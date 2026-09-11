ETV Bharat / state

'വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി അമാനുഷികമായി പരിഹരിക്കാനാവില്ല, തിരിച്ചടിയാകുന്നത് മുൻ സർക്കാരിൻ്റെ ദീർഘവീക്ഷണമില്ലായ്‌മ': സണ്ണി ജോസഫ്

സോളാർ വഴി വൻതോതിൽ വൈദ്യുതി ഉത്‌പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ശേഖരിച്ചുവയ്‌ക്കാനുള്ള കാര്യക്ഷമമായ സംവിധാനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ലഭ്യമല്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

minister SUNNY JOSEPH KSEB LOAD SHEDDING KERALA POWER CRISIS IN KERALA KERALA POWER SHORTAGE ISSUES
വൈദ്യുതി മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ്. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 11, 2026 at 1:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: സംസ്ഥാനത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന കടുത്ത വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി സ്വിച്ചിട്ടത് പോലെ പെട്ടെന്ന് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നല്ലെന്ന് വൈദ്യുതി മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി. നിലവിലെ വിഷയം അമാനുഷികമായി പരിഹരിക്കാനാവില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ മന്ത്രി സംസ്ഥാനം നേരിടുന്ന കടുത്ത പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം മുൻ സർക്കാരിൻ്റെ വീഴ്‌ചയും ദീർഘവീക്ഷണമില്ലായ്‌മയുമാണെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തി. കൊച്ചിയിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

മുൻ സർക്കാരിൻ്റെ തെറ്റായ നയങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതി മേഖലയെ നിലവിലെ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചതെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നതിനുള്ള കരാറുകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് പകരം, കടമെടുപ്പ് നടത്തി താത്‌ക്കാലികമായി കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് മുൻ സർക്കാർ ശ്രമിച്ചത്. യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് മുൻ മന്ത്രി ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ്‌ തുടക്കമിട്ട ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള പദ്ധതികൾക്കപ്പുറം പുതിയതായി കാര്യക്ഷമമായ യാതൊരു പദ്ധതിയും നടപ്പിലാക്കാൻ മുൻ ഭരണാധികാരികൾക്ക് സാധിച്ചില്ല. കെഎസ്‌ഇബിയും സംസ്ഥാന റെഗുലേറ്ററി കമ്മിഷനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വഷളാക്കിയത് ആരാണെന്ന കാര്യം മുൻ വൈദ്യുതി മന്ത്രി തന്നെ പരസ്യമായി സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

പുതിയ ഊർജ്ജ പദ്ധതികൾക്കുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചെന്ന് മന്ത്രി

സംസ്ഥാനത്ത് രാത്രി സമയങ്ങളിലെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം (പീക്ക് അവറുകൾ) വളരെ ഉയർന്ന നിലയിലാണ് തുടരുന്നത്. നിലവിൽ സോളാർ വഴി വൻതോതിൽ വൈദ്യുതി ഉത്‌പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ശേഖരിച്ചുവയ്‌ക്കാനുള്ള കാര്യക്ഷമമായ സംവിധാനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ലഭ്യമല്ല. ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരമായി 'ബാറ്ററി എനർജി സ്‌റ്റോറേജ്' സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് സർക്കാർ സജീവമായി പരിഗണിച്ച് വരികയാണ്. ഇതിന് പുറമെ, പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ എറണാകുളം ബ്രഹ്മപുരം കേന്ദ്രീകരിച്ച് പുതിയ ഊർജ്ജ പദ്ധതി ആരംഭിക്കാനുള്ള നടപടികൾക്ക് തുടക്കമിടാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം തേടി വൈദ്യുതി ബോർഡ് ചെയർമാൻ, വകുപ്പിലെ മറ്റ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരുമായി നിരന്തരം ചർച്ചകൾ നടത്തിവരികയാണ്. ദീർഘകാല വൈദ്യുതി കരാറുകളിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ പിന്മാറിയ വിഷയത്തിൻ്റെ നിയമപരമായ വശങ്ങൾ ആഴത്തിൽ പരിശോധിക്കുന്നതിനായി അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലുമായി ഇന്ന് നിർണായക കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതി ക്ഷാമവും പ്രതിസന്ധിയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അടിയന്തര ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ശക്തമായി തുടരുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

രമ്യ ഹരിദാസ് വിഷയത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചതായി മന്ത്രി

അതേസമയം കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രമ്യ ഹരിദാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുയർന്ന വിവാദ വിഷയത്തിലും മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ് പ്രതികരിച്ചു. വിഷയത്തിൽ പാർട്ടി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ പൂർണമായ റിപ്പോർട്ട് തനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി സ്ഥിരീകരിച്ചു. സംഘടനയ്ക്കുള്ളിലെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരസ്‌പര ധാരണയോടുകൂടി രമ്യമായി തന്നെ പരിഹരിക്കപ്പെടും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Also Read: പ്ലസ് വൺ റീവാല്യുവേഷൻ റിസൾട്ട് വരുന്നു; ഫീസ് തിരികെ ലഭിക്കുന്നത് ആർക്കൊക്കെ?

TAGGED:

MINISTER SUNNY JOSEPH
KSEB LOAD SHEDDING KERALA
POWER CRISIS IN KERALA
KERALA POWER SHORTAGE ISSUES
SUNNY JOSEPH ABOUT POWER CRISIS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.