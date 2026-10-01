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അധികാരത്തിൻ്റെ അണിയറപ്പോര്; കോൺഗ്രസിലും ഭരണത്തിലും അസാധാരണ കലാപം

ഭരണത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തോന്നിപ്പിച്ച രാഷ്ട്രീയ സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിലും നിയമനങ്ങളിലും മുഖ്യമന്ത്രി കൈക്കൊള്ളുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ പാർട്ടിയിലെ ആഭ്യന്തര സമവാക്യങ്ങളെ തിരുത്തിയെഴുതുകയാണ് എന്നാണ് പൊതു വിലയിരുത്തൽ

POWER TUSSLE IN KERALA CONGRESS
കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ക്കൊപ്പം സെല്‍ഫി എടുക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശന്‍ (Facebook.com)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 1, 2026 at 6:49 PM IST

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കെ ശശീന്ദ്രൻ

​കോഴിക്കോട്: കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഭരണതലപ്പത്തും മുൻപെങ്ങുമില്ലാത്ത വിധം അസാധാരണവും നിർണായകവുമായ നീക്കങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നു. ഭരണത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തോന്നിപ്പിച്ച രാഷ്ട്രീയ സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിലും നിയമനങ്ങളിലും മുഖ്യമന്ത്രി കൈക്കൊള്ളുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ പാർട്ടിയിലെ ആഭ്യന്തര സമവാക്യങ്ങളെ തിരുത്തിയെഴുതുകയാണ് എന്നാണ് പൊതു വിലയിരുത്തൽ. എന്നാൽ ജനകീയമായ തീരുമാനങ്ങളാണ് പലതും എന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു പൊതു സ്വീകാര്യതയും സതീശൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ലഭിക്കുന്നുമുണ്ട്.

​മന്ത്രിസഭാ രൂപീകരണവും വേണുഗോപാൽ പക്ഷത്തിൻ്റെ സ്വാധീനവും

​പുതിയ മന്ത്രിസഭ അധികാരമേറ്റ സമയത്ത് പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ പ്രാദേശിക- ഗ്രൂപ്പ് സമവാക്യങ്ങളിൽ എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ. സി. വേണുഗോപാലിൻ്റെ പക്ഷത്തിനായിരുന്നു വ്യക്തമായ മേൽക്കൈ ലഭിച്ചത്. മന്ത്രിസഭയിലെ ഭൂരിപക്ഷം മന്ത്രിമാരും വേണുഗോപാലുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്നവരോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്തുണയോടെ മന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയവരോ ആയിരുന്നു. പാർട്ടിയുടെയും സർക്കാരിൻ്റെയും നിയന്ത്രണം വേണുഗോപാൽ പക്ഷത്തിൻ്റെ കൈകളിൽ ഭദ്രമാണെന്ന സൂചനയാണ് ഇത് നൽകിയത്.

POWER TUSSLE IN KERALA CONGRESS
കെ. സി. വേണുഗോപാല്‍ (Facebook.com)

എന്നാൽ മൂന്നുമാസം കഴിഞ്ഞ് വന്ന പല നിയമനങ്ങളിലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വ്യക്തമായ നീക്കങ്ങളാണ് വിജയിച്ചത്. സാഹിത്യ അക്കാദമി തലപ്പത്തേക്ക് വി. ഡി. സതീശൻ താല്പര്യപ്പെട്ട പേര് കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ്റേതായിരുന്നു. എന്നാൽ മറു പക്ഷങ്ങൾക്ക് സി. വി. ബാലകൃഷ്ണനെയോ അതല്ലെങ്കിൽ യു. കെ. കുമാരനെയോ എത്തിക്കാനായിരുന്നു താൽപര്യം. എന്നാൽ ഫയലുകളിൽ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണെരിക്കെ കൽപ്പറ്റ അവിടെ സേയ്ഫായി. കെഎസ്എഫ്ഡിസി ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്ത് പ്രേംകുമാറിനെ അവരോധിച്ചപ്പോഴും യുഡിഎഫിനുള്ളിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉയർന്നു. ഇത് അടക്കമുള്ള ചെയർമാൻ സ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ എത്തിയവരെ കുറിച്ച് പൊതുജന അഭിപ്രായം, മികച്ച തീരുമാനം എന്നാണ്.

POWER TUSSLE IN KERALA CONGRESS
കല്‍പ്പറ്റ നാരായണന്‍ (ETV Bharat)
​ബോർഡ്- കോർപ്പറേഷൻ നിയമനങ്ങൾ

നിരവധിയായ ബോർഡ് കോർപ്പറേഷൻ നിയമനങ്ങൾ ഇനിയും നീളുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി കണ്ണിലെണ്ണയൊഴിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പല സ്ഥാനങ്ങളും മോഹിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഓരോ ഇടങ്ങളും മുഖ്യമന്ത്രി കൃത്യമായി വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് ഇത് വൈകാൻ കാരണമായി പ്രവർത്തകർ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും കെ. സി. പക്ഷത്തിൻ്റെ താല്‍പര്യങ്ങൾ പൂർണമായി തള്ളിക്കളഞ്ഞാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്.​

തനിക്ക് വിശ്വസ്തരായവരെയും സ്വന്തം ചേരിയിലുള്ളവരെയും നിർണായക സ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഭരണപരമായ തീരുമാനങ്ങളിലും നയരൂപീകരണത്തിലും പാർട്ടിയിലെ ഗ്രൂപ്പ് താത്പര്യങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങില്ലെന്ന ശക്തമായ സന്ദേശമാണ് ഇതിലൂടെ പുറത്തുവരുന്നത്.

പുതിയ ചേരിതിരിവും രാഷ്ട്രീയ വശങ്ങളും

​പാർട്ടിയിലെ ഹൈക്കമാൻഡ് സ്വാധീനത്തെ മറികടന്ന് സ്വന്തം അടിത്തറ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നീക്കം കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ പരസ്യ പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. യുഡിഎഫ് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശിൻ്റെ തുറന്നുപറച്ചിൽ കൂടിയാലോചനകൾക്ക് ശേഷം ഉണ്ടായതാണ് എന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ തലപ്പത്തേക്ക് എം. കെ. മുനീറിൻ്റെ പേര് നേരത്തെ തന്നെ ഉയർന്നു കേട്ടതാണ്. എന്നാൽ ആ നിയമനത്തിന് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ കൺവീനറുമായി 'ഒന്നും കൂടി ആലോചിക്കുന്നില്ല അറിയുന്നില്ല" എന്ന വാദം പുറത്തുവന്നതും നേരത്തെ നടത്തിയതും ഇനി നടത്താൻ പോകുന്നതുമായ നിയമനങ്ങൾക്കുള്ള താക്കീതാണ്.

POWER TUSSLE IN KERALA CONGRESS
രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്കൊപ്പം കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ (Facebook.com)
വി. ഡി. സതീശൻ്റെ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ പടയൊരുക്കം ആരംഭിച്ചതായി വിശ്വസിക്കത്തക്ക പശ്ചാത്തലമാണ് ഇപ്പോൾ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത്. മുന്നണിക്കകത്ത് കൃത്യമായ ചർച്ചകൾ നടത്താതെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ തീരുമാനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സതീശൻ്റെ ശൈലിയോടുള്ള വിയോജിപ്പാണ് ഇതിന് കാരണം.​സതീശന് നൽകിയിരുന്ന 'ഹണിമൂൺ പീരീഡ്' അവസാനിച്ചുവെന്നും, അദ്ദേഹത്തെ രാഷ്ട്രീയമായി ഒറ്റപ്പെടുത്താനും തളയ്ക്കാനുമുള്ള നീക്കങ്ങൾ എംഎൽഎമാർ അടക്കമുള്ളവർക്കിടയിൽ സജീവമാണെന്നും ഇതിലൂടെ വിലയിരുത്താം.

ദേവരാജന് നൽകിയ അവസരം

ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക് നേതാവ് ജി ദേവരാജന് നൽകിയ പദവിയെക്കുറിച്ച്, ​ഇത്തരം തസ്തികകൾ ദുർച്ചെലവാണെന്ന് മുമ്പ് വിമർശിച്ചവർ തന്നെ ഇപ്പോൾ അതിന് അനുമതി നൽകുന്നത് നയപരമായ പരാജയമാണെന്ന് ഒരു വിഭാഗം ആരോപിക്കുന്നു. യുഡിഎഫ് യോഗത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായി തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഇത് പ്രചരിച്ചതും സതീശൻ്റെ ഓഫീസിൻ്റെ ഇടപെടലുകളും വലിയ അസ്വസ്ഥതയ്ക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.

കെ. സി. വേണുഗോപാലിൻ്റെ പിന്തുണയും ഗ്രൂപ്പ് സമവാക്യങ്ങളും


​അടൂർ പ്രകാശിൻ്റെയും ബെന്നി ബെഹനാൻ്റെയും പ്രസ്താവനകൾക്ക് പിന്നിൽ കെ. സി. വേണുഗോപാലിൻ്റെ പരോക്ഷമായ പിന്തുണയും അനുഗ്രഹവുമുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. അടൂർ പ്രകാശ് ഉന്നയിച്ച കാര്യങ്ങളെ തള്ളിക്കളയാൻ കെ. സി. വേണുഗോപാൽ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നത് ഇതിന് അടിവരയിടുന്നു.​പാർട്ടി ഭാരവാഹികളെയും എംഎൽഎമാരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ കെ. സി. വേണുഗോപാൽ പക്ഷത്തിനുള്ള സ്വാധീനം ചെറുതല്ല.
POWER TUSSLE IN KERALA CONGRESS
യുഡിഎഫ് അനുയായികള്‍ (Facebook.com)
​മന്ത്രിസഭയ്ക്കുള്ളിലോ ഘടകകക്ഷികൾക്കിടയിലോ സതീശന് വലിയ എതിർപ്പുകൾ ഇല്ലെങ്കിലും, കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഈ പ്രതിഷേധക്കാറ്റ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടാനാണ് സാധ്യത. കേവലം അടൂർ പ്രകാശിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന ഒന്നല്ല ഈ അസംതൃപ്തി. വി. ഡി. സതീശനെതിരെ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ പുതിയ ഗ്രൂപ്പ് ധ്രുവീകരണത്തെയും എംഎൽഎമാരുടെ എതിർപ്പിനെയും സതീശൻ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കുമെന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ നിർണായകമായ ചോദ്യമായി മാറും.​കോൺഗ്രസിനുള്ളിലെ ഭിന്നതയും വി. ഡി. സതീശനെതിരെയുള്ള വെല്ലുവിളിയും ​പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ കലാപമായിട്ടാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ ജോർജ് പൊടിപ്പാറ കാണുന്നത്. "കോൺഗ്രസിനുള്ളിലെ അമർഷവും ഭിന്നതകളും ഇപ്പോൾ പരസ്യമായി പുറത്തുവരികയാണ്. വി. ഡി. സതീശൻ്റെ ശൈലിക്കെതിരെ ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കൾക്കിടയിൽ കടുത്ത എതിർപ്പുണ്ട്. യുഡിഎഫ് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശ്, മുന്നണിയിലോ പാർട്ടിക്കുള്ളിലോ ചർച്ച ചെയ്യാതെ തീരുമാനങ്ങൾ ഏകപക്ഷീയമായി നടപ്പിലാക്കുന്നു എന്ന് ആരോപിച്ച് പരസ്യമായി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ രംഗത്തുവന്നത് ഇതിൻ്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണ്.


എം. കെ. മുനീറിന് ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മിഷൻ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം നൽകിയത് അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ, യുഡിഎഫിന് പുറത്ത് കടുത്ത പ്രതിസന്ധികളും പ്രക്ഷോഭങ്ങളും നടക്കുന്ന ഈ സമയത്തുതന്നെ വി. ഡി. സതീശനെതിരെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പരസ്യ പ്രതികരണം വന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. സർക്കാരിനെതിരെ ബിജെപി, എൽഡിഎഫ് സംഘടനകൾ കടുത്ത പ്രതിഷേധം ഉയർത്തുന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ഈ ഭിന്നത വി. ഡി. സതീശനെയും മുന്നണിയെയും കൂടുതൽ സമ്മർദത്തിലാക്കുന്നു. വി. ഡി. സതീശൻ്റെ അപ്രമാദിത്വം അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ തീരുമാനമാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്.

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