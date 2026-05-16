കോഴിക്കോട്ട് ഓടുന്ന കാറിന് തീപിടിച്ച് ഗർഭിണിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; ഭർത്താവിന് പരിക്ക്
പേരാമ്പ്ര ചെറുവണ്ണൂരിലെ കക്കറ മുക്ക് റോഡിലാണ് അപകടം നടന്നത്. 14 ന് രാത്രിയോടെയായിരുന്നു നാടിനെ നടുക്കിയ ദുരന്തം.
Published : May 16, 2026 at 7:28 AM IST
കോഴിക്കോട്: ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാറിന് തീപിടിച്ച് ഗർഭിണിയായ യുവതിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. പേരാമ്പ്ര ചെറുവണ്ണൂരിലെ കക്കറമുക്ക് റോഡിൽ വച്ചുണ്ടായ അപ്രതീക്ഷിത അപകടത്തിലാണ് യുവതി വെന്തുമരിച്ചത്. കാറിലുണ്ടായിരുന്ന ഭർത്താവിന് ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റു.
നാടിനെ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തിയ അപകടത്തിൽ സോനയാണ് മരിച്ചത്. ഇന്നലെ രാത്രിയോടെയായിരുന്നു നാടിനെയാകെ നടുക്കിയ വലിയ ദുരന്തം. ഇരുവരും ആശുപത്രിയിൽ പോയി മടങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് ഇവർ സഞ്ചരിച്ച കാറിന് പെട്ടെന്ന് തീപിടിച്ചത്. ദാരുണമായ അപകടത്തിൻ്റെ നടുക്കത്തിൽ നിന്നും പ്രദേശവാസികൾ ഇതുവരെയും മുക്തരായിട്ടില്ല.
നാട്ടുകാരുടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം
ദമ്പതികൾ സഞ്ചരിച്ച സ്വിഫ്റ്റ് കാറാണ് വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായി അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. കക്കറമുക്ക് റോഡിൽ എത്തിയപ്പോൾ കാറിൻ്റെ മുൻഭാഗത്ത് നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തീയും പുകയും ഉയരുകയായിരുന്നു. ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട നാട്ടുകാർ അപ്പോൾത്തന്നെ കാറിന് അടുത്തേക്ക് ഓടിയെത്തി. റോഡരികിലെ വയലിൽ നിന്ന് വെള്ളം പെട്ടെന്ന് കോരിയൊഴിച്ചാണ് പ്രദേശവാസികൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തീയണയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്.
കാറിൻ്റെ ഡോറുകൾ തുറന്ന് അകത്തുണ്ടായിരുന്നവരെ സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെടുക്കാനും ഇവർ പെട്ടെന്നുതന്നെ ശ്രമം നടത്തി. ഡ്രൈവിങ് സീറ്റിലിരുന്ന ഭർത്താവിനെ നാട്ടുകാർ വളരെ വേഗം കാറിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തു. എന്നാൽ, തീ അതിവേഗം പടർന്നതിനാൽ സോനയെ പുറത്തെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
നാട്ടുകാരുടെ സമയോചിതമായ ഇടപെടൽ മൂലമാണ് ഭർത്താവിൻ്റെ ജീവനെങ്കിലും നിർണായക നിമിഷത്തിൽ രക്ഷിക്കാനായത്. ആളിക്കത്തുന്ന തീയിലേക്ക് അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു എന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ പിന്നീട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. ഏറെ പണിപ്പെട്ടാണ് തീ പൂർണമായും നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയത്.
അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സ
ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ ഭർത്താവിനെ അപകടം നടന്ന ഉടൻ തന്നെ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. വിവരമറിഞ്ഞ് പേരാമ്പ്ര ഫയർഫോഴ്സ് യൂണിറ്റും പൊലീസും അതിവേഗം സ്ഥലത്തെത്തി. എന്നാൽ, ഫയർഫോഴ്സ് എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നാട്ടുകാർ ഇരുവരെയും അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു. ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ യുവതി മരിക്കുകയായിരുന്നു.
ഭർത്താവ് ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ തീവ്രപരിചരണ ചികിത്സയിലാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യനില സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഡോക്ടർമാർ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്. ഗർഭിണിയായ യുവതിക്കുണ്ടായ ഈ വലിയ ദുരന്തം നാടിനെയാകെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി.
വിശദമായ അന്വേഷണം
സോനയുടെ മൃതദേഹം നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി ഇന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തും. ഇതിന് ശേഷമേ ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകുകയുള്ളൂ. കാറിലുണ്ടായ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് പെട്ടെന്നുള്ള തീപിടിത്തത്തിന് പ്രധാന കാരണമെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഫൊറൻസിക് വിദഗ്ധരും സ്ഥലത്തെത്തി അപകടത്തിൽപ്പെട്ട കാർ പരിശോധിച്ച് ശാസ്ത്രീയ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കും.
തീപിടിച്ച കാർ ഏത് വർഷത്തെ മോഡലാണെന്നും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ എപ്പോഴാണ് അവസാനമായി നടത്തിയതെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിക്കും. ഫൊറൻസിക് പരിശോധനാ ഫലം ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ അപകടത്തിൻ്റെ യഥാർഥ കാരണം സംബന്ധിച്ച് പൂർണമായ വ്യക്തത വരുകയുള്ളൂ. ഇതിനായി പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നിയമ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വാഹനം പെട്ടെന്ന് ലോക്കാകുന്നത് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കാറുണ്ടെന്നും അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
സമാനമായ രീതിയിൽ ഓടുന്ന കാറുകൾക്ക് തീപിടിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് വർധിക്കുന്നത് ജനങ്ങളിൽ വലിയ ആശങ്കയ്ക്ക് ഇടയാക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വാഹനങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ കൃത്യമായി നടത്തണമെന്ന് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൻ്റെ കർശന മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.
വാഹനങ്ങളിൽ അനധികൃതമായി ഘടിപ്പിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിന് കാരണമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അതുവഴി വേഗത്തിൽ തീപടരുമെന്നും അധികൃതർ ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നു. സമാന അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വാഹന ഉടമകൾ കൃത്യമായ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട്.
