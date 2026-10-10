ചിന്നക്കനാല് 301 കോളനി തൻ്റെ സൃഷ്ടിയല്ല; വനം മന്ത്രിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു: പ്രകൃതി ശ്രീവാസ്തവ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട്
മൂന്നാര് ഇന്നു കാണുന്ന രൂപത്തില് സംരക്ഷിച്ചു നിര്ത്തിയത് തൻ്റെ മാത്രം പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമെന്നും മൂന്നാര് മുന് ഡിഎഫ്ഒ പ്രകൃതി ശ്രീവാസ്തവ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട്
Published : October 10, 2026 at 6:53 PM IST
ബിജു ഗോപിനാഥ്
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില് കാട്ടാന ആക്രമണങ്ങളില് മനുഷ്യ ജീവന് ഏറ്റവുമധികം നഷ്ടമാകുന്ന ഒരിടമാണ് മൂന്നാറിലെ ചിന്നക്കാനല് 301 കോളനി. 2002 ല് ഭൂരഹിതരായ ആദിവാസികള്ക്ക് ഭൂമി നല്കുന്നതിനായി അന്നതെ എ. കെ. ആൻ്റണി സര്ക്കാര് കണ്ടെത്തിയ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നാണിത്. ചിന്നക്കനാല് പക്ക വന ഭൂമിയാണെന്നും ഇത് ആനകളുടെ സ്വതന്ത്ര സഞ്ചാര മേഖലയായതിനാല് ഇവിടെ മനുഷ്യരെ തമാമസിപ്പിക്കുന്നത് പ്രശ്നമാകുമെന്നും ആദ്യം സര്ക്കരിനും വനം വകുപ്പിനും മുന്നറിയിപ്പു നല്കിയതും അന്ന് മൂന്നാര് ഡിഎഫ്ഒ ആയിരുന്ന പ്രകൃതി ശ്രീവാസ്തവ എന്ന ഐഎഫ്എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയായിരുന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ച് നിരവധി കത്തിടപാടുകളാണ് ശ്രീവാസ്തവ അന്ന് വനം വകുപ്പിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കും സര്ക്കാരിനും നല്കിയത്. എന്നിട്ടും അതെല്ലാം അവഗണിച്ച് അന്നത്തെ സര്ക്കാര് ചിന്നക്കനാലില് ഏകദേശം 550 ഓളം കുടംബങ്ങളെ അവിടെ താമസിപ്പിച്ചു.
മതികെട്ടാന് ചോലയില് നിന്ന് കാട്ടാനകള് ആനയിറങ്കല് ഡാമിലെത്തി വെള്ളം കുടിച്ച് ചിന്നാറിലേക്കു പോയി തിരിച്ച് മതികെട്ടാനിലേക്കു പോകുന്ന അവരുടെ സ്വാഭാവിക പാതയാണിത്. ശ്രീവാസ്തവയെ അവഗണിച്ച് ഇവിടെ മനുഷ്യരുടെ കോളനിയാക്കിയതിൻ്റെ ദുരന്തം പിന്നാലെയുണ്ടായി, നിരന്തരം ഇവിടെ കാട്ടാന ആക്രമണങ്ങളുണ്ടായി. എന്നാല് സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോള് വര്ധിച്ചു വരുന്ന മനുഷ്യ- വന്യ ജീവി സംഘര്ഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് പ്രതിസ്ഥാനത്തു നില്ക്കുന്ന സര്ക്കാര് ഇതില് നിന്നു തടിയൂരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ശ്രീവാസ്തവയാണ് ചിന്നക്കനാല് 301 കോളനിക്കു പിന്നിലെന്ന ആരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തി. വനം മന്ത്രി ഷിബുബേബി ജോണാണ് ശ്രീവസ്തവയ്ക്കെതിരെ പരസ്യമായി രംഗത്തെത്തിയത്.
തിരുവനന്തപുരത്ത് വനം വന്യ ജീവി വരാഘോഷങ്ങളുടെ സമാപന ചടങ്ങളില് ശ്രീവാസ്തവയുടെ സാന്നിധ്യത്തില് മന്ത്രി ഇതേ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചെങ്കിലും ചടങ്ങലുണ്ടായിരുന്ന ശ്രീവാസ്തവ തന്നെ ഇക്കാര്യം മന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തില് ഖണ്ഡിച്ചു. മന്ത്രിയെ ആരോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതാണെന്നും മനുഷ്യ- വന്യ ജീവി ആക്രമണങ്ങളുടെ പേരില് തന്നെ നിരന്തരം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിനു പിന്നില് ചിലരുടെ സ്ഥാപിത താത്പര്യങ്ങളുമാണെന്ന് വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് ഇ ടിവി ഭാരതിനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തില് ശ്രീവാസ്തവ പറഞ്ഞു. മൂന്നാര് ഇന്നു കാണുന്ന രൂപത്തില് സംരക്ഷിച്ചതിനു പിന്നില് മൂന്നാര് ഡിഎഫ്ഒ എന്ന നിലയിലുള്ള തൻ്റെ ഇടപെടലായിരുന്നെന്നും അവര് ഇടിവി ഭാരതിനോടു പറഞ്ഞു.
അഭിമുഖത്തിൻ്റെ പൂര്ണ രൂപം:
മനുഷ്യ-വന്യ ജീവി സംഘര്ഷം രൂക്ഷമായ ചിന്നക്കനാല് 301 കോളനി സ്ഥാപിച്ചത് 2002-04 കാലത്ത് മൂന്നാര് ഡിഎഫ്ഒ ആയിരുന്ന പ്രകൃതി ശ്രീവാസ്തവയുടെ റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരമായിരുന്നു എന്ന് വനം മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോണ് അടുത്തിടെ നടത്തിയ വിവാദ പ്രസ്താവനയുടെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണ്?
മൂന്നാര് ഡിഎഫ്ഒ ആയി 2001 ഡിസംബറിലാണ് ചുതമലയേറ്റെടുക്കുന്നത്. ചുമതലയേറ്റെടുത്ത് 10 ദിവസമായ ഉടനെ എന്നെ വൈല്ഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷന് ചീഫ് കണ്സര്വേറ്റര് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ്(സിസിഎഫ്) വിളിച്ചിട്ട് മതികെട്ടാനില് വന്തോതില് കയ്യേറ്റം നടക്കുന്നതായി അറിയിച്ചു. അങ്ങനെ സബ് ഡിവിഷണല് മജിസ്ട്രേറ്റ് ആൻ്റണിക്കൊപ്പം ഞാന് മതികെട്ടാനിലെത്തി. സിസിഎഫ് പറഞ്ഞത് സത്യമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. ആളുകള് വനഭൂമി കയ്യേറി അതിര്ത്തി നിശ്ചയിച്ച് അവരവരുടെ ഭൂമിയാക്കി മാറ്റി കൊടികുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അവര് അവകാശപ്പെടുന്നത് ഈ ഭൂമി അവര്ക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്നായിരുന്നു. എന്നാല് യഥാര്ഥത്തില് അതെല്ലാം നിയമവിരുദ്ധമായിരുന്നു. അന്നു തന്നെ കുറേയേറെ കയ്യേറ്റങ്ങള് ഞങ്ങള് ഒഴിപ്പിച്ചു.
അന്നു മടങ്ങിയെത്തി വീണ്ടും മതികെട്ടാനിലെത്തി. അപ്പോള് ഞങ്ങള്ക്കു ലഭിച്ച നിര്ദേശം അല്പം കൂടി കാത്തിരിക്കാനായിരുന്നു. കാരണം ഒഴിപ്പിക്കുന്നവരെ എവിടെ പുനരധിവസിപ്പിക്കും എന്നത് സര്ക്കാരിനൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു. എന്നാല് അങ്ങേയറ്റം പരിസ്ഥിതി പ്രാധാന്യമേറിയ മതികെട്ടാന് സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് വിട്ടു വീഴ്ചയില്ലാത്ത കാര്യമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇതിനൊരു പരിഹാരത്തിനായി അന്വേഷണം തുടങ്ങി. എന്നാല് പുനരധിവാസം വനം വകുപ്പിൻ്റെ കാര്യമല്ലെന്നും റവന്യൂ വകുപ്പാണ് അക്കാര്യത്തില് പരിഹാരം കണ്ടെത്തേണ്ടതെന്നുമായിരുന്നു അന്ന് ഞാന് നല്കിയ മറുപടി. അന്ന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താന് എഴുതിയ കത്ത് എല്ലാവര്ക്കും അറിവുള്ളതും പൊതു മധ്യത്തിലുള്ളതുമാണ്.
അത് എൻ്റെ ഫോറസ്റ്റ് കണ്സര്വേറ്റര്ക്കു മാത്രമായി എഴുതിയതാണ്. അന്ന് റവന്യൂ വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാര് മതികെട്ടാനില് നിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചവരെ അടിമാലിയിലേക്കു മാറ്റി. പിന്നെ അവരെ മറ്റെങ്ങോ റവന്യൂ വകുപ്പ് മാറ്റുകയും ഈ വിഷയം അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു. മൂന്നാറില് ചുമതലയേറ്റെടുത്ത് ചുരുങ്ങിയ മാസങ്ങള്ക്കുള്ളില് 2002 മെയിലാണ് ഈ കത്ത് ഞാന് എഴുതുന്നത്. ഓഗസ്റ്റില് മന്ത്രിസഭ ഭൂരഹിതരായ ആദിവാസികള്ക്ക് ഭൂമി നല്കാന് അന്നത്തെ എ. കെ. ആൻ്റണി മന്ത്രിസഭ തീരുമാനമെടുത്തു. ഇതില് വളരെ ജൂനിയറായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥയായ എനിക്ക് ഒരു പങ്കുമില്ല. മൂന്നാറിലെ രണ്ടു സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തില് ഭൂമി നല്കാനായി സര്ക്കാര് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഇതില് ഒന്ന് മറയൂര് ചന്ദനക്കാടായിരുന്നു. ഇതാകട്ടെ വന ഭൂമിയായി വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത സ്ഥലമായിരുന്നു. അതിനാല് വനം വകുപ്പ് ഈ നിര്ദ്ദേശത്തെ ശക്തമായി എതിര്ത്തു. എന്നാല് വനം വകുപ്പിൻ്റെ നിര്ദ്ദേശം അവഗണിച്ച് സര്ക്കാര് മുന്നോട്ടു പോകുകയും ആ സ്ഥലം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല് അവിടെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവിടെ ഭൂമി ലഭിച്ച ആളുകള് വളരെ പെട്ടന്നു തന്നെ ആ സ്ഥലം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി.
ഇതോടൊപ്പമാണ് ചിന്നക്കനാലില് 559 കുടുംബങ്ങള്ക്ക് 250 ഹെക്ടര് സ്ഥലം നല്കാനും തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാല് ഇതറിഞ്ഞതോടെ ഒരു കാര്യം എനിക്കു മനസിലായി, മതികെട്ടാന് വനത്തില് നിന്നും ആനകള് ആനയിറങ്കല് ഡാമിലെത്തി വെള്ളം കുടിച്ചു ചിന്നാറിലേക്കു പോകുകയും തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്ന പരമ്പരാഗത വഴി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്താണ് ആളുകളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാന് തീരുമാനിച്ചത്. അങ്ങനെ ഞാനും അന്നത്തെ മൂന്നാര് റേഞ്ച് ഓഫീസര് വര്ഗീസും ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഉന്നത വനം ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കു കത്തു നല്കി. ഈ കത്ത് എൻ്റെ സിസിഎഫിന് ഞാന് പോസ്റ്റുവഴിയാണ് അയച്ചതെന്ന കാര്യം ഇപ്പോഴും ഓര്ക്കുന്നു. ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാകുമെന്നു തന്നെയാണ് ഞാനും റേഞ്ച് ഓഫീസറും അന്നു പറഞ്ഞത്. അതിനു ശേഷം ഏകദേശം രണ്ടു വര്ഷത്തോളം ഞാന് മൂന്നാര് ഡിവിഷനില് പ്രവര്ത്തിക്കുകയും മുഴുവന് കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചു മനസിലാക്കുകയും ചെയ്തു.
2004 മാര്ച്ചില് ഞാന് മൂന്നാര് ഡിവിഷനില് നിന്ന് സ്ഥലം മാറുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇപ്പോള് ഈ കത്തു മാത്രം പുറത്തെടുക്കുന്നതെന്തിനാണെന്നു മനസിലാകുന്നില്ല. ചിന്നക്കനാലില് 301 കോളനി സ്ഥാപിക്കുക എന്നത് മന്ത്രിസഭയുടെ തീരുമാനമായിരുന്നെന്നോര്ക്കണം. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഫയലുകളും ഇന്നുമുണ്ട്. വനം വകുപ്പില് ഒരു ഡിഎഫ്ഒ എന്നത് വളരെ ചെറിയ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥ മാത്രാണ്. എനിക്കു മുകളില് എത്ര തട്ടുകളാണുള്ളത്. ഈ ഓരോ തട്ടും കടന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും കടന്നാണ് മന്ത്രിസഭ ഇതു സംബന്ധിച്ച ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്കെത്തുന്നത്. എന്നിട്ടും എൻ്റെ തീരുമാനമായിരുന്നു ചിന്നക്കനാലില് 301 കോളനി സ്ഥാപിക്കുക എന്നു ചിലര് പറയുന്നത് പരിഹാസ്യമാണ്. മാത്രമല്ല, ഈ കത്ത് ഇപ്പോള് ഇടയ്ക്കിടെ പുറത്താക്കുന്നതാകട്ടെ അങ്ങേയറ്റം അപഹാസ്യമാണെന്നാണ് എനിക്കു പറയാനുള്ളത്.
ഇക്കാര്യത്തില് താങ്കളെ കുറ്റപ്പെടുത്തി വനം മന്ത്രി രംഗത്തു വന്നത് അദ്ദേഹത്തെ ആരെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതു കൊണ്ടാണോ?
തീര്ച്ചയായും. 2004ല് ഞാന് മൂന്നാര്ഡിവിഷന് വിട്ടതാണ്. അതിനു ശേഷം നിരവധി ചുമതലകള് സംസ്ഥാനത്തും കേന്ദ്രത്തിലും വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാന് എഴുതിയ പേപ്പറുകളും താങ്ങിപ്പിടിച്ചു നടക്കാറില്ല. ഓരോ സമയത്തെ സാഹചര്യങ്ങള്ക്കനുസരിച്ച് ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിലാണ് നോട്ടുകളും കത്തുകളും തയാറാക്കുന്നത്. അന്നത്തെ കത്ത് ഇന്നെടുത്തു പുറത്തു കൊടുത്തു മന്ത്രിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതിനു പിന്നില് ചിലരുടെ സ്ഥാപിത താത്പര്യമാണെന്നു വേണം കരുതാന് എന്നാണ് എൻ്റെ പക്ഷം.
അതേ സമയം ഞാന് എഴുതിയ മറ്റു പല കത്തുകളുമുണ്ടല്ലോ. അതൊന്നും ഇപ്പോള് ആരും പുറത്തു കൊണ്ടു വരുന്നുമില്ല. 2023 ലും ഇതേ കത്ത് ചിലര് പുറത്തു വിട്ടിരുന്നു. അന്നും ഞാന് ഇക്കാര്യം ചോദ്യം ചെയ്തതാണ്. അന്ന് മുഴുവന് കാര്യങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച് വളരെ വ്യക്തവും കൃത്യവുമായി കത്തിലൂടെ സര്ക്കാരിനെ കാര്യങ്ങള് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. 2006 മുതല് ചിന്നക്കനാലില് മനുഷ്യ-വന്യ ജീവി സംഘര്ഷങ്ങളാണ്. അന്നു മുതല് വനം വകുപ്പ് ഇതു പരിഹരിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച നിരവധി കത്തുകള് തയാറാക്കി സര്ക്കാരിനു സമര്പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതു നടപ്പാക്കാന് സര്ക്കാര് തയാറായിട്ടില്ല.
2023ല് റീബില്ഡ് കേരള മേധാവി എന്ന നിലയില് വന്യമൃഗ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജനങ്ങള്ക്ക് സ്വമേധയാ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി തയാറാക്കിയിരുന്നു. അനുമതി നല്കിയാല് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ നവകിരണം പദ്ധതിയില് പെടുത്തി ചിന്നക്കനാല് 301 കോളനിയിലെ ജനങ്ങളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാമെന്ന് സര്ക്കാരിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. മൂന്നു മുതല് ആറുമാസം കൊണ്ട് മുഴുവന് ആളുകളെയും മാറ്റിപ്പാര്പ്പിക്കാമെന്നും അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇക്കാര്യം സര്ക്കാരിനെ രേഖാ മൂലം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സര്ക്കാരിന് അവിടെ മനുഷ്യ വന്യ ജീവി സംഘര്ഷം ഒഴിവാക്കാന് നല്ലൊരവസരമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു മറുപടിയും ലഭിച്ചില്ല.
ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഞാന് എഴുതിയ എല്ലാ കത്തിടപാടുകളും പൊതുമധ്യത്തിലുണ്ട്. ആര്ക്കും കിട്ടും. ആ കത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അവിടെ കോളനി സ്ഥാപിതമായത്. എന്നാല്ചില സ്ഥാപിത താത്പര്യക്കാര് മന്ത്രിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു. ഈ അവസരം ചില ഗ്രൂപ്പുകള് അവിടെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനവാസമേഖലയാക്കി നിലനിര്ത്താന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പിന്നെ റിസോര്ട്ട് മാഫിയയ്ക്കും അവിടം ജനവാസമേഖലയാക്കി നിലനിര്ത്തണം എന്നാഗ്രമുണ്ട്. അവരാണ് ഈ അവസരം മുതലെടുക്കുന്നത്.
എന്നാല് അവിടുത്തെ ജനങ്ങള് യഥാര്ത്ഥത്തില് അവിടം വിട്ടു പോകാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവിടെ താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങള്ക്കും അവിടുത്തെ ആനകള്ക്കുമാണ് യഥാര്ഥത്തില് സഹായം ആവശ്യമുള്ളത്. ചിന്നക്കനാല് ഒഴിപ്പിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് ഞാന് എഴുതിയ എല്ലാ കത്തുകളും പേപ്പറുകളും ആര്ക്കും പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. മുഴുവന് ചിന്നക്കനാല് മേഖലയും റവന്യൂ വനം മേഖലയാണ്. എന്നാല് ചിന്നക്കനാല് ഭൂമിയുടെ സ്വഭാവവും ഗോദവര്മ്മന് ഉത്തരവും കണക്കിലെടുത്താല് ഇതൊരു സമ്പൂര്ണ വന മേഖലയാണ്. 1997ലെ ഗോപിനാഥന് റിപ്പോര്ട്ട് ഇക്കാര്യം അടിവരയിടുന്നുണ്ട്. അതിനാല് ഇവിടം വനഭൂമിയായി തന്നെ നിലനിര്ത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായ കോടതി നിര്ദേശങ്ങളുണ്ട്. ചിന്നക്കനാല് റവന്യൂ ഭൂമിയാണെന്ന വാദം തികച്ചും തെറ്റാണ്. ഇത് മറ്റാവശ്യങ്ങള്ക്കായി മാറ്റണെമെങ്കില് കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിൻ്റെ അനുമതി ആവശ്യമാണ്.
വനം വകുപ്പിനു പിന്നിലുള്ളവരാണ് താങ്കളെ ഇപ്പോഴത്തെ വിവാദങ്ങളിലേക്കു വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നതെന്നു സംശയമുണ്ടോ?
അതെനിക്കറിയില്ല. ആരാണ് ഇതിനു പിന്നലെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ആരോ ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കില് ഒരു പ്രത്യേക കത്തു മാത്രം ഇടയ്ക്കിടെ പുറത്തു വരില്ലല്ലോ. പക്ഷേ ഞാന് എന്തു ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് നിയമമനുസരിച്ചു മാത്രമാണ്. ഞാന് അവിടെ ഡിഎഫ്ഒ ആയി പ്രവര്ത്തിച്ച കാലത്തു നടത്തിയ പരിശ്രമങ്ങള് ഒന്നു കൊണ്ടുമാത്രമാണ് മൂന്നാര് ഇന്നു കാണുന്ന നിലയില് നമുക്ക് സംരക്ഷിച്ചു നിര്ത്താന് കഴിഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് അഭിമാനത്തോടെ പറയാന് കഴിയും. മതികെട്ടാനിലെ കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കുകയും അതു വനഭൂമിയായി വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അതിനു പിന്നില് ഒരു ടീം വര്ക്കു തന്നെയുണ്ടെങ്കിലും അതിനെല്ലാം നേതൃത്വം നല്കിയത് ഞാനായിരുന്നു.
17,000 ഏക്കര് സ്ഥലം വനഭൂമിയാക്കി സംരക്ഷിച്ചു നിര്ത്താന് എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും കൈക്കൊണ്ടതിനു പിന്നിലും ഞാനായിരുന്നു. 2011ലാണ് ഇത് അന്തിമമായി വനമാക്കി വിജ്ഞാപനം ചെയ്തത്. ഈ സ്ഥലത്ത് ഇന്ന് ഒരു തരത്തിലുള്ള നിര്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും അനുവദിക്കില്ല. അതിനാല് മൂന്നാര് പീഠഭൂമി അതുപോലെ തന്നെ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പോരുന്നുണ്ട്. ഇത്രയധികം മൂന്നാറിനു വേണ്ടി പ്രവര്ത്തിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായ എന്നെക്കുറിച്ച് ഇത്തരത്തിലൊക്കെ മന്ത്രി പറയുന്നത് നല്ലതല്ല. 2023ല് വിരമിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാന് മൂന്നാറില് പോയിരുന്നു. പക്ഷേ അവിടെ ഇപ്പോള് നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ശരിയായ രീതിയിലല്ല. ചിന്നക്കനാല് ഇന്നും റിസര്വ് വനം അല്ല. പള്ളിവാസലും അങ്ങനെ തന്നെ. ഈ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം ഇന്നും വനമാണെങ്കിലും റിസര്വ് വനമായി വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിട്ടില്ല. പള്ളിവാസലില് ഒരു സെവന് സ്റ്റാര് ഹോട്ടല് തന്നെ പ്രവര്ത്തിക്കുകയാണ്.
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