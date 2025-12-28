പ്രാര്ത്ഥനകള് വിഫലം, വേദനയായി സുഹാന്; കാണാതായ ആറ് വയസുകാരന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി
സുഹാൻ എന്ന ആറ് വയസുകാരന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. 21 മണിക്കൂര് നീണ്ട തെരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.
Published : December 28, 2025 at 9:49 AM IST|
Updated : December 28, 2025 at 10:10 AM IST
പാലക്കാട്: പാലക്കാട് ചിറ്റൂരിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ കാണാതായ സുഹാൻ എന്ന ആറ് വയസുകാരന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. 21 മണിക്കൂര് നീണ്ട തെരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. കുട്ടിയുടെ വീട്ടില് നിന്ന് 800 മീറ്റര് ദൂരെയുള്ള കുളത്തില് നിന്നാണ് മൃതദേഹം പൊങ്ങി കിടക്കുന്ന നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹം പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.
Also Read: അണ്ടര് 19 ലോക കപ്പ് ഇന്ത്യന് ടീമില് മലയാളികളായ ആരോണ് ജോര്ജും മൊഹമ്മദ് എനാനും; ആയുഷ് മഹാത്രേ നായകന്
അമ്പാട്ടുപാളയം എരുമൻകോട് മുഹമ്മദ് അനസ്– തൗഹിത ദമ്പതികളുടെ ഇളയമകൻ സുഹാനെ ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി മുതലാണ് കാണാതായത്. വീട്ടുമുറ്റത്ത് കളിക്കുന്നതിനിടെ സുഹാൻ സഹോദരനുമായി പിണങ്ങി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാണെന്ന് ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു.
സാധാരണ കുട്ടികൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടാകാറുള്ള പിണക്കം മാത്രമായിരുന്നു അത്. എന്നാൽ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും കുട്ടിയെ കാണാതിരുന്നതോടെയാണ് തെരച്ചിൽ നടത്തിയത്. സുഹാന്റെ അമ്മ നീലഗിരി പബ്ലിക് സ്കൂൾ അധ്യാപികയാണ്. കുട്ടിയെ കാണാതാകുമ്പോൾ അമ്മ സ്കൂളിലെ ഒരു ആവശ്യത്തിനായി പോയതായിരുന്നു. കുട്ടി പുറത്തേക്ക് പോയ സമയത്ത് മുത്തശി അടുക്കളയില് ജോലിയിലായിരുന്നു. സുഹാന്റെ അമ്മയുടെ സഹോദരിയുടെ മക്കളും ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിദേശത്തുള്ള പിതാവ് കുട്ടിയെ കാണാതായ വിവരം അറിഞ്ഞ് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു. നടന്ന് പോകുമ്പോള്
പ്രദേശത്തെ കുളങ്ങള് കേന്ദ്രീകരിച്ച് തന്നെയായിരുന്നു തുടക്കം മുതല് അന്വേഷണം നടന്നിരുന്നത്. ഡോഗ് സ്ക്വാഡ് മറ്റൊരു കുളത്തിന്റെ വരമ്പ് വരെ ചെന്നിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് കുളങ്ങള് കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തിയത്. എന്നാല് കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ കുളത്തില് തെരഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇത് അല്പ്പം അകലെ ആയതിനാലും നടന്ന് പോകുന്ന വഴി അതില് വീഴാനുള്ള സാധ്യതയില്ലാത്തതിനാലുമാണ് ഈ കുളം ഒഴിവാക്കിയത്. വീടിന് സമീപം അഞ്ചോളം ആമ്പല്ക്കുളങ്ങള് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ കുളങ്ങള് കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അന്വേഷണം നടന്നത്. കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ കുളമാകട്ടെ ആമ്പലുകളും മറ്റും ഇല്ലാത്തതാണ്. വീട്ടില് നിന്ന് ഏതാണ്ട് 800 മീറ്ററോളം അകലെയുള്ള കുളത്തിലാണ് കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ആളുകള് കുളിക്കാനും വസ്ത്രങ്ങള് അലക്കാനും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്ന കുളം കൂടിയാണ് ഇന്ന് രാവിലെയും ആളുകള് ഇവിടെ വന്ന് കുളിച്ച് പോയിരുന്നു.
കുട്ടിയുടെ മരണത്തില് അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ചിറ്റൂര് നഗര സഭ അധ്യക്ഷന് സുമേഷ് അച്യുതന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കുട്ടി കുളത്തിന് പരിസരത്തേക്ക് തനിയെ പോകാനുള്ള സാധ്യതയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.