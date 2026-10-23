കോടികളുടെ ബിനാമി ഇടപാട്; പി. പി. ദിവ്യക്കും ഭർത്താവിനുമെതിരെ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് സർക്കാർ, ആരെയും ഭയക്കാനില്ലെന്ന് ദിവ്യ
കെഎസ്യു ഉപാധ്യക്ഷൻ മുഹമ്മദ് ഷമ്മാസ് നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചത്
Published : October 23, 2026 at 2:30 PM IST
കണ്ണൂർ: കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിപിഎം നേതാവ് പി.പി. ദിവ്യക്കെതിരെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന കാലയളവിൽ ടെൻഡറില്ലാതെ ബിനാമി കമ്പനിക്ക് നിർമാണ കരാർ നൽകിയെന്ന പരാതിയിലാണ് നടപടി. കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മുൻ സെക്രട്ടറി അബ്ദുൽ ലത്തീഫിനെതിരെയും അന്വേഷണം നടത്തും.
കെഎസ്യു ഉപാധ്യക്ഷൻ മുഹമ്മദ് ഷമ്മാസ് നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിലെ 17(എ) വകുപ്പ് പ്രകാരം അന്വേഷണത്തിനുള്ള അനുമതി നിലവിലെ സർക്കാർ നൽകുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് വിജിലൻസ് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയോ അന്വേഷണത്തിന് അനുമതി നൽകുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല. ദിവ്യയുടെയും ഭർത്താവ് അജിത്തിൻ്റെയും സ്വത്തുവിവരങ്ങളും വിജിലൻസ് അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വരും.
കോടികളുടെ ബിനാമി ഇടപാട്
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റായിരിക്കെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ നിർമിതി കേന്ദ്രയ്ക്ക് 10.47 കോടി രൂപയുടെ നിർമാണ കരാറുകൾ പി.പി. ദിവ്യ നേരിട്ടു നൽകിയെന്നാണ് മുഹമ്മദ് ഷമ്മാസിൻ്റെ പ്രധാന ആരോപണം. അന്ന് ജില്ലാ കലക്ടർ ചെയർമാനും ദിവ്യ ഗവേണിങ് ബോഡി അംഗവുമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷത്തിനിടയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുകയുടെ കരാർ നിർമിതി കേന്ദ്രയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് അരുൺ കെ. വിജയൻ ജില്ലാ കലക്ടറായിരുന്ന കാലയളവിലാണ്. ഇതിൽ കലക്ടറുടെ ഇടപെടലുകളിൽ സംശയമുണ്ടെന്നും സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും പരാതിക്കാരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
ദിവ്യയ്ക്ക് വേണ്ടി കലക്ടർ വഴിവിട്ട് സഹായം ചെയ്തോ എന്നും ബിനാമി ഇടപാടുകൾക്ക് കൂട്ടുനിന്നോ എന്നും അന്വേഷിക്കണം. ദിവ്യയുടെ ബിനാമി കമ്പനിയായ കാർട്ടൺ ഇന്ത്യ അലയൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന് ആദ്യ പ്രവൃത്തിയായ പടിയൂർ എ.ബി.സി. കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നിർമാണ കരാർ ലഭിച്ചത് ജില്ലാ നിർമിതി കേന്ദ്ര വഴിയാണെന്നും ഷമ്മാസ് ആരോപിക്കുന്നു. പാലക്കയം തട്ടിലെ ബിനാമി സ്വത്തിടപാടിൽ കമ്പനി ഉടമയുടെയും ദിവ്യയുടെ ഭർത്താവിൻ്റെയും പേരിലുള്ള രേഖകൾ തയാറാക്കിയത് ഒരേ അഭിഭാഷകൻ്റെ ഓഫിസിൽ നിന്നാണ്. സർക്കാർ ജീവനക്കാരനായ ഭർത്താവ് അജിത്തിൻ്റെ ജോലി കൃഷി എന്നാണ് സ്ഥലം വാങ്ങിയ രേഖയിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിൽ എഫ്ബി പോസ്റ്റുമായി പി. പി. ദിവ്യ
സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് വിജിലന്സ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലം സമൂഹമാധ്യമത്തില് കുറിപ്പുമായി ദിവ്യ. വിജിലൻസ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തെ സർവാത്മനാ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്നും അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ, സത്യങ്ങൾ പുറത്തുവരട്ടെ, ഏത് അന്വേഷണത്തോടും പൂർണമായി സഹകരിക്കും, തനിക്ക് ഒന്നും ഒളിക്കാനും ആരെയും ഭയക്കാനുമില്ല എന്ന് കുറിപ്പില് പറയുന്നു. അനധികൃതമായി ഒരിഞ്ച് ഭൂമിയെങ്കിലും കണ്ടെത്തിയാൽ മുഹമ്മദ് ഷമ്മാസിൻ്റെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു നൽകാൻ പോലും ഞാൻ തയാറാണെന്നും ദിവ്യ പറയുന്നു.
ഫെയ്സ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൻ്റെ പൂര്ണരൂപം
"ഉപ്പ് തിന്നവർ വെള്ളം കുടിക്കും…
ഉപ്പ് തിന്നാത്തവരെ നിയമം സംരക്ഷിക്കും!
കെ.എസ്.യു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് മുഹമ്മദ് ഷമ്മാസിൻ്റെ പരാതിയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച വിജിലൻസ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തെ സർവാത്മനാ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ. സത്യങ്ങൾ പുറത്തുവരട്ടെ. ഏത് അന്വേഷണത്തോടും പൂർണമായി സഹകരിക്കും. എനിക്ക് ഒന്നും ഒളിക്കാനില്ല. ആരെയും ഭയക്കാനുമില്ല.
എൻ്റെ പേരിലോ ഭർത്താവിൻ്റെ പേരിലോ ബിനാമിയായോ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും പേരിലോ അനധികൃത സ്വത്തുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടെത്തട്ടെ. അനധികൃതമായി ഒരിഞ്ച് ഭൂമിയെങ്കിലും കണ്ടെത്തിയാൽ മുഹമ്മദ് ഷമ്മാസിൻ്റെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു നൽകാൻ പോലും ഞാൻ തയ്യാറാണ്. അത്രത്തോളം ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് എനിക്ക്.
എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ പേരിലുള്ളത് അഞ്ച് സെൻ്റ് സ്ഥലവും 1236 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണമുള്ള ഒരു വീടുമാണ്. അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ പോലും വില ലഭിക്കാത്ത 50 സെൻ്റ് ഭൂമി ബാങ്ക് വായ്പയെടുത്താണ് വാങ്ങിയത്. വീട്ടിൽ ഒരു ഇരുചക്രവാഹനവും ഒരു കാറുമുണ്ട്. ഇതല്ലാതെ അനധികൃത സമ്പാദ്യങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല.
ഇതൊന്നും മറച്ചുവെച്ചുള്ള പ്രസ്താവനയല്ല. നേരത്തേയും ഒരു അന്വേഷണം നടന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ വിജിലൻസ് വീണ്ടും വരുന്നു. വരട്ടെ, സന്തോഷം! സത്യസന്ധതയുണ്ടെങ്കിൽ അന്വേഷണത്തെ ഭയക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ.
ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പദ്ധതികളെല്ലാം ഇ-ടെൻഡർ സംവിധാനത്തിലൂടെ സുതാര്യമായാണ് നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 25 കോടിയുടെ അഴിമതിയെന്നൊക്കെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ ബോധം പോയില്ലെന്നേയുള്ളൂ! കണക്കുകളില്ലാത്ത ആരോപണങ്ങൾ എത്ര തവണ ആവർത്തിച്ചാലും അവ സത്യമാകില്ല. എന്നാലും അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ. ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയേണ്ടത് അന്വേഷണവും തെളിവുകളുമാണ്.
അന്വേഷണം പേടിച്ച് നാടുവിടാനോ അന്വേഷണം നിർത്തിവെക്കാൻ ഇടപെടാനോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഭയന്ന് വിറച്ച് മാളത്തിലൊളിക്കാനും തയ്യാറല്ല.
രണ്ടു വർഷത്തിലേറെയായി തുടരുന്ന മാധ്യമവിചാരണയ്ക്കും അപവാദപ്രചാരണങ്ങൾക്കും ഇനി ഒരറുതി വേണം. എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും അന്തസ്സോടെ, സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കണം. രാഷ്ട്രീയവിയോജിപ്പുകളുടെ പേരിൽ ഒരു കുടുംബത്തെ നിരന്തരം വേട്ടയാടുന്നത് എത്രത്തോളം നീതിയുക്തമാണ്?
എന്നെ തകർക്കാമെന്ന് കരുതുന്നവരോട് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ: ആരോപണങ്ങൾക്കും അപവാദങ്ങൾക്കും മുന്നിൽ തലകുനിക്കില്ല. സത്യം തെളിയിക്കാനുള്ള അവസരമായി ഓരോ അന്വേഷണത്തെയും കാണും.
ഞാൻ ഇവിടെയൊക്കെത്തന്നെയുണ്ടാകും.
എവിടേക്കും ഒളിച്ചോടില്ല.
അന്വേഷണത്തെ നേരിടും.
നിയമത്തിൽ വിശ്വസിക്കും.
കാണാം… കാത്തിരിക്കാം!
മുഹമ്മദ് ഷമ്മാസ് നിരന്തരമായി നടത്തിയ അപകീർത്തികരമായ പ്രസ്താവനകൾക്കെതിരെ കോടതിയെ ഞാൻ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാർത്ത നൽകിയ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കോടതി സമൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആ കേസിൽ നിയമനടപടികൾ മുന്നോട്ടുപോകട്ടെ.
ഷമ്മാസിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ താൽപര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിവില്ലെന്നു കരുതേണ്ട. എന്നാൽ ആരെയും വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിച്ച് മറുപടി പറയാനല്ല ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആരോപണങ്ങൾക്കും പിന്നിലെ താൽപര്യങ്ങൾക്കും മറുപടി പറയേണ്ടത് വസ്തുതകളും തെളിവുകളുമാണ്.
ജനകീയ മുഖംമൂടി ധരിച്ചു രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾക്കൊപ്പം ഇരുന്നു മറുതോണിയിൽ പിന്തുണ നൽകുന്ന യൂദാസുമാരുടെ മുഖം മൂടികൾ പുറത്തുവരേണ്ട സമയത്ത് ജനങ്ങൾക്കു മുന്നിലെത്തും.
എൻ്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാണ്:
അന്വേഷണത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
നിയമത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നു.
സത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു.
അപവാദങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കില്ല!
ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെയുണ്ടാകും…
കാണാം!"
പാർട്ടിയുമായുള്ള അകൽച്ചയും ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റും
സിപിഎമ്മുമായുള്ള അകൽച്ച വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പ് പി. പി. ദിവ്യ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ഒരിക്കൽ ശരിയെന്നു തോന്നിയത് എക്കാലവും ശരിയാകണമെന്നില്ല എന്ന് തുടങ്ങുന്ന കുറിപ്പിൽ ബുദ്ധൻ്റെ ഒരു കഥയാണ് പരാമർശിക്കുന്നത്. പുഴ കടക്കാൻ ചങ്ങാടമുണ്ടാക്കിയ ഒരാൾ മറുകരയെത്തിയിട്ടും നന്ദിയുടെ പേരിൽ ആ ചങ്ങാടം തലയിലേറ്റി യാത്ര തുടരുന്ന കഥയാണ് ദിവ്യ ഉദ്ധരിച്ചത്. ഒരു കരയിൽനിന്ന് മറുകരയിലെത്താൻ സഹായിച്ചതിനെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ചുമന്നുനടക്കേണ്ടതില്ലെന്നും അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് നന്ദികേടല്ലെന്നും ജീവിതം പഠിപ്പിച്ച പാഠം തിരിച്ചറിയലാണെന്നും അവർ കുറിച്ചു. നീതി വൈകിയാലും സത്യത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ഒരിക്കലും മങ്ങില്ലെന്നും പോസ്റ്റിലുണ്ട്. പാർട്ടിയുടെയോ നേതാക്കളുടെയോ പേര് പരാമർശിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഈ കുറിപ്പ് വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചയായതിന് പിന്നാലെയാണ് സർക്കാർ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ സിപിഎം ദിവ്യയെ പിന്തുണയ്ക്കുമോ എന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
കണ്ണൂർ എ.ഡി.എം ആയിരുന്ന കെ. നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തെത്തുടർന്നാണ് ദിവ്യ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനം രാജിവച്ചത്. പിന്നാലെ പാർട്ടി അവരെ തരംതാഴ്ത്തി. കേസിൽ അറസ്റ്റിലായി റിമാൻഡിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവ്യയ്ക്ക് പിന്നീട് ജാമ്യം ലഭിച്ചു. അടുത്തിടെ ചേർന്ന സിപിഎം വിശാല കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ ദിവ്യ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷ പാർട്ടി വൃത്തങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നു.
പി.കെ. ശ്രീമതി, ഇ.പി. ജയരാജൻ എന്നിവരുടെ ശക്തമായ പിന്തുണയുണ്ടായിട്ടും ദിവ്യയെ പരിഗണിച്ചില്ല. ഇതേക്കുറിച്ച് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചപ്പോൾ ദിവ്യ ക്ലോസ്ഡ് ചാപ്റ്ററല്ലെന്നും കേസ് തീരുന്ന മുറയ്ക്ക് വിഷയം പരിഗണിക്കുമെന്നുമാണ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ.കെ. രാഗേഷ് മറുപടി നൽകിയത്. ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ ഇടം കിട്ടാത്തതിനു പിന്നാലെയാണ് കുറിപ്പെത്തിയത് എന്നതിനാൽ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിനെതിരായ പരോക്ഷ പ്രതികരണമായാണ് ഇതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്. എന്നാൽ കുറിപ്പിനോട് സിപിഎം നേതൃത്വം ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.
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