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കളരിപ്പയറ്റിന്‍റെ കാണാമുറകള്‍ തേടി പ്രതാപന്‍ ഗുരുക്കള്‍; അറിയാം കുട്ടനാടന്‍ മണ്ണിലെ അങ്കക്കളരിയെ

മുപ്പത് കൊല്ലമായി തുടരുന്ന ഈ സപര്യയ്ക്കൊപ്പം അറുപത്തൊന്നാകരനായ പ്രതാപന്‍ ഗുരുക്കള്‍ ഇന്നും ഈ മേഖലയില്‍ പഠനം തുടരുന്നു.

KALARI GURUKKAL ALLAPUZHA ANGA KALARI KALARIPPAYATTU TRADITIONAL KALARI
നിര്‍മ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്ന കളരിക്ക് മുന്നില്‍ പ്രതാപന്‍ ഗുരുക്കള്‍ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 13, 2026 at 1:05 PM IST

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ആലപ്പുഴ: കളരിപ്പയറ്റും അങ്കവും എല്ലാം അങ്ങ് കടത്തനാടന്‍ മണ്ണിലാണെന്നാണ് നാം ധരിച്ച് വച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാലിതാ ഇങ്ങ് തെക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം കുട്ടനാട്ടിലും ഒരു കളരിഗുരുക്കള്‍ ഒരു കൂട്ടം ശിഷ്യരെ കളരിപ്പയറ്റിന്‍റെ ബാലപാഠങ്ങള്‍ അഭ്യസിപ്പിക്കുകയാണ്. മുപ്പത് കൊല്ലമായി തുടരുന്ന ഈ സപര്യയ്ക്കൊപ്പം അറുപത്തൊന്നാകരനായ പ്രതാപന്‍ ഗുരുക്കള്‍ ഇന്നും ഈ മേഖലയില്‍ പഠനം തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു.

കളരിപ്പയറ്റിന്‍റെ കാണാമുറകള്‍ തേടി പ്രതാപന്‍ ഗുരുക്കള്‍ (ETV Bharat)

പരമ്പരാഗത രീതിയില്‍ ഒരു പുത്തന്‍ കളരി കൂടി നിര്‍മ്മിക്കുകയാണ് ഗുരുക്കള്‍ ഇപ്പോള്‍. കായികാഭ്യാസവേളയില്‍ ശരീരത്തിന്‍റെ താപനിലയടക്കം കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതിനാല്‍ അതിന് ഉള്ള സംവിധാനങ്ങളോടെയാണ് പരമ്പരാഗത ശൈലിയില്‍ ഈ കളരി നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്. പതിമൂവായിരത്തോളം പേര്‍ ഇവിടെ പഠനത്തിനായി എത്തിയെന്നും ഗുരുക്കള്‍ പറയുന്നു. അവരെല്ലാം പക്ഷേ പൂര്‍ണമായും കളിപ്പയറ്റ് അഭ്യസിച്ചു എന്ന് അതിന് അര്‍ത്ഥമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു.

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കളരിപ്പയറ്റിൽ അടവുകളും ചുവടുകളും മുറകളും അനന്തമാണെന്നാണ് ഗുരുക്കളുടെ പക്ഷം. അത് പൂർണമായി പഠിക്കണമെങ്കിൽ പല ജൻമങ്ങൾ വേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. 1977 ൽ പഠനം തുടങ്ങിയ പ്രതാപൻ ഗുരുക്കളുടെ ഗുരുനാഥൻ ആന്‍റണി അന്ത്രപേര്‍ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് 1996 ൽ ആലപ്പുഴയിലെ മാടയ്ക്കൽ കവലയ്ക്കടുത്ത് വീട്ടുവളപ്പിൽസ്വന്തം കളരി തുടങ്ങിയപ്പോൾ അത് ഗുരുവിനർപ്പിച്ചത്.

KALARI GURUKKAL ALLAPUZHA ANGA KALARI KALARIPPAYATTU TRADITIONAL KALARI
കളരിയില്‍ നിന്ന് (ETV Bharat)

ആന്‍റണി അന്ത്രപ്പേർ കളരി എന്നാണിതിന്‍റെ പേര്. ഇതിനകം പ്രതാപൻ ഗുരുക്കൾ പതിമൂവായിരത്തോളം ശിഷ്യരെ ഈ കളരിയിലൂടെ ഒരുക്കിയെടുത്തു. ഒപ്പം കളരിമുറയിലെ മർമ ചികിത്സയും തുടങ്ങി, തിരുമ്മും ഉഴിച്ചിലും പിഴിച്ചിലും കിഴി കുത്തുമായി ആയിരക്കണക്കിന് രോഗികളെ ആശ്വാസതീരത്തെത്തിച്ചു.

KALARI GURUKKAL ALLAPUZHA ANGA KALARI KALARIPPAYATTU TRADITIONAL KALARI
കുട്ടികള്‍ പരിശീലനം നടത്തുന്നു (ETV Bharat)

സ്വന്തമായി കളരി ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു വീട് സ്വപ്‌നമായി മനസിൽ കൂടുകെട്ടിയിട്ട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അടുത്തിടെ അതിന്‍റെ ആലോചന തുടങ്ങി. കന്നിമൂലയിൽ കല്ലിട്ടപ്പോള്‍ വീടിനേക്കാൾ നല്ലത് കളരിയാണെന്ന് സുഹൃത്തുക്കളിലൊരാൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ചിന്ത ആ വഴിക്കായി. ക്ഷേത്ര ശിൽപ്പിയായ ഹരിപ്പാട് സ്വദേശി ദീപുവിന്‍റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കളരി അവിടെ ഉയർന്നു.

KALARI GURUKKAL ALLAPUZHA ANGA KALARI KALARIPPAYATTU TRADITIONAL KALARI
കുട്ടികള്‍ പരിശീലനം നടത്തുന്നു (ETV Bharat)

പാരമ്പര്യവും ശിൽപ്പ വൈദഗ്ധ്യവും തച്ചുശാസ്ത്രത്തിന്‍റെ കണക്കുകളും ഇഴ ചേർന്നൊരു കളരി നാട്ടിൽ ആദ്യമാണ്. സിനിമകളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള പൂത്തറയും കളരി മൂർത്തി പീഠവും ഫ്ലോറിങ്ങുംഅടക്കം ഏതാനും പണികൾ കൂടി പൂർത്തിയായാൽ ഒന്നാന്തരം കളരി ദൃശ്യമാകും. പതിനെട്ട് അടവുകളുടെ പ്രതീകമായ പതിനെട്ട് ജാലകങ്ങൾ, ഉയർന്ന പടിക്കെട്ട്, മൊഹാരം, പിണ്ടിത്തൂണുകൾ എന്നിവയാണ് മറ്റ് പ്രത്യേകതകൾ.

KALARI GURUKKAL ALLAPUZHA ANGA KALARI KALARIPPAYATTU TRADITIONAL KALARI
കുട്ടികള്‍ പരിശീലനം നടത്തുന്നു (ETV Bharat)

42 അടി നീളത്തിലും 21 അടി വീതിയിലുമാണ് കളരി പണിതീര്‍ത്തിരിക്കുന്നത്. നിർമാണത്തിന്‍റെ ഓരോ ചുവടിലും പഴമയുടെ തനിമ ഒട്ടും ചോരാത്ത വിധം സൂക്ഷ്‌മത പുലർത്തിയാണ് കളരിയുടെ നിർമാണം. ഓണത്തിന് മുന്‍പേ പണിതീര്‍ക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. കന്നി മാസത്തില്‍ വിദ്യാരംഭം പുതിയ കളരിയില്‍ വേണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.

KALARI GURUKKAL ALLAPUZHA ANGA KALARI KALARIPPAYATTU TRADITIONAL KALARI
കുട്ടികള്‍ പരിശീലനം നടത്തുന്നു (ETV Bharat)

മുപ്പത് വര്‍ഷമായി നടത്തുന്ന കളരിയില്‍ നിരവധി കുട്ടികള്‍ ഇവിടെ വന്നു പോയി എല്ലാവരും കളരി പഠനം നന്നായി നടത്തിയെന്ന് പറയാനാകില്ല. എങ്കിലും കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തില്‍ നല്ല പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം കായിക പരിപാടികളെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

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TAGGED:

KALARI GURUKKAL
ALLAPUZHA ANGA KALARI
KALARIPPAYATTU
TRADITIONAL KALARI
PRATHAPAN GURUKKAL

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