'പ്രേമം പാലം' ടൂറിസം കേന്ദ്രമാക്കുമെന്ന് പി രാജീവ്; ഒപ്പം നടന്ന് നടൻ സിജു വിൽസണും

2015 പുറത്തിറങ്ങിയ പ്രേമം എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് ആ പാലത്തിന് പ്രേമം പാലം എന്ന പേരു വന്നത്. മണ്ഡലത്തിൽ വിജയിച്ചാൽ ഈ പാലത്തെ ഒരു പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായി ഉയർത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് പി. രാജീവ് പറഞ്ഞു.

P RAJEEV KALAMASSERY CONSTITUENCY KALAMASSERY LDF CANDIDATE ASSEMBLY ELECTION
P Rajeev and Actor Siju Wilson (ETV Bharat)
Published : March 25, 2026 at 5:14 PM IST

എറണാകുളം: "ആലുവ പുഴയുടെ തീരത്ത്

ആരോരുമില്ലാനേരത്ത് തന്നനം തെന്നി തെന്നി

തേടി വന്നൊരു മാർഗഴി കാറ്റ്"....

പ്രേമം എന്ന സിനിമ കണ്ടവരാരും തന്നെ ഈ പാട്ട് മറക്കാൻ ഇടയില്ല.അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാട്ടിലെ പാലവും എല്ലാവർക്കും പരിചിതമാണ്. മേരിയുടെ സിനിമകളിലൂടെ മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ലൊക്കേഷനായി മാറിയ ആലുവ-പെരിയാർവാലി പാലത്തിൽ (പ്രേമം പാലം) വികസന സ്വപ്‌നങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് കളമശേരിയിലെ എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥി പി. രാജീവ്. മണ്ഡലത്തിലെ ടൂറിസം സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച സന്ദർശനത്തിൽ ചലച്ചിത്ര താരം സിജു വിൽസണും നിരവധി യുവജനങ്ങളും പങ്കാളികളായി.

പ്രേമം പാലത്തിലൂടെ നടക്കുന്ന പി രാജീവും നടൻ സിജു വിൽസണും (ETV Bharat)

'പ്രേമം' എന്ന സിനിമയിലൂടെ പ്രശസ്‌തമായ ഈ പാലത്തെ ഒരു പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായി ഉയർത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് പി. രാജീവ് വ്യക്തമാക്കി. നിലവിലെ സർക്കാരിൻ്റെ അവസാന ബജറ്റിൽ പാലത്തിലെ ടൂറിസം പദ്ധതികൾക്കായി ഒന്നര കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സിനിമകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലൊക്കേഷനുകൾക്കും പാലങ്ങൾക്കും പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് ടൂറിസം വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന വിപുലമായ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ നീക്കം. കളമശ്ശേരി മണ്ഡലത്തെ ഒരു ടൂറിസം ഹബ്ബായി മാറ്റുക എന്നതാണ് തൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്നെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"പ്രേമം പാലത്തെ ടൂറിസം ഭൂപടത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ടൂറിസം മന്ത്രിയുമായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. വളരെ അനുകൂലമായ പ്രതികരണമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായത്. ബജറ്റിൽ തുക അനുവദിച്ചതോടെ പദ്ധതികൾ വേഗത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കും," പി. രാജീവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പ്രേമം സിനിമയിലെ പ്രധാന താരങ്ങളിലൊരാളായ സിജു വിൽസൻ്റെ സാന്നിധ്യം ശ്രദ്ധേയമായി. പി. രാജീവിൻ്റെ വികസന കാഴ്‌ചപ്പാടുകളെയും എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും സിജു വിൽസൺ പ്രശംസിച്ചു. പി. രാജീവും എൽഡിഎഫും വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരുമെന്നാണ് തൻ്റെ വിശ്വാസമെന്നും മണ്ഡലത്തിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വിദ്യാർഥികളും യുവജനങ്ങളും സ്ഥാനാർത്ഥിക്കൊപ്പം പാലത്തിലൂടെ നടന്ന് വികസന ചർച്ചകളിൽ പങ്കുചേർന്നു. കളമശ്ശേരിയുടെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്ക് ഈ പദ്ധതി വലിയ ഊർജ്ജം പകരുമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ പ്രതീക്ഷ. അതേസമയം വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വികസന നേട്ടങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാണ് എൽഡിഎഫ് പ്രചാരണം പുരോഗമിക്കുന്നത്.

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ആലുവയിലാണ് ഈ പാലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 2015 ൽ റിലീസായ പ്രേമം സിനിമയിലൂടെയാണ് ഈ പാലം ആളുകൾക്ക് പരിച്ചിതമാവുന്നത്. ഇതോടെയാണ് ഈ പാലത്തിന് പ്രേമം പാലം എന്ന് പേരു വന്നത്.

