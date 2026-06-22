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മലയോര മേഖലയിൽ പ്രിയദർശിനിയ്‌ക്ക് വമ്പൻ ഫാൻസ്; യാത്ര ചെയ്യുന്നവരിൽ ഏറെയും തോട്ടം തൊഴിലാളികള്‍

പദ്ധതി ആരംഭിച്ച് വെറും ഒരാഴ്‌ച പിന്നിടുമ്പോൾ തന്നെ പതിനായിരത്തിലധികം വനിതകളാണ് ഈ സൗജന്യ യാത്രാ ആനുകൂല്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയത്. തമിഴ്‌നാട് സർക്കാരും സമാന പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിനാൽ അതിർത്തിയിലെ താമസക്കാർക്കും ഇരട്ടി മധുരമാണ്.

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കെഎസ്‌ആർടിസിയുടെ സൗജന്യ യാത്ര (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 22, 2026 at 6:25 PM IST

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ഇടുക്കി: കെഎസ്‌ആർടിസിയുടെ സൗജന്യ യാത്ര മലയോര മേഖലയിലെ വനിതകൾക്ക് ഏറെ ഗുണകരമാകുന്നു. ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നിന്നും തമിഴ്‌നാട്ടിലേക്ക് കെഎസ്ആർടിസി ആരംഭിച്ച പ്രത്യേക സർവീസുകൾ വലിയ വിജയമായി മാറുകയാണ്. പദ്ധതി ആരംഭിച്ച് വെറും ഒരാഴ്‌ച പിന്നിടുമ്പോൾ തന്നെ പതിനായിരത്തിലധികം (10,000+) വനിതകളാണ് ഈ സൗജന്യ യാത്രാ ആനുകൂല്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയത്. അതിൽ ഏറെയും തോട്ടം തൊഴിലാളികളാണ്. തമിഴ്‌ നാട് സർക്കാരും സമാന പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിനാൽ അതിർത്തിയിലെ താമസക്കാർക്കും ഇരട്ടി മധുരമാണ്.

ഒറ്റ ആഴ്‌ചയിൽ പതിനായിരം കടന്ന് യാത്രാനിരക്ക്

കെഎസ്ആർടിസി അധികൃതർ പുറത്തുവിട്ട ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, അതിർത്തി കടന്ന് തമിഴ്‌നാട്ടിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ജോലി ആവശ്യങ്ങൾക്കും മറ്റുമായി പ്രതിദിനം അതിർത്തി കടക്കുന്ന സാധാരണക്കാരായ സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ പദ്ധതി വലിയൊരു സാമ്പത്തിക ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. യാത്രാച്ചെലവ് പൂർണമായും ഒഴിവായതോടെ തങ്ങളുടെ ചെലവുകളിൽ വലിയൊരു തുക ലാഭിക്കാൻ സാധിച്ചതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് അതിർത്തി മേഖലയിലെ വനിതകൾ.
പ്രധാന ഡിപ്പോകളും യാത്രാ റൂട്ടുകളും

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ നാല് പ്രധാന ഡിപ്പോകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് നിലവിൽ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഈ സൗജന്യ സർവീസുകൾ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്:

കെഎസ്‌ആർടിസിയുടെ സൗജന്യ യാത്ര (ETV Bharat)

കട്ടപ്പന ഡിപ്പോ: അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെ തോട്ടം മേഖലകളിലേക്കും വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ സർവീസ് നടത്തുന്നു.

നെടുങ്കണ്ടം ഡിപ്പോ: അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിലെ സാധാരണക്കാരായ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നത്.

കുമളി ഡിപ്പോ: തമിഴ്‌നാട്ടിലെ പ്രമുഖ നഗരങ്ങളിലേക്ക് ചികിത്സാ-വ്യാപാര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പോകുന്നവർക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹം.

മൂന്നാർ ഡിപ്പോ: തോട്ടം മേഖലയിലെ തമിഴ് വംശജരായ വനിതാ തൊഴിലാളികൾക്കും വിദ്യാർഥികൾക്കും ഏറെ സഹായകം.

ആശ്വാസമായി തോട്ടം തൊഴിലാളികളും സാധാരണക്കാരും

തമിഴ്‌നാട്ടിലെ തോട്ടം മേഖലകളിൽ കുറഞ്ഞ വേതനത്തിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന വനിതാ തൊഴിലാളികൾക്കാണ് ഈ പദ്ധതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുണയായിരിക്കുന്നത്. തുച്ഛമായ വരുമാനത്തിൽ നിന്നും വലിയൊരു പങ്ക് യാത്രയ്ക്കായി മാത്രം മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വന്നിരുന്ന ദുരവസ്ഥയ്ക്കാണ് ഇതോടെ വിരാമമായത്. ഇതുകൂടാതെ താഴെ പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്കും ഈ സർവീസ് വലിയ രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്നുണ്ട്:

1.വിദ്യാർഥിനികൾ: തമിഴ്‌നാട്ടിലെ വിദ്യാലയങ്ങളിലും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും പഠിക്കുന്ന അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിലെ വിദ്യാർഥിനികൾക്ക് യാത്രാച്ചെലവില്ലാതെ പഠനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം.

2. ചികിത്സാ ആവശ്യങ്ങൾ: മെച്ചപ്പെട്ടതും കുറഞ്ഞ ചെലവിലുള്ളതുമായ ചികിത്സയ്ക്കായി തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ആശുപത്രികളെ ആശ്രയിക്കുന്ന രോഗികളായ സ്ത്രീകൾക്കും അവരുടെ കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്കും.

3. ചെറുകിട കച്ചവടക്കാർ: വ്യാപാര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നിത്യേന അതിർത്തി കടന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും പോകുന്ന വനിതകൾക്ക്.

പ്രതിക്ഷയോടെ പൊതുജനങ്ങളും അധികൃതരും

അതിർത്തി മേഖലകളിലെ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഉണ്ടായ അപ്രതീക്ഷിത വർധനവ് കെഎസ്ആർടിസിയുടെ വരുമാന ഘടനയിലും ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. യാത്രാ ഭാരം കുറഞ്ഞതോടെ കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ തൊഴിൽ മേഖലകളിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ സ്ത്രീകളുടെ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക ശാക്തീകരണത്തിന് ഈ പദ്ധതി വലിയൊരു നാഴികക്കല്ലായി മാറുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. വരും ദിവസങ്ങളിൽ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി കൂടുതൽ സർവീസുകൾ റൂട്ടുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം ആലോചനയിലാണെന്ന് കെഎസ്ആർടിസി വൃത്തങ്ങൾ സൂചന നൽകി.

"യാത്രാച്ചെലവിൽ ഗണ്യമായ കുറവ് വന്നതോടെ കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിർത്തി മേഖലകളിലെ സർവീസുകളിൽ യാത്രാക്കാരുടെ വൻ തിരക്കാണ് ഇപ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. പദ്ധതി ഇതേ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വനിതകൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ" എന്നും ജീവനക്കാരനായ ബോണി എം മാത്യു പറഞ്ഞു.
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