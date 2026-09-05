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'സിഎംഒ കേരളം' എഫ്ബി പേജിൽ നിന്ന് പോസ്‌റ്റുകൾ നീക്കി; മെറ്റയ്ക്കും കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രാലയത്തിനും കത്തയച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

വിഡി സതീശൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഫേസ് ബുക്ക് പേജിൽ നിന്നും പോസ്‌റ്റുകൾ നീക്കം ചെയ്‌തു. പരാതിയുമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ്.

KERALAM CM FACEBOOK POST CMO KERALAM KERALAM CM OFFICIAL FACEBOOK PAGE KERALAM CM
V D Satheesan (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 5, 2026 at 7:35 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഫേസ്‌ബുക്ക് പേജില്‍ നിന്നും പോസ്റ്റുകള്‍ നീക്കം ചെയ്‌തതിനെതിരെ വിഡി സതീശന്‍ രംഗത്ത്. 'സിഎംഒ കേരളം' എന്ന എഫ്ബി പേജിൽ നിന്നുംരണ്ട് പോസ്‌റ്റുകൾ നീക്കം ചെയ്‌തതിന് പിന്നാലെ മെറ്റയ്‌ക്കും കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രാലയത്തിനും മുഖ്യമന്ത്രി കത്തയച്ചു. ആശവർക്കർമാർക്ക് ഓണം അലവൻസ് പ്രഖ്യാപിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പോസ്‌റ്റും നബിദിന ആശംസകൾ അറിയിച്ച പോസ്‌റ്റുമാണ് നീക്കം ചെയ്‌തത്.

ഐടി നിയമപ്രകാരം പോസ്‌റ്റുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള കാരണം വിശദീകരിക്കാനും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് മെറ്റയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് സിഎംഒ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു.

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മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സെക്രട്ടറി രത്തൻ യു ഖേൽക്കർ ഐഎഎസ് ആണ് കത്തയച്ചത്. കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രാലയത്തോട് ഇടപെടാനും ഇത്തരം നടപടികൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാനും അഭ്യർഥിച്ചതായി കത്തിൽ പറയുന്നു. കൂടാതെ പോസ്‌റ്റുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മെറ്റയോട് മുഖ്യമന്ത്രി ഓഫിസ് വ്യക്തത തേടിയിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു.

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