'എങ്ങോട്ടാ... അങ്ങനെയങ്ങ് പോയാലോ'; ഫൂട്പാത്തിലൂടെ സ്കൂട്ടറോടിച്ചയാളെ തടഞ്ഞു, സ്റ്റാറായി പ്രഭാവതി അമ്മ
ഫൂട്പാത്തിൽ സ്കൂട്ടറുമായെത്തിയയാളെ തടഞ്ഞ് വയോധിക. വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി. പ്രഭാവതി അമ്മയ്ക്ക് അഭിനന്ദന പ്രവാഹം. ഇത് സ്ഥിരം കാഴ്ചയെന്ന് പ്രഭാവതിയമ്മ.
Published : February 13, 2026 at 11:12 AM IST
കോഴിക്കോട്: പ്രഭാവതി അമ്മ ചുമ്മാ തീ.... പറഞ്ഞു വരുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ താരം പ്രഭാവതി അമ്മയെ കുറിച്ചാണ്. നടപ്പാതയിലൂടെ സ്കൂട്ടർ ഒടിച്ച യാത്രകാരനെ തടഞ്ഞ അമ്മയെ കണ്ടവരാരും മറക്കാനിടയില്ല. കോഴിക്കോട് എരഞ്ഞിപ്പാലം സ്വദേശിനിയാണ് പ്രഭാവതി അമ്മ.
ചെവ്വാഴ്ചയാണ് (ഫെബ്രുവരി 10) സംഭവം നടന്നത്. ബൈപ്പാസിലെ ഗതാഗത കുരുക്കിൽ പെട്ടുപ്പോയ സ്കൂട്ടർ യാത്രികൻ നാടപാതയിലേക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ചു കയറ്റുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് പ്രഭാവതി അമ്മ നടപ്പാതയിലൂടെ നടന്ന് വരുന്നത്.
ഒരാൾക്ക് മാത്രം സഞ്ചരിക്കാവുന്ന നടപ്പാത ആയിരുന്നു അത്. തൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് സ്കൂട്ടറുമായി യാത്രകാരൻ എത്തിയതോടെ പ്രഭാവതി അമ്മ ഇയാൾക്ക് മുന്നിൽ നിന്നും മാറിയില്ല. ഇതിനിടെ പല തവണ സ്കൂട്ടർ യാത്രകാരൻ ഇവരോട് മാറാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതും വണ്ടി സൈഡിലൂടെ കൊണ്ടുപോവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുമെല്ലാം വീഡിയോയിൽ കാണാം.
എന്നാൽ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ പ്രഭാവതി അമ്മ കാര്യമാക്കുന്നില്ല. സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരനോട് തിരികെ പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സ്കൂട്ടർ യാത്രകാരൻ തിരികെ പോകാൻ തയ്യാറാവത്തതോടെ പ്രഭാവതി അമ്മ ബാഗിൽ നിന്നും മൊബൈൽ ഫോൺ എടുക്കുന്നതും വാഹനത്തിന്റെ വീഡിയോയെടുക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളില് കാണാം.
തൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തുന്ന പ്രഭാവതി അമ്മയെ കണ്ടതോടെ ഇത് താൻ വിചാരിച്ച ആളല്ലെന്ന് മനസിലാക്കിയ സ്കൂട്ടർ യാത്രകാരൻ പതിയെ സ്കൂട്ടർ റിവേഴ്സെടുത്ത് സ്ഥലം വിട്ടു. തൻ്റെ വീഡിയോ ആരോ പകർത്തുന്നുണ്ടെന്ന് മനസിലാക്കിയ പ്രഭാവതി അമ്മ അവരെ നോക്കി കൈപൊക്കി കാണിച്ച് ചിരിച്ച് ലൈക്കും കൊടുക്കുന്നതോടെയാണ് വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നത്. ആരോ ചിത്രീകരിച്ച ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ചതോടെ പ്രഭാവതി അമ്മയിപ്പോൾ നാട്ടിലെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറാണ്.
ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരിയോടെ അല്ലാതെ ആര്ക്കും ഈ വീഡിയോ കണ്ട് തീർക്കാനാകില്ല. നിരവധി പേരാണ് പ്രഭാവതി അമ്മയ്ക്ക് പിന്തുണയും അനുമോദനങ്ങളുമായിഎത്തുന്നത്. നേരത്തെ കെആർ ഗൗരിയമ്മ നേതൃത്വം നൽകിയ കേരള മഹിളാ ഫെഡറേഷൻ്റെ താലൂക്ക് സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ച പരിചയമുണ്ട് പ്രഭാവതി അമ്മയ്ക്ക്.
"ഇത് സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണ്. ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് എതിരെ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഫോണിൽ ഇത്തരം വീഡിയോകൾ ഒരുപാടുണ്ട്. ഞാൻ റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ മുന്നിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാനിടയായാൽ ഞാൻ ഇടപെടാറുണ്ട്. ഞാൻ വണ്ടി തടയാറുമുണ്ട്" പ്രഭാവതി അമ്മ പറഞ്ഞു.
സംഭവം നാടാകെ അറിഞ്ഞതോടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കലക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പ്രഭാവതി അമ്മയുടെ ഈ പോരാട്ടം സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ സംസ്ഥാനത്തെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മിഷണർ നാഗരാജു ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി പേർ പ്രഭാവതി അമ്മയുടെ വൈറലായ വീഡിയോ സ്റ്റാറ്റസ് ആക്കിയിട്ടുമുണ്ട്.
