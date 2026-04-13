പാഴ് കടലാസില് നിന്നും കൃഷ്ണ ശില്പം; ഈടും ഉറപ്പും ഗ്യാരന്റി, ഇത് പ്രബീഷിന്റെ കലാവൈഭവം
പാഴ് കടലാസില് നിന്നും മനോഹരമായ ശില്പങ്ങള് നിര്മിച്ച് പ്രബീഷ്. പുനരുപയോഗത്തിന്റെയും അതിജീവനത്തിന്റെയും മാതൃക. വില 150 മുതല് 5000 വരെ.
Published : April 13, 2026 at 2:45 PM IST
കെ.ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: വിഷു ആണല്ലോ, സമ്പദ് സമൃദ്ധിയുടെ ഉത്സവം. ഓട്ടുരുളിയും അത് നിറയെ കണി കാണാനുള്ള വിഭവങ്ങളും. അവിടെയും ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരാളുണ്ട്, സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഈ വിഷുവിന് കേരളത്തനിമയുള്ള കൃഷ്ണനെ തരാം എന്നാണ് കോഴിക്കോട് വട്ടക്കിണർ സ്വദേശി പ്രബീഷ് പറയുന്നത്.
അതെന്താ കൃഷ്ണന് അങ്ങനെ തനിമയുടെ പേരിൽ വേർതിരിവൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെന്ന് പ്രബീഷ് തൻ്റെ കൃഷ്ണ രൂപങ്ങൾ തൊട്ടുപറയും. റോഡരികിൽ നിരനിരയായി കാണുന്ന പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് ശില്പങ്ങൾ അല്ലിത്. പാഴ് കടലാസിനെ പൾപ്പാക്കി മാറ്റി അതിൽ നിന്നും ഉടലെടുക്കുന്ന കൃഷ്ണ രൂപങ്ങളാണിത്.
ഉപയോഗ ശേഷം പേപ്പറുകൾ ചുരുട്ടി എറിയുകയോ കത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ് പതിവ് രീതി. എന്നാൽ വട്ടക്കിണർ സ്വദേശി പ്രബീഷിന്റെ കെെകളിലെത്തിയാൽ പേപ്പറുകൾ മനോഹരമായ ശിൽപങ്ങളായി മാറും. പേപ്പർ പൾപ്പുകള് ഉപയോഗിച്ച് കൃഷ്ണൻ്റെ 20ലേറെ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങൾ. കൈക്കുമ്പിളിൽ ഒതുങ്ങുന്ന കുഞ്ഞൻ മുതൽ നാലടി വലിപ്പമുള്ള കൃഷ്ണൻ വരെയുണ്ടിവിടെ.
പ്രകൃതി സൗഹൃദവും പുനരുപയോഗത്തിന്റെയും അതിജീവനത്തിന്റെയും മാതൃകയാണ് പ്രബീഷ്. പേപ്പർ പൾപ്പുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനാൽ ശിൽപ്പങ്ങൾക്ക് ഭാരം കുറവുമാണ്. നന്നായി സൂക്ഷിച്ചാൽ ദീർഘകാലം ഈടുനിൽക്കുമെന്നതാണ് ശില്പങ്ങൾക്ക് പ്രബീഷ് നൽകുന്ന ഉറപ്പ്.
പേപ്പർ, മരച്ചീനി പൊടി കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന പശ, ചായങ്ങൾ എന്നിവയാണ് നിർമാണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പേപ്പറുകൾ പൾപ്പാക്കിയ ശേഷം മറ്റ് മിക്സുകളും ചേർത്ത് മൗൾഡിൽ ഏകദേശ രൂപം പ്രസ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം കൈകൊണ്ട് ഭംഗിയായി രൂപം പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശിൽപ്പങ്ങളുടെ പലഭാഗങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിൽ നിർമിച്ചെടുക്കുക. തുടർന്ന് ഇവയെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പൂർണ്ണ രൂപം നിർമ്മിക്കും.
വലിയ കൃഷ്ണ ശിൽപ്പങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ 20 ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്നും പ്രബീഷ് പറയുന്നു. ഏകദേശം നാലോ അഞ്ചോ ദിവസമെടുക്കും ഒരു ശിൽപം നിർമിച്ചെടുക്കാൻ. അടുക്കളയിൽ ചപ്പാത്തി നിർമ്മിക്കുന്നതിൻ്റെ അതേ രീതി തന്നെയാണ് പ്രബീഷിന്റെ പണിശാലയിലും നടക്കുന്നത്. ശില്പത്തിന്റെ നീളത്തിനും വീതിക്കും അനുസരിച്ച് മിശ്രിതങ്ങൾ പരത്തി എടുക്കണം. രൂപമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പിന് വേണ്ടി ഉൾവശത്ത് എല്ലാം പേപ്പറുകൾ ഒട്ടിക്കും.
അടിവശത്ത് കാർ ബോർഡ് പാക്കിങ് ചെയ്യുന്നതോടെ പണി പൂർത്തിയാകും. ഉണക്കിയതിന് ശേഷമാണ് പെയിൻ്റിങ് ആരംഭിക്കുക. ആദ്യമൊക്കെ കൈ കൊണ്ടായിരുന്നു വര. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സ്പ്രേ പെയിന്റിങ്ങാണ് നൽകുന്നത്. അടിവശത്തെ കാർ ബോർഡ് പാക്കിങ് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും വെള്ളത്തിൽ കഴുകാം. കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ വേണമെങ്കിൽ അതും പ്രബീഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും.
അപകടത്തെ തുടർന്ന് കിടപ്പിലായതോടെയാണ് പ്രബീഷ് കരകൗശല മേഖലയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. 20 വർഷത്തോളമായി പ്രബീഷ് ഈ മേഖലയിലുണ്ട്. കൈരളി ഹാൻഡിക്രഫ്റ്റ്സ്, ഇരിങ്ങൽ സർഗ്ഗാലയ, ഗാന്ധിഗൃഹം തുടങ്ങി കരകൗശല കലാകാരന്മാരെ സഹായിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി പ്രതിമകൾ വിറ്റഴിക്കുന്നുണ്ട്. ആർട്ടിസൻ കാർഡുള്ളത് കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും നടക്കുന്ന കരകൗശല മേളകളിൽ സ്റ്റാൾ ഫ്രീയായി ലഭിക്കും.
150 മുതൽ 5000 രൂപ വരെയുള്ള കൃഷ്ണ ശില്പങ്ങളാണ് പ്രബീഷിന്റെ പക്കലുള്ളത്. വിവിധ കടകൾ വഴിയാണ് ഇതിൻ്റെ വില്പന പ്രധാനമായും നടക്കുന്നത്. ഗുണമേന്മയുള്ള ശില്പങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവശ്യക്കാരും നിരവധിയുണ്ട്. ചെറുതും വലുതുമായ കൃഷ്ണ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പുറമെ ബുദ്ധ പ്രതിമ, കഥകളി രൂപം, വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഗോത്ര മുഖംമൂടികൾ എന്നിവയെല്ലാമുണ്ടിവിടെ. കൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തിനാണ് ആവശ്യക്കാരേറെയെന്നും പ്രബീഷ് പറയുന്നു. വിഷുവിന് പുറമെ സപ്താഹ വേളകളിലും വിശേഷാൽ രുഗ്മിണി പൂജാ ആഘോഷങ്ങളിലേക്കും പ്രത്യേക ഓർഡറുകൾ ലഭിക്കാറുണ്ട്.
