത് നിന്നത് അരമണിക്കുറിലേറെ, സംഭവം പാലക്കാട്ട് സ്‌ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആശുപത്രിയില്‍

മുതലമട കാമ്പ്രത്ത്ചള്ളയിൽ നിന്നെത്തിയ കുടുംബത്തിനാണ് ദാരുണ അനുഭമുണ്ടായത്.

PREGNANTLADY GOVT HOSPITAL NEGLIGENCE EMERGENCY MUTHALAMADA
Pregnant woman in critical condition did not get stretcher (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 1, 2026 at 8:02 PM IST

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പാലക്കാട്: അവശയായ ഗർഭിണിയുമായെത്തിയ കുടുംബം ആശുപത്രിക്കു മുമ്പിൽ ചികിത്സ തേടി നിന്നത് അര മണിക്കൂറിലേറെ സമയം. പാലക്കാട്ട് സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആശുപത്രിയിലാണ് ആവശ്യത്തിന് സ്‌ട്രെചര്‍ ഇല്ലാത്തത് മൂലം ഗര്‍ഭിണി അരമണിക്കൂറിലേറെ കാത്തുനില്‍ക്കേണ്ടി വന്നത് . മുതലമട കാമ്പ്രത്ത്ചള്ളയിൽ നിന്നെത്തിയ കുടുംബത്തിനാണ് ദാരുണ അനുഭമുണ്ടായത്.

അവശനിലയിലായ ഗര്‍ഭിണിക്ക് സ്‌ട്രെക്‌ചര്‍ ലഭിച്ചില്ല, കാത്ത് നിന്നത് അരമണിക്കുറിലേറെ (ETV Bharat)


കാമ്പ്രത്ത് ചളളയിൽ നിന്ന് 30 കിലോമീറ്ററിലധികം സഞ്ചരിച്ചാണ് ഗർഭിണിയും കുടുംബവും ജില്ലാ ആശുപത്രിക്ക് കീഴിലെ സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആശുപത്രിയിലെത്തിയത്. അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിന് മുമ്പിലെത്തിയ ആംബുലൻസിൽ നിന്ന് ആശുപത്രിക്കുള്ളിലേക്ക് പൂർണ ഗർഭിണിയെ കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കിയപ്പോഴാണ് സ്‌ട്രെച്ചറില്ലാത്ത സ്ഥിതിയുണ്ടായത്. ഇതോടെ അരമണിക്കൂറിലേറെ ഗർഭിണിയെ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിന് മുന്നിൽ ആംബുലൻസിൽ തന്നെ കിടത്തേണ്ടിവന്നു. മറ്റൊരു രോഗിയുമായി സ്‌ട്രെചര്‍ പോയിരിക്കുകയാണ് എന്നായിരുന്നു ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ മറുപടി .

TAGGED:

PREGNANTLADY
GOVT HOSPITAL NEGLIGENCE
EMERGENCY
MUTHALAMADA
PREGNANT DID NOT GET STRETCHER

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