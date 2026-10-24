'തനിക്കെതിരായ പാര്ട്ടി നടപടി പുനഃപരിശോധിക്കണം'; സിപിഎം കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് കത്തയച്ച് പിപി ദിവ്യ
പാര്ട്ടിയിലേക്കുള്ള തന്റെ തിരിച്ചുവരവ് ചില നേതാക്കള് തടയുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് പിപി ദിവ്യ. കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് കത്തയച്ചു. വിഷയത്തില് ഇടപെട്ട് എംഎ ബേബി.
Published : October 24, 2026 at 11:41 AM IST
കണ്ണൂർ: സിപിഎം കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് കത്ത് നല്കി പിപി ദിവ്യ. പാര്ട്ടിയിലേക്കുള്ള തന്റെ തിരിച്ചുവരവ് ചില നേതാക്കള് തടയുന്നുവെന്ന് ആണ് ദിവ്യയുടെ കത്തിലെ പ്രധാന ആരോപണം. വിപുലീകൃത ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്ക് മുമ്പാണ് കത്ത് അയച്ചിരിക്കുന്നത്.
പികെ ശ്യാമളയ്ക്കെതിരെയും കത്തില് ആരോപണമുണ്ട്. ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷന് ഭാരവാഹിത്വത്തില് നിന്നും മാറ്റിയത് പ്രതികാരമെന്നാണ് ആരോപണം. സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്നും ജില്ലാ സെന്ററില് നിന്നും നീക്കി. സിപിഎം ജില്ലാ നേതൃത്വം പോലും അറിയാതെയാണ് ഇക്കാര്യം നടത്തിയതെന്നും പുനഃപരിശോധന വേണമെന്നും ആവശ്യമുണ്ട്. വിപുലീകൃത ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിലും പരിഗണന കിട്ടാതെ വന്നതോടെയാണ് പിപി ദിവ്യ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തെ സമീപിച്ചത്.
അതേസമയം സിപിഎം ജനറല് സെക്രട്ടറി എംഎ ബേബി വിഷയത്തില് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. എംഎ ബേബി ദിവ്യയെ ഫോണില് വിളിച്ചതായും വിഷയം ചര്ച്ച ചെയ്യാമെന്ന് ഉറപ്പ് നല്കിയതായും റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്. എഡിഎം നവീന് ബാബുവിന്റെ മരണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് പിപി ദിവ്യയെ കണ്ണൂര് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയില് നിന്ന് ഇരിണാവ് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് തരം താഴ്ത്തിയത്.
പാർട്ടിക്ക് എതിരെ പരോക്ഷ വിമര്ശനങ്ങളുമായി പിപി ദിവ്യയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ബുദ്ധന്റെ കഥ സൂചിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുള്ള പോസ്റ്റില്, പാര്ട്ടിയുമായി അകലുന്നതിന്റെ സൂചനയാണുള്ളതെന്നായിരുന്നു വിലയിരുത്തല്. ഒരിക്കല് ശരിയെന്ന് തോന്നിയത് എക്കാലവും ശരിയാവണമെന്നില്ല, ഒരു കരയില് നിന്നും മറുകരയില് എത്താന് സഹായിച്ചതിനെ ജീവിതകാലം മുഴുവന് ചുമന്ന് നടക്കേണ്ടതില്ല. അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് നന്ദികേടല്ലെന്നും ഇത് ജീവിതം പഠിപ്പിച്ച പാഠമാണതെന്നും പിപി ദിവ്യയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റില് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ പിപി ദിവ്യക്കെതിരെ ഇന്നലെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണവും പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഷമ്മാസിന്റെ ആരോപണവും മറുപടിയും
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായിരിക്കെ പിപി ദിവ്യ കണ്ണൂർ ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രയ്ക്ക് 10.47 കോടി രൂപയുടെ നിർമാണ കരാറുകൾ നേരിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് മുഹമ്മദ് ഷമ്മാസിന്റെ ആരോപണം. ജില്ലാ കലക്ടർ ചെയർമാനും പിപി ദിവ്യ ഗവേണിങ് ബോഡി അംഗവുമായ ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രയ്ക്കാണ് കോടികളുടെ കരാർ പ്രവൃത്തികൾ നേരിട്ട് ലഭിച്ചത്.
കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷത്തിനിടയിൽ നടന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുകയുടെ കരാർ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് അരുൺ കെ. വിജയൻ ജില്ലാ കലക്ടറായിരുന്ന കാലയളവിലാണെന്നും കലക്ടറുടെ ഇടപെടലുകളിൽ സംശയം ഉണ്ടെന്നും സമഗ്ര അന്വേഷണം വേണമെന്നും മുഹമ്മദ് ഷമ്മാസ് ആരോപിച്ചിരുന്നു. പിപി ദിവ്യയ്ക്ക് വേണ്ടി കലക്ടർ വഴിവിട്ട് സഹായം ചെയ്തോയെന്നും ദിവ്യയുടെ ബിനാമി ഇടപാടുകൾക്ക് കൂട്ടുനിന്നോ എന്നുള്ളതും അന്വേഷിക്കണമെന്നും ഷമ്മാസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
ദിവ്യയുടെ ബിനാമി കമ്പനിയായ കാർട്ടൺ ഇന്ത്യ അലയൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന് ആദ്യ പ്രവൃത്തിയായ പടിയൂർ എബിസി കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർമാണ കരാർ ലഭിച്ചത് ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്ര വഴിയാണെന്നും ഷമ്മാസ് ആരോപിച്ചു. പാലക്കയം തട്ടിലെ ബിനാമി സ്വത്തിടപാടിൽ ബിനാമി കമ്പനി ഉടമയുടെയും ദിവ്യയുടെ ഭർത്താവിന്റെയും പേരിലുള്ള രേഖകൾ തയ്യാറാക്കിയത് ഒരേ അഭിഭാഷകന്റെ ഓഫിസിൽ നിന്നാണെന്നും സർക്കാർ ജീവനക്കാരനായ ദിവ്യയുടെ ഭർത്താവ് അജിത്തിന്റെ ജോലി കൃഷി എന്നാണ് സ്ഥലം വാങ്ങിയ രേഖയിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതെന്നും ഷമ്മാസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ദിവ്യയുടേയും ഭർത്താവിന്റെയും ബിനാമികളുടെയും 'കൃഷി' യുടെ വിവരങ്ങളാണ് പുറത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും ഷമ്മാസ് ആരോപിച്ചിരുന്നു.
അതേസമയം കാര്ട്ടണ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് കരാര് നൽകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിപി ദിവ്യയ്ക്കെതിരെ വിജിലന്സ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുകയാണ് സര്ക്കാര്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മുഹമ്മദ് ഷമ്മാസിനെതിരെ നടപടിക്കെതിരെ കാർട്ടൺ ഇന്ത്യ പൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എംഡി മുഹമ്മദ് ആസിഫ് തുറന്നടിച്ചത്.
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കണ്ണൂര് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായിരിക്കെ ക്രമക്കേട് നടന്നുവെന്ന ആരോപണത്തിലാണ് അന്വേഷണം. ടെന്ഡര് ഇല്ലാതെയാണ് കാര്ട്ടണ് കമ്പനിക്ക് കരാര് നല്കിയതെന്നായിരുന്നു പരാതി. ആരോപണങ്ങൾ ഹൈകോടതി പരിശോധിച്ചതാണ്. പരാതിക്കാരൻ എന്താണ് എന്നിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. അനേഷണത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്നും ആസിഫ് പറഞ്ഞു. നടപടി പാലിച്ചാണ് കരാർ നേടിയത്. ഇല്ലെന്ന് തെളിയിച്ചാൽ ഒരു കോടി രൂപ ഇനാം നൽകും. കാസർകോട് ജില്ലാപഞ്ചായത്തിലെ ആരുമായി ബന്ധമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസഷൻ നടന്നില്ല. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2 വർക്കുകളാണ് ചെയ്തത്. പിപി ദിവ്യ വന്ന ശേഷമാണിത്. അതിന് മുൻപ് അദാനി കമ്പനിയിൽ ആയിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തത്.അന്ന് വലിയ അന്വേഷണം നടന്നിട്ടും ഗവൺമെന്റ് തന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് വെറുതെയല്ല.
പാലക്കയം തട്ട് റിസോർട്ട് ആരോപണത്തിലും അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകി. പലയിടങ്ങളിലും എനിക്ക് സ്ഥലമുണ്ട്. അതിനർഥം ഞാൻ ഈ നേതാക്കളുടെ ബിനാമിയാണെന്നല്ല. പരാതിയിൽ നിന്നും പിന്മാറാൻ ഷമ്മാസ് പണം ആവശ്യപ്പെട്ടൂവെന്നും ഇതിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
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