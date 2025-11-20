"രേഖകളിൽ സ്ത്രീ, പട്ടികയിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ": അമയ പ്രസാദിന് മത്സരിക്കാനാവുമോ? റിട്ടേണിങ് ഓഫിസർക്ക് തീരുമാനിക്കാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി
വനിതാ സംവരണ സീറ്റിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡറിന് മത്സരിക്കാനാവില്ലെന്ന് കമ്മിഷൻ പറയുന്നു. എന്നാൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പ്രകാരം സ്ത്രീയാണെന്നാണ് അമേയയുടെ വാദം.
Published : November 20, 2025 at 5:29 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: പോത്തൻകോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി അമയ പ്രസാദിൻ്റെ നാമനിർദേശപത്രിക സ്വീകരിക്കണമോയെന്ന് റിട്ടേണിങ് ഓഫിസർക്ക് തീരുമാനിക്കാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. അമയ പ്രസാദിൻ്റെ ഹർജി ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നടപടി.
വനിത സംവരണ സീറ്റിലേക്കാണ് അമയ നാമനിർദേശപത്രിക സമർപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ വോട്ടർപട്ടികയിൽ അമയ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ഹൈക്കോടതി, പട്ടികയിൽ ജെൻഡർ മാറ്റം വരുത്താൻ സമയമുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്ന് ചോദ്യമുന്നയിച്ചു. ജെൻഡർ മാറ്റണമെന്ന അപേക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനാണ് അമയ നൽകിയിരുന്നത്.
നിലവിലെ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം വനിത സംവരണ സീറ്റിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡറിന് മത്സരിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതേസമയം താൻ സ്ത്രീ ആണെന്നും അതിനാൽ വനിത സംവരണ സീറ്റിൽ മത്സരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുമാണ് അമയ തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞത്. തൻ്റെ കൈവശമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ എല്ലാം ഫീമെയിൽ എന്ന് തന്നെയാണുള്ളതെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്ന് വന്നതാണ് സാങ്കേതികമായി പ്രശ്നമായതെന്നുമാണ് അമയയുടെ വാദം.
സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ നിർണായകമായേക്കാവുന്ന ഒരു നിയമപ്രശ്നമാണ് അമയ പ്രസാദിൻ്റെ സ്ഥാനാർഥിത്വത്തിലൂടെ ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. നാമനിർദേശ പത്രികകളുടെ സൂക്ഷ്മപരിശോധന നടക്കാനിരിക്കെ, റിട്ടേണിങ് ഓഫിസർ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം നിയമപരമായി വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. 2019ലെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികളുടെ അവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം പ്രകാരം ഒരു വ്യക്തിക്ക് താൻ സ്വയം തിരിച്ചറിയുന്ന ലിംഗപദവിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. ലിംഗമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയയായ വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പ്രകാരം സ്ത്രീയായി പരിഗണിക്കപ്പെടാൻ അർഹതയുണ്ടെന്ന വാദമാണ് അമയ പ്രധാനമായും ഉയർത്തുന്നത്. വോട്ടർ പട്ടികയിലെ 'ട്രാൻസ്ജെൻഡർ' എന്ന രേഖപ്പെടുത്തൽ സാങ്കേതികമായ പിഴവോ പുതുക്കാത്ത വിവരമോ ആണെങ്കിൽ, ആധാർ കാർഡ്, മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തുടങ്ങിയ മറ്റ് ആധികാരിക രേഖകൾ പരിഗണിച്ച് റിട്ടേണിങ് ഓഫിസർക്ക് വിവേചനാധികാരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.
സ്ത്രീകളായി ജീവിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികൾക്ക് വനിത സംവരണ സീറ്റുകളിൽ മത്സരിക്കാൻ അനുമതി നിഷേധിക്കുന്നത് ഭരണഘടനാപരമായ തുല്യതയുടെ ലംഘനമാണെന്നും നിയമവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മുൻകാലങ്ങളിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഭാഗത്തിനായി പ്രത്യേക സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, തങ്ങൾ സ്ത്രീകളാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നവർക്ക് ജനറൽ സീറ്റുകളിലോ വനിത സംവരണ സീറ്റുകളിലോ മത്സരിക്കാൻ അവസരം നൽകേണ്ടത് ജനാധിപത്യപരമായ അനിവാര്യതയാണ്. വോട്ടർ പട്ടികയിലെ തിരുത്തലിനായി അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടും അത് യഥാസമയം നടപ്പിലാക്കാത്തത് ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലുള്ള വീഴ്ചയാണെന്നും അത് സ്ഥാനാർഥിയുടെ അയോഗ്യതയായി കാണരുതെന്നുമാണ് അമയയുടെ പക്ഷം.
ഹൈക്കോടതി വിഷയം റിട്ടേണിങ് ഓഫിസർക്ക് വിട്ടതോടെ പന്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കോർട്ടിലായിരിക്കുകയാണ്. പത്രിക തള്ളിയാൽ അത് വീണ്ടും കോടതി കയറാനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികളെ ബാധിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. മറിച്ചാണെങ്കിൽ, അത് കേരളത്തിലെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ സമൂഹത്തിന് രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തിനുള്ള വലിയൊരു വാതിലായിരിക്കും തുറന്നുകൊടുക്കുക. മുൻപ് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ സ്ഥാനാർഥികൾ മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, സംവരണ സീറ്റിലെ മത്സരം എന്നതും ലിംഗപദവിയിലെ സാങ്കേതിക തർക്കവും ഈ കേസിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു.
