പരിമിതികൾക്ക് മുന്നിൽ പതറാതെ... ഇത് പൊരുതി നേടിയ വിജയം; ഡെൻ്റൽ ബിരുദം സ്വന്തമാക്കി കുപ്പച്ചി ഉന്നതിയുടെ സ്വന്തം പ്രീജ
സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ 'ഇഗ്രാൻ്റ്' പദ്ധതിയിലൂടെ സാമ്പത്തിക സഹായവും മാതാപിതാക്കളുടെയും ഉന്നതിയിലെ മറ്റ് കുടുംബങ്ങളുടെയും പിന്തുണയുമാണ് പ്രീജയുടെ ഈ വിജയയാത്രക്ക് കരുത്തായത്.
Published : November 2, 2026 at 7:21 PM IST
ജിന്സ് തോട്ടുംകര
വയനാട്: ജീവിതത്തിലെ പരിമിതികളും പ്രതിസന്ധികളും ഒരിക്കലും സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് തടസമാകില്ലെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് വയനാട് മേപ്പാടി താഞ്ഞിലോട് കുപ്പച്ചി ഉന്നതിയിലെ പ്രീജ. ഒരു ആദിവാസി കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതിനാൽ തന്നെ പ്രീജക്ക് മുന്നിൽ പരിമിതികൾ ഏറെയായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനെയെല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തി കഠിനാധ്വാനവും അടിയുറച്ച നിശ്ചയദാർഢ്യവും കൈമുതലാക്കി ഡെൻ്റൽ ബിരുദം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ മിടുക്കി. പഠനത്തിനായി ചെറുപ്പം മുതൽ നിരവധി വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിച്ച പ്രീജയുടെ വിജയയാത്രയിലേക്ക് ...
മേപ്പാടി താഞ്ഞിലോട് കുപ്പച്ചി ഉന്നതിയിലെ ഈ കൊച്ചുവീട്ടിൽ ഇന്ന് സന്തോഷത്തിന് അതിരുകളില്ല. ശ്രീധരൻ്റെയും ശോഭനയുടെയും മകൾ പ്രീജ ഡെൻ്റൽ ബിരുദം നേടിയതിൻ്റെ ആഹ്ലാദത്തിലാണ് കുടുംബവും നാടും. കോഴിക്കോട് മുക്കം കെ.എം.സി.ടി. ഡെൻ്റൽ കോളജിൽ നിന്നാണ് പ്രീജ തൻ്റെ ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയത്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ 'ഇഗ്രാൻ്റ്' പദ്ധതിയിലൂടെ സാമ്പത്തിക സഹായവും മാതാപിതാക്കളുടെയും ഉന്നതിയിലെ മറ്റ് കുടുംബങ്ങളുടെയും പിന്തുണയുമാണ് പ്രീജയുടെ ഈ വിജയയാത്രക്ക് കരുത്തായത്.
ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിച്ചായിരുന്നു പഠനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയതെന്ന് പ്രീജ പറഞ്ഞു. മേപ്പാടിയിലേക്ക് നേരിട്ട് എത്തിപ്പെടാനുള്ള യാത്രാപരിമിതികൾ കാരണം തിരുവനന്തപുരത്തെ വട്ടപ്പാറ ജിവിഎച്ച്എസ്എസ് സ്കൂളിലായിരുന്നു പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം. പിന്നീട് അമ്പലവയൽ സ്കൂളിലും കളിയാമ്പറ്റ സ്കൂളിലുമായി സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി. ഡെൻ്റൽ പഠനമെന്ന തൻ്റെ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ഒരു വർഷം പാലാ ബ്രില്ല്യൻ്റിൽ എൻട്രൻസ് പരിശീലനവും പ്രീജ നേടിയിരുന്നു. തുടർന്ന് പ്രവേശന പരീക്ഷ വിജയിച്ച് മുക്കം കെ.എം.സി.ടി. കോളജിൽ പ്രവേശനം കരസ്ഥമാക്കി.
പഠനകാലയളവിൽ നേരിട്ട വെല്ലുവിളികളിൽ തളരാതെ, ലക്ഷ്യബോധത്തോടെ മുന്നോട്ടുപോകാൻ പ്രീജ കാണിച്ച മനക്കരുത്താണ് ഈ വലിയ വിജയത്തിന് പിന്നിലെന്ന് കുടുംബം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. മകൾ നേരിട്ട കഷ്ടപ്പാടുകളും രാപ്പകലില്ലാതെ നടത്തിയ പരിശ്രമങ്ങളും അടുത്തറിഞ്ഞ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇന്ന് പ്രീജയുടെ ഈ നേട്ടം അളവറ്റ അഭിമാനമാണ് നൽകുന്നത്.
ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളോട് പൊരുതി നിന്ന് കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ ഉന്നത വിജയം കൈവരിച്ച പ്രീജ ഇന്ന് വയനാടിൻ്റെയാകെ അഭിമാനമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. കുപ്പച്ചി ഉന്നതിയിലെ ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പടവുകൾ കയറിയ പ്രീജയുടെ വിജയം ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാത്രം നേട്ടമല്ല. മലയോരത്തെ പരിമിതികൾക്കിടയിലും സ്വപ്നം കാണാനും അതിനായി പൊരുതാനും തയ്യാറെടുക്കുന്ന അനേകം കുട്ടികൾlതിക്കുമുള്ള വലിയൊരു പ്രതീക്ഷ കൂടിയാണ് ഈ വിജയം.
വിജയം പ്രചോദനമെന്ന് വാർഡ് മെമ്പർ
പിന്നാക്ക സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പുതിയ തലമുറയിലെ കുട്ടികൾക്ക് വലിയൊരു പ്രചോദനമാണ് പ്രീജയുടെ ഈ വിജയമെന്ന് വാർഡ് മെമ്പർ യൂനുസ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു." ഒരുപാട് ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളോട് പൊരുതി കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെയാണ് ഈ ബിരുദം പ്രീജ നേടിയെടുത്തത്. അച്ഛനമ്മമാർ മകളെ ഈ നിലയിലെത്തിക്കാന് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവരെയും ഈ നിമിഷത്തിൽ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു" യൂനുസ് പറഞ്ഞു.
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