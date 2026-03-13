ETV Bharat / state

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം നേടി മണ്ണിലിറങ്ങി; പോത്താനിക്കാട്ടെ പാട്ടഭൂമിയിൽ പൊന്നുവിളയിച്ച് യുവാവ്

പാട്ടത്തിനെടുത്ത രണ്ടേക്കറിൽ തണ്ണിമത്തൻ കൃഷി ചെയ്താണ് ജെറിൻ നൂറുമേനി കൊയ്തത്. ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരിയായ യുവാവ് മറ്റു പച്ചക്കറികളും വിപുലമായി കൃഷി ചെയ്യുന്നു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

നാടിന് മാതൃകയായി പോത്താനിക്കാട്ടെ ജെറിൻ്റെ കൃഷിവിജയം (ETV Bharat)
Published : March 13, 2026 at 4:53 PM IST

എറണാകുളം: ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയവർ വൈറ്റ് കോളർ ജോലികൾക്ക് പിന്നാലെ പായുന്ന കാലത്ത്, മണ്ണിലിറങ്ങി പൊന്ന് വിളയിച്ച് മാതൃകയാകുകയാണ് പോത്താനിക്കാട്ടെ യുവകർഷകൻ ജെറിൻ ജോയി. ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരിയായ ജെറിൻ തൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത കൃഷിയിലെ നൂതന പരീക്ഷണങ്ങൾക്കായി വിനിയോഗിച്ചാണ് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. പോത്താനിക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ തണ്ണിമത്തൻ കൃഷിയിൽ നൂറുമേനി വിളവ് കൊയ്താണ് വർഷങ്ങളായി കാർഷിക രംഗത്തുള്ള ഈ യുവാവ് നാട്ടിലെ താരമായത്.

പാട്ടഭൂമിയിൽ വിരിഞ്ഞ വിജയഗാഥ

സ്വന്തം താത്പര്യപ്രകാരം പാട്ടത്തിനെടുത്ത രണ്ട് ഏക്കർ കൃഷിയിടത്തിലാണ് ജെറിൻ കൃഷി ആരംഭിച്ചത്. 'കിരൺ' ഇനത്തിൽപ്പെട്ട തണ്ണിമത്തനാണ് പ്രധാനമായും ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്തത്. മികച്ച പരിചരണവും ശാസ്ത്രീയമായ കൃഷിരീതികളും അവലംബിച്ചതോടെ വിളവെടുപ്പ് കാലമായപ്പോഴേക്കും കൃഷിയിടം തണ്ണിമത്തൻ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. പത്ത് കിലോഗ്രാമിലധികം തൂക്കമുള്ള തണ്ണിമത്തനുകൾ വരെ ജെറിൻ്റെ തോട്ടത്തിൽ വിളഞ്ഞു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

തണ്ണിമത്തൻ കൃഷിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്നതല്ല ജെറിൻ്റെ കാർഷിക ലോകം. വെണ്ട, സലാഡ് വെള്ളരി, മുള്ളൻ വെള്ളരി തുടങ്ങിയ പച്ചക്കറികളും ജെറിൻ വിപുലമായി കൃഷി ചെയ്തുവരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം മറ്റ് ജോലികൾക്ക് പോകാതെ മുഴുവൻ സമയ കർഷകനായി മാറിയ ഈ യുവാവ്, കൃഷി ഒരു ലാഭകരമായ തൊഴിലായി മാറ്റാമെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവമായി

ജെറിൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ നടന്ന ഈ വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ തണ്ണിമത്തൻ വിളവെടുപ്പ് ജനപ്രതിനിധികളും കൃഷി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് ഒരാഘോഷമാക്കി മാറ്റി. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് കെ പി ജെയിംസ് വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ യുവാക്കൾ കൃഷിയിലേക്ക് വരുന്നത് നാടിന് അഭിമാനമാണെന്നും മറ്റ് കർഷകർക്ക് ജെറിൻ വലിയ പ്രചോദനമാണെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

വിളവെടുത്ത തണ്ണിമത്തൻ കിലോഗ്രാമിന് 25 രൂപ നിരക്കിൽ പാടത്തു വച്ചു തന്നെ ആവശ്യക്കാർക്ക് നൽകി വിപണനം നടത്തി. മാർക്കറ്റിൽ 35 രൂപ വിലയുള്ള തണ്ണിമത്തൻ 25 രൂപയ്ക്ക് ലഭിച്ചതോടെ നാട്ടുകാർക്കും വലിയ ആവേശമായി. വിഷരഹിതമായ തണ്ണിമത്തൻ ലഭിച്ചതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു അവർ.

ജെറിൻ്റെ വിജയം മുൻനിർത്തി അടുത്ത വർഷം മുതൽ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ തണ്ണിമത്തൻ കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് കൃഷിഭവനും പഞ്ചായത്തും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. തണ്ണിമത്തൻ കൃഷി കൂട്ടങ്ങൾ രൂപീകരിച്ച് കൂടുതൽ യുവാക്കളെയും ഈ മേഖലയിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അധികൃതർ. അധ്വാനിക്കാൻ മനസുണ്ടെങ്കിൽ മണ്ണ് നമ്മെ കൈവിടില്ല എന്ന വലിയ സന്ദേശമാണ് ജെറിൻ എന്ന കർഷകൻ സമൂഹത്തിന് നൽകുന്നത്.

