മധ്യസ്ഥനായി ചെന്നിത്തല, കോണ്ഗ്രസിലെ തര്ക്കങ്ങള്ക്ക് മഞ്ഞുരുക്കം; ബോര്ഡ്-കോര്പ്പറേഷന് അധ്യക്ഷന്മാരുടെ കാര്യത്തിലും പ്രാഥമിക ധാരണ
മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശനുമായി വൈദ്യുതി മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ് ഇന്ന് ക്ലിഫ് ഹൗസില് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതോടെയാണ് തര്ക്കങ്ങള്ക്ക് വിരാമമാകുന്നത്.
Published : November 12, 2026 at 4:02 PM IST|
Updated : November 12, 2026 at 4:17 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയും പുറത്തുനിന്നുള്ള വൈദ്യുതി വാങ്ങലിനെയും തുടര്ന്ന് വി ഡി സതീശൻ്റെ മന്ത്രിസഭയില് ഉരുണ്ടു കൂടിയ കാറും കോളും അടങ്ങുന്നു. ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും മുതിര്ന്ന കോണ്ഗ്രസ് നേതാവുമായ രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ മധ്യസ്ഥതയില് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശനുമായി വൈദ്യുതി മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ് ഇന്ന് ക്ലിഫ് ഹൗസില് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതോടെയാണ് തര്ക്കങ്ങള്ക്ക് വിരാമമാകുന്നത്.
വൈദ്യുതി വാങ്ങാന് മുഖ്യമന്ത്രി തീരുമാനിച്ച ജിഎന്എ എന്ന സ്വകാര്യ ഒടിസി പ്ലാറ്റ് ഫോമില് നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന് ഏക പക്ഷീയമായി പിന്മാറിയത് താനുമായി ചര്ച്ച നടത്താതെയെന്ന വൈദ്യുതി മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫിൻ്റെ തുറന്നു പറച്ചിലാണ് ഏറ്റവുമൊടുവില് മന്ത്രിസഭയെ മൊത്തത്തില് പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയത്. ഇതിനു മുന്നോടിയായി കെഎസ്ഇബി ചെയര്മാനും ഊര്ജ സെക്രട്ടറിയും വൈദ്യുതി മന്ത്രി അറിയാതെ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ചര്ച്ച നടത്തിയതിനു പിന്നാലെയാണ് ജിഎന്എ യില് നിന്ന് വൈദ്യതി വാങ്ങാന് തീരുമാനിച്ച കരാറില് നിന്നു പിന്മാറുമെന്ന് സര്ക്കാര് വ്യക്തമാക്കിയത്.
തൻ്റെ കീഴിലുള്ള രണ്ടുദ്യോഗസ്ഥരും തന്നെ അറിയിക്കാതെ ഏകപക്ഷീയമായി തൻ്റെ വകുപ്പിലെ കാര്യങ്ങള് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ചര്ച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനമെടുത്തത് സണ്ണി ജോസഫിനു കടുത്ത ക്ഷീണമായി. ഇതിനു പിന്നാലെ ഒരു ദിനപത്രത്തിനു നല്കിയ അഭിമുഖത്തില് സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയുണ്ടെന്നും ഇല്ലെന്നും പറയുന്നത് കരാറില് നിന്ന് ഒഴിവാകാനുള്ള ന്യായീകരണമെന്നും തുറന്നടിച്ചു.
കാര്യങ്ങള് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് അറിയുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഏതു വകുപ്പിലും ഇടപെടാമെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കു നേരെ ഒളിയമ്പെയ്തതോടെ മറുവാദവുമായി മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രി സഭാ യോഗത്തിനു ശേഷം മാധ്യമങ്ങള്ക്കു മുന്നിലെത്തി. ആരെങ്കിലും തരുന്ന ഫയലില് ഒപ്പു വയ്ക്കാനല്ല താന് ഈ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയും തിരിച്ചടിച്ചു.
ഇതോടെ ആറുമാസം പൂര്ത്തിയാകും മുന്പേ തന്നെ മന്ത്രിസഭാംഗങ്ങള് തമ്മില് തുറന്ന പോരെന്ന പ്രതീതി ഉണര്ന്നു. പിന്നാലെയാണ് പ്രശ്നത്തിനു പരിഹാരവുമായി മധ്യസ്ഥനെന്ന നിലയില് രമേശ് ചെന്നിത്തല രംഗത്തെത്തിയത്. അദ്ദേഹം മുന് കൈ എടുത്ത് ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയില് വച്ചാണ് ചർച്ചകൾ നടന്നത്. പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടന്ന അനുരഞ്ജന ചര്ച്ചയില് മുഖ്യമന്ത്രിയും വൈദ്യതി മന്ത്രിയും പരസ്പരം വീഴ്ചകള് സമ്മതിച്ച് ഒരുമിച്ചു നീങ്ങാന് ധാരണയായെന്നാണ് ഇരു നേതാക്കളുടെയും വിശ്വസ്തർ നല്കുന്ന സൂചന. ഇതു സംബന്ധിച്ച് പരസ്യമായി പ്രതികരിക്കാന് നേതാക്കളാരും തയ്യാറായില്ല. എന്നാല് ചര്ച്ചകള് തികഞ്ഞ വിജയമെന്ന സൂചനയാണ് എല്ലാ നേതാക്കളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ചര്ച്ചകളില് ബോര്ഡ്-കോര്പ്പറേഷന് അധ്യക്ഷന്മാരെ നിയമിക്കാനുള്ള ചര്ച്ചകളും നടന്നു.
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കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് കൂടിയായ സണ്ണി ജോസഫും മുഖ്യമന്ത്രിയും ചെന്നിത്തലയുടെ സാന്നിധ്യത്തില് ഇക്കാര്യത്തില് ഏകദേശ ധാരണയിലെത്തിയെന്നാണ് വിവരം. എത്രയും വേഗം അധ്യക്ഷന്മാരുടെ പട്ടികയുമായി ഹൈക്കമാന്ഡിൻ്റെ അംഗീകാരത്തിനായി നീങ്ങാനും ധാരണയായി. അതിനിടെ കേരളത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളില് നിരന്തരമായി തന്നെ വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നതിലുള്ള അസംതൃപ്തി എഐസിസി ജനറല് സെക്രട്ടറി കെസി വേണുഗോപാല് മുതിര്ന്ന നേതാക്കളുമായി പങ്കുവച്ചു എന്നാണ് അറിയാന് സാധിക്കുന്നത്.
തനിക്കൊപ്പമുള്ളവര് എന്ന നിലയില് ചിലര്നടത്തുന്ന പ്രസ്താവനകള് തൻ്റെ അറിവോടെയല്ലെന്നും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നീക്കത്തിനും തൻ്റെ പിന്തുണയുണ്ടാകില്ലെന്നും ഈ നേതാക്കളെയും വേണുഗോപാല് അറിയിച്ചു. യുഡിഎഫ് കണ്വീനര് അടൂര് പ്രകാശ് ഇന്നലെ മാധ്യമങ്ങള്ക്ക് മുന്നില് സംയമനം പാലിച്ചതും ഇതിൻ്റെ ഫലമായാണെന്നാണ് ധാരണ.
യുഡിഎഫിലെ മുതിര്ന്ന നേതാവും കേരള കോണ്ഗ്രസ് ചെയര്മാനുമായ പിജെ ജോസഫിന് കാബിനറ്റ് റാങ്കുള്ള പദവി നല്കാന് ഇന്നത്തെ അനൗപചാരിക യോഗത്തില് ധാരണയായതായി വിവരമുണ്ട്. അടുത്തയാഴ്ച തന്നെ യുഡിഎഫ് യോഗം വിളിക്കാനും പിന്നാലെ കെപിസിസി നേതൃയോഗം വിളിക്കാനും ഇന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും വൈദ്യുതി മന്ത്രിയും തമ്മിലുള്ള യോഗത്തിലും ധാരണയായെന്നാണ് മന്ത്രിമാരുയമായി അടുപ്പമുള്ളവര് നല്കുന്ന വിവരം.
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