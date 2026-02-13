ETV Bharat / state

പ്രഭാവതി അമ്മ എഫക്‌റ്റ്; സ്‌കൂട്ടർ യാത്രക്കാരൻ്റെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കി, ആദരിച്ച് മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പ്

ഫൂട്‌പാത്തിൽ സ്‌കൂട്ടറുമായെത്തിയയാളെ തടഞ്ഞ പ്രഭാവതി അമ്മയുടെ വീഡിയോ ഇതിനോടകം വൈറലാണ്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സ്‌കൂട്ടർ യാത്രികനെതിരെ നടപടി....

VIRAL VIDEO OF SCOOTER PRABHAVATHI AMMA KERALA MVD PRABHAVATHI STOP BIKE IN FOOTPATH
Prabhavathiyamma Honoured by Kerala MVD (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 13, 2026 at 6:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കോഴിക്കോട്: നടപ്പാതയിലൂടെ സ്‌കൂട്ടർ യാത്രക്കാരൻ കയറി വന്നപ്പോൾ വാഹനം തടഞ്ഞ് തിരികെ അയച്ച എരഞ്ഞിപ്പാലം സ്വദേശിനിയായ പ്രഭാവതി അമ്മയാണ് ഇപ്പോൾ നാട്ടിലെ താരം. വീഡിയോ വൈറലായതോടെ പ്രഭാവതിയമ്മയുടെ വീട്ടിലെത്തി മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പ് ആദരിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

പ്രഭാവതി അമ്മയെ ആദരിച്ച് മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പ് (ETV Bharat)

സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ സ്‌കൂട്ടർ യാത്രികൻ്റെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്‌തു. നിരവധി പേരാണ് പ്രഭാവതി അമ്മയ്‌ക്ക് പിന്തുണയും അനുമോദനങ്ങളുമായിഎത്തിയത്. സംഭവം നാടാകെ അറിഞ്ഞതോടെ ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കലക്‌ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പ്രഭാവതി അമ്മയുടെ ഈപോരാട്ടം സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ സംസ്ഥാനത്തെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർ നാഗരാജു ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി പേർ പ്രഭാവതി അമ്മയുടെ വൈറലായ വീഡിയോ സ്‌റ്റാറ്റസ് ആക്കുകയും ചെയ്‌തു.

സംഭവം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ ആയതോടെ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്‌ടർ വിനു ജോസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രഭാവതി അമ്മയെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു. അതിനിടയിലാണ് മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രഭാവതി അമ്മയെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകളും മറ്റും പ്രചരിച്ചത്. ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ കോഴിക്കോട് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രഭാവതി അമ്മയുടെ എരഞ്ഞിപ്പാലത്തുള്ള വീട്ടിലെത്തി ഇവരെ ആദരിക്കുകയും ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്‌തു.

സ്‌കൂട്ടർ യാത്രക്കാരൻ്റെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കി

ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് സൂപ്പർ സ്‌റ്റാറായി മാറിയ കോഴിക്കോട് എരഞ്ഞിപ്പാലം സ്വദേശിനി പ്രഭാവതി അമ്മയുടെ ഇടപെടലിൽ ഫുട്‌പാത്തിലൂടെ വണ്ടിയോടിച്ച ആളുടെ ലൈസൻസ് കോഴിക്കോട് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് റദ്ദാക്കി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

എന്നാൽ നിയമം നിയമത്തിൻ്റെ വഴിക്ക് പോകട്ടെ എന്നായിരുന്നു പ്രഭാവതി അമ്മ നൽകിയ മറുപടി. സംഭവം നാടാകെ വാർത്തയായതോടെ ഇത്തരം നിയമലംഘനങ്ങൾ പിടികൂടുന്നതിന് ഊർജ്ജിതമായി പരിശോധന നടത്തുമെന്ന് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. അതോടൊപ്പം പൊലീസുമായി ചേർന്ന് വേഷം മാറിയുള്ള കർശന പരിശോധനയും നാളെ മുതൽ ആരംഭിക്കുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

വീഡിയോ വൈറൽ

ചെവ്വാഴ്‌ചയാണ് (ഫെബ്രുവരി 10) സംഭവം നടന്നത്. ബൈപ്പാസിലെ ഗതാഗത കുരുക്കിൽ പെട്ടുപ്പോയ സ്‌കൂട്ടർ യാത്രികൻ നടപ്പാതയിലേക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ചു കയറ്റുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് പ്രഭാവതി അമ്മ നടന്ന് വരുന്നത്. ഒരാൾക്ക് മാത്രം സഞ്ചരിക്കാവുന്ന നടപ്പാത ആയിരുന്നു അത്. തൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് സ്‌കൂട്ടറുമായി എത്തിയ യാത്രക്കാരന് മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രഭാവതി അമ്മ മാറിയില്ല.

ഇതിനിടെ പല തവണ സ്‌കൂട്ടർ യാത്രക്കാരൻ ഇവരോട് മാറാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതും വണ്ടി സൈഡിലൂടെ കൊണ്ടുപോവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുമെല്ലാം വീഡിയോയിൽ കാണാം. എന്നാൽ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ പ്രഭാവതി അമ്മ കാര്യമാക്കുന്നില്ല. സ്‌കൂട്ടർ യാത്രക്കാരനോട് തിരികെ പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സ്‌കൂട്ടർ യാത്രക്കാരൻ തിരികെ പോകാൻ തയ്യാറാവാത്തതോടെ പ്രഭാവതി അമ്മ ബാഗിൽ നിന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ എടുക്കുന്നതും വാഹനത്തിന്‍റെ വീഡിയോയെടുക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളില്‍ കാണാം.

തൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തുന്ന പ്രഭാവതി അമ്മയെ കണ്ടതോടെ ഇത് താൻ വിചാരിച്ച ആളല്ലെന്ന് മനസിലാക്കിയ സ്‌കൂട്ടർ യാത്രക്കാരൻ പതിയെ സ്‌കൂട്ടർ റിവേഴ്‌സെടുത്ത് സ്ഥലം വിട്ടു. തൻ്റെ വീഡിയോ ആരോ പകർത്തുന്നുണ്ടെന്ന് മനസിലാക്കിയ പ്രഭാവതി അമ്മ അവരെ നോക്കി കൈപൊക്കി കാണിച്ച് ചിരിച്ച് ലൈക്കും കൊടുക്കുന്നതോടെയാണ് വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നത്. ആരോ ചിത്രീകരിച്ച ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ചതോടെ പ്രഭാവതി അമ്മയിപ്പോൾ നാട്ടിലെ സൂപ്പർ സ്‌റ്റാറാണ്.

Also Read: 'എങ്ങോട്ടാ... അങ്ങനെയങ്ങ് പോയാലോ'; ഫൂട്‌പാത്തിലൂടെ സ്‌കൂട്ടറോടിച്ചയാളെ തടഞ്ഞു, സ്‌റ്റാറായി പ്രഭാവതി അമ്മ

TAGGED:

VIRAL VIDEO OF SCOOTER
PRABHAVATHI AMMA
KERALA MVD
PRABHAVATHI STOP BIKE IN FOOTPATH
PRABHAVATHIYAMMA HONOURED BY MVD

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.