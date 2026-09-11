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'വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്യുന്നതിൽ സർക്കാർ വൻ പരാജയം': വിമർശനവുമായി വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മുൻ മന്ത്രി

ആഴചയിലൊരിക്കൽ അവലോകന യോഗം കൂടിയിരുന്ന KSEB യിൽ മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് യോഗം കൂടിയതെന്നും വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ ക്രിയാത്മക നടപടികളാണാവശ്യമെന്നും കൃഷ്‌ണന്‍ കുട്ടി പറഞ്ഞു.

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മുൻ വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കൃഷ്‌ണന്‍ കുട്ടി (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 11, 2026 at 7:50 PM IST

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പാലക്കാട്: വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്യുന്നതിൽ സർക്കാർ വൻ പരാജയമെന്ന് വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മുൻമന്ത്രി കെ കൃഷ്‌ണന്‍ കുട്ടി. 2023 ലും അണക്കെട്ടുകളിൽ വെള്ളം കുറവായിരുന്നു. 6080 മെഗാവാട്ട് വരെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കൂട്ടിയിട്ടും എൽഡിഎഫ്‌ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് വൈദ്യുതി പ്രതി സന്ധിയുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും കൃഷ്‌ണന്‍ കുട്ടി പറഞ്ഞു.

മാധ്യമനങ്ങളോേട് പ്രതികരിക്കുന്ന കെ കൃഷ്‌ണന്‍ കുട്ടി (ETV Bharat)

പ്രതിസന്ധി മുൻകൂട്ടി കണ്ട് ഒരുക്കം നടത്തുന്നതിൽ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടതാണ് നിലവിലെ വൈദ്യുതി പ്രതി സന്ധിക്ക് കാരണം. 2023 ൽ ഡൽഹിയിൽ പവർ പർച്ചേഴ്‌സ് യോഗം നടത്തിയാണ് വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി മറികടന്നത്. കുറഞ്ഞ വിലക്ക് വൈദ്യുതി കിട്ടുമായിരുന്ന കരാർ എൽഡിഎഫ്‌ സർക്കാർ റദ്ദാക്കിയതാണ് വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിക്കിടയാക്കിയതെന്ന യുഡിഎഫ്‌ സർക്കാരിൻ്റെ ആരോപണം ശരിയല്ലെന്നും കൃഷ്‌ണന്‍ കുട്ടി വിമർശിച്ചു.

കരാർ റദ്ദ് ചെയ്‌തത് റഗുലേറ്ററി കമ്മീഷനാണ്. 2023 ൽ 1632 ദശലക്ഷം വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള വെള്ളം മാത്രമാണുണ്ടായിരുന്നതെന്നും എന്നാൽ ഇന്ന് 2632 ദശലക്ഷംയൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ വെള്ളമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ മാസം പ്രവർത്തനം തുടങ്ങേണ്ടിയിരുന്ന 1500 ബാറ്ററി റഗുലേറ്ററി സിസ്റ്റം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയത് സർക്കാർ പരാജയത്തിന് തെളിവാണ്.

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ആഴചയിലൊരിക്കൽ അവലോകന യോഗം കൂടിയിരുന്ന KSEB യിൽ മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് യോഗം കുടിയതെന്നും വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ ക്രിയാത്മക നടപടികളാണാവശ്യമെന്നും കൃഷ്‌ണന്‍ കുട്ടി പറഞ്ഞു. വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി മുന്‍കൂട്ടി കാണണമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എൽഡിഎഫ്‌ ഭരണ കാലത്ത് ഇലക്‌ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി 700 കോടി ലാഭം ഉണ്ടാക്കിയെന്നും കൃഷ്‌ണന്‍ കുട്ടി പറഞ്ഞു. 5800 മെഗാവാട്ട് വന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 4850 മെഗാവാട്ട് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പർച്ചേസിനുള്ള ഇലസ്‌ട്രിസിറ്റി എത്ര കുറവുണ്ടെന്നും അത് പരിഹരിക്കണമെന്നുമുള്ള ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

സണ്ണി ജോസഫിൻ്റെ ആരോപണങ്ങളിൽ റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷനെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേസ്‌ ഫയൽ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്നും കൃഷ്‌ണന്‍ കുട്ടി പറഞ്ഞു. 2016ൽ 2331 മെഗാവാട്ടാണ് ജല വൈദ്യുത പദ്ധതി 180 മെഗാവാട്ട്സോളാർ 2151 മെഗാവാട്ട് ഉദ്‌പാദിപ്പിച്ചുവെന്നും ഹൈഡ്രിക്‌ പ്രൊജക്‌ട് മാത്രമായി 150 മെഗാവാട്ട് ഉദ്‌പാദിപ്പിച്ചുവെന്നും കൃത്യമായി മോണിറ്റർ ചെയ്‌തത് കൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ എൽഡിഎഫ്‌ സർക്കാരിന് ഇതെല്ലാം സാധിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

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TAGGED:

K KRISHNANKUTTY CRITICIZES UDF
POWER CRISIS KERALA
KRISHNANKUTTY RESPONSE POWER CRISIS
FORMER MINISTER K KRISHNANKUTTY
K KRISHNANKUTTY

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