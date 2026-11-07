"യുഡിഎഫ് സർക്കാർ ബിജെപിയെ പോലെ പെരുമാറരുത്", കാലടി സര്വകലാശാല വിദ്യാർഥികളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത നടപടിയിൽ വിമർശനവുമായി പ്രകാശ് രാജ്
വിദ്യാർഥികളെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ താനും ഇവർക്കൊപ്പം പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് പ്രകാശ് രാജ്
Published : November 7, 2026 at 2:28 PM IST
എറണാകുളം: കാലടി സർവകലാശാലയിൽ വിദ്യാർഥികളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത നടപടിയിൽ യുഡിഎഫ് സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി നടൻ പ്രകാശ് രാജ്. കേരളത്തിലെ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ ബിജെപിയെ പോലെ പെരുമാറുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പ്രകാശ് രാജ് ചോദിച്ചു. വിദ്യാർഥികളെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ താനും ഇവർക്കൊപ്പം പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ ഏകാധിപത്യപരമായ പെരുമാറ്റം എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. സർവകലാശാലയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വിദ്യാർഥികൾ ഒരു നാടകം അവതരിപ്പിച്ചുെന്നും അങ്ങനെ നാടകം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കുറ്റകരമായി മാറിയോ എന്നും പ്രകാശ് രാജ് ചോദിച്ചു.
"സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധങ്ങളിലൂടെ വിദ്യാർഥികൾ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും. ഇന്നത്തെ തലമുറ ഭീഷണിക്ക് വഴങ്ങി മാപ്പപേക്ഷ എഴുതി നൽകില്ല. സവർക്കറെപ്പോലെ മാപ്പപേക്ഷകൾ എഴുതി നൽകുന്ന തലമുറയല്ല ഇത്. ഗാന്ധിജി പഠിപ്പിച്ച പാഠങ്ങളുടെ കരുത്തോടെ പ്രതിഷേധിക്കുകയും ബാബാസാഹേബ് അംബേദ്കർ നൽകിയ അവകാശങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തലമുറയാണിത്. ഇത് മനുസമൃതിയല്ല ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയാണ്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വിദ്യാർഥികൾ എങ്ങനെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു എന്നതിലാണോ അതോ എന്തിനുവേണ്ടി പ്രതിഷേധിക്കുന്നു എന്നതിലാണോ കാര്യം. വരൂ, കാലടി സർവകലാശാലയിലേക്ക് വരൂ.. വിദ്യാർഥികളോട് സംസാരിക്കൂ. അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസിലാക്കി അവ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ എന്ന് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായ റോജി എം ജോണിനോടായി പ്രകാശ് രാജ് പറഞ്ഞു.
വിദ്യാർഥികളെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടിട്ടും അതിനെതിരെ സർവകലാശാല കോടതിയെ സമീപിച്ചതിനെയും പ്രകാശ് രാജ് ചോദ്യം ചെയ്തു. ഇത് ശരിയായ രീതിയല്ലെന്നും നിങ്ങൾ വിദ്യാര്ഥികൾക്കൊപ്പം നിൽക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അവരെക്കൊണ്ട് പരീക്ഷ എഴുതിക്കണം, കൂടാതെ വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണവും നടത്തണമെന്ന് പ്രകാശ് രാജ് പറഞ്ഞു.
പ്രതിഷേധിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കനാണ് താൻ ഇവിടെ വന്നത്. പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർഥികൾക്കൊപ്പം സമരത്തില് താനും പങ്കുചേരും. തനിക്കതിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാറ്റിവച്ച് തനിക്ക് ഇവിടെ വന്നിരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ബിജെപി സർക്കാരിനെപ്പോലെ കേരള സർക്കാർ പെരുമാറരുത്. മാപ്പപേക്ഷകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനും സസ്പെൻഷനുകൾ നൽകുന്നതിനും പകരം വിദ്യാർഥികളുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും വിശ്വാസം ആർജ്ജിക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി തയാറകണമെന്നും പ്രകാശ് രാജ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പ്രതിഷേധത്തിന് ആസ്പദമായ സംഭവം
കാമ്പസിലെ ഒരു ലൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കത്തെത്തുടർന്നുണ്ടായ പ്രതിഷേധമാണ് കേസിന് ആധാരമായ സംഭവം. പ്രതിഷേധത്തെത്തുടർന്ന് സർവകലാശാല അധികൃതർ വിദ്യാർഥികളെ 64 ദിവസത്തേക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ കൃത്യമായ ഒരു അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പോലും ഇല്ലാതെയായിരുന്നു സസ്പെൻഷൻ നടപടികൾ എന്നാണ് വിദ്യാർഥികൾ കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയത്.
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പരീക്ഷ എഴുതാൻ അനുവദിക്കാത്തതിനെത്തുടർന്ന് വിദ്യാർഥികൾ ആദ്യം ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ചിനെ സമീപിച്ചിരുന്നു. വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാൻ അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ട് സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ, സർവകലാശാല ഇതിനെതിരെ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൽ അപ്പീൽ നൽകി. സിംഗിൾ ബെഞ്ചിൻ്റെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച്, വിദ്യാർഥികളെ പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കി.
ഇതിനെതിരെ വിദ്യാർഥികൾ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. വിദ്യാർഥികളുടെ ഹർജി അടിയന്തരമായി പരിഗണിച്ച് തീർപ്പാക്കാൻ കേരള ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന് സുപ്രീം കോടതി നിർദേശം നൽകി. ഹർജിയിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് അനുകൂലമായ വിധിയുണ്ടായാൽ അവർക്കായി പ്രത്യേക പരീക്ഷ നടത്തണമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ജന്തർ മന്തർ ആകാൻ കൊച്ചി
അതേസമയം, വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിനെതിരെ (എസ്ഐആർ) കൊച്ചിയിൽ ഇന്ന് ജനകീയ കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രതിഷേധം നടക്കും. 'ജന്തർ മന്തർ @ കൊച്ചി' എന്ന പേരിൽ സംഘടപ്പിക്കുന്ന പ്രതിഷധ പരിപാടിക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ തുടക്കമാകും. സിജെപി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദീപ്കെ, നടൻ പ്രകാശ് രാജ്, രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭഗങ്ങളിൽ നന്നുള്ള വിദ്യാർഥി നേതാക്കൾ തുടങ്ങിയവർ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കും.
എസ്ഐആർ റദ്ദാക്കുക, മഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജിവയ്ക്കുക, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ പ്രവർത്തന നടപടികൾ കൂടുതൽ സ്വതന്ത്രവും നീതിയുക്തവുമാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്.
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