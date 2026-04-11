അമ്പലപ്പുഴയില്‍ ജി സുധാകരൻ? സിപിഎമ്മിന് നെഞ്ചിടിപ്പ്, കണക്ക് കൂട്ടി സലാമും

ജി സുധാകരൻ്റെ സ്ഥാനാർഥിത്വം കൊണ്ടുണ്ടായ പ്രതികൂല ഘടകങ്ങൾ കാരണം എൽഡിഎഫിന് പിന്നിൽ പോകാൻ സാധ്യതയെന്ന് സിപിഎം വിലയിരുത്തൽ. അതേസമയം അമ്പലപ്പുഴയിൽ കൺഫ്യൂഷനില്ലെന്നും വിജയം ഉറപ്പെന്നും എച്ച് സലാം.

H Salam, G Sudhakaran
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 11, 2026 at 7:14 PM IST

Updated : April 11, 2026 at 7:38 PM IST

ആലപ്പുഴ: സിപിഎമ്മിൻ്റെ അഭിമാന പോരാട്ടം നടക്കുന്ന മണ്ഡലമായ അമ്പലപ്പുഴയിൽ ജി സുധാകരൻ്റെ സ്ഥാനാർഥിത്വം കൊണ്ടുണ്ടായ പ്രതികൂല ഘടകങ്ങൾ കാരണം എൽഡിഎഫ് പിന്നിൽ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സിപിഎം പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ. ഹരിപ്പാടും കുട്ടനാടും എൽഡിഎഫിന് നഷ്‌ടമാകുമെന്നും മൂന്നിടത്ത് വിജയം ഉറപ്പെന്നുമാണ് ബൂത്ത് തല കണക്കുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സിപിഎം നിഗമനം.

നാലിടത്ത് മത്സരം കടുത്തെന്നും പാർട്ടി വിലയിരുത്തുന്നു. അഭിമാന പ്രശ്‌നമായി പാർട്ടി കാണുന്ന അമ്പലപ്പുഴയിൽ കടുത്ത മത്സരമെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് സിപിഎം. ജി സുധാകരൻ സ്ഥാനാർഥിയായതോടെ അമ്പലപ്പുഴയിൽ പതിവായി എൽഡിഎഫിന് കിട്ടിയിരുന്ന വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചില്ല.

ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം , ജി സുധാകരൻ എതിർ സ്ഥാനാർഥി ആയത് , പാർട്ടി അനുഭാവികൾ, നിഷ്‌പക്ഷമതികൾ എന്നിവരുടെ വോട്ടുകളിലെ ചോർച്ച തുടങ്ങിയ പ്രതികൂല ഘടകങ്ങൾ നിമിത്തം നേരിയ വോട്ടുകൾക്ക് അമ്പലപ്പുഴ എൽഡിഎഫിന് സീറ്റ് നഷ്‌ടമാകാനുള്ള സാധ്യതയും കണക്കുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അവലോകനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

അനുകൂല ഘടകങ്ങൾ വോട്ടായി മാറിയാൽ 5000 ൽ പരം വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കും. അനുഭാവി വോട്ടുകളിൽ കുറവുണ്ടായെങ്കിലും പരമ്പരാഗത സിപിഎം വോട്ടുകളും ഉറച്ച പാർട്ടി വോട്ടുകളും ചോർന്നിട്ടില്ല. ജി സുധാകരൻ സ്ഥാനാർഥിയല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിക്ക് ലഭിക്കുമായിരുന്ന വോട്ടുകൾ നഷ്‌ടമായി.

ബിജെപി വോട്ടുകൾ ജി സുധാകരന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കളർകോട് , കൈതവന , പഴവീട് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ പാർട്ടിക്ക് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്ന നിഷ്‌പക്ഷമതികളുടെ വോട്ടുകൾ പൂർണമായി കിട്ടിയിട്ടില്ല. അമ്പലപ്പുഴക്ക് പുറമേ കായംകുളം, കുട്ടനാട്, ആലപ്പുഴ, അരൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കടുത്ത മത്സരമാണ് നടന്നത്. ഇതിൽ ആലപ്പുഴ ഒഴികെയുള്ള നാലിടത്തും മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് പ്രചാരണത്തിനെത്തിയിരുന്നു.

അരൂരിൽ ബൂത്ത് തല കണക്കുകൾ പ്രകാരം അറുനൂറോളം (600) വോട്ടുകൾക്ക് എൽഡിഎഫ് പിന്നിലാണ്. ചെങ്ങന്നൂർ, മാവേലിക്കര, ചേർത്തല എന്നിവിടങ്ങളിൽ എൽഡിഎഫിന് വിജയം ഉറപ്പാണ്. ഹരിപ്പാട്, കുട്ടനാട് സീറ്റുകൾ നഷ്‌ടമാകും. കുട്ടനാട്ടിൽ 7600 ഓളം വോട്ടുകൾക്ക് എൽഡിഎഫ് പിന്നിലാണെന്നും കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സിപിഎം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിമാരുടെ യോഗം വെള്ളിയാഴ്‌ച ചേർന്നിരുന്നു. ശനിയാഴ്‌ച സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ വിശദമായ ചർച്ചയും നടന്നു.

അമ്പലപ്പുഴയിൽ നോ കൺഫ്യൂഷൻ - എച്ച് സലാം

അതേസമയം അമ്പലപ്പുഴയിൽ കൺഫ്യൂഷനില്ലെന്നും ഏറെ വാശിയേറിയ പോരാട്ടത്തിൽ 62000 ലധികം ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ എൽഡിഎഫ് അഭിമാനകരമായ വിജയം നേടുമെന്നും അമ്പലപ്പുഴയിലെ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായ എച്ച് സലാം പറഞ്ഞു. സമൂഹ മാധ്യമമായ ഫേസ്‌ബുക്ക് വഴിയാണ് സാം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്

അമ്പലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് വിജയത്തിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ല. ഏറെ വാശിയേറിയ പോരാട്ടത്തിൽ അഭിമാനകരമായ വിജയം നേടും. എൽ ഡി എഫ് 62000 ലധികം വോട്ട് നേടും. ബിജെപി യുഡഎഫ് ഡീലിൻ്റെ ഭാഗമായി യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർഥി ജി സുധാകരൻ നേടുന്ന ബി ജെ പി യുടെ വോട്ടിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുമെന്ന് സലാം ഫേസ്‌ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.

5000 ൽ കൂടുതൽ ബിജെപി വോട്ട് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിക്ക് കിട്ടിയാൽ എൽഡിഎഫ് 5000 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിക്കും. ബിജെപി 20000 ന് മുകളിൽ വോട്ട് നേടിയാൽ എൽഡിഎഫ് ഭൂരിപക്ഷം 10000 കടക്കുമെന്നും എച്ച് സലാം പറഞ്ഞു.

മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷനും വേണ്ട. അമ്പലപ്പുഴ ഇടതോരം ചേരും.രാഷ്ട്രീയ നെറിവ് കാണിക്കും. വഞ്ചനയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തോട് സലാം പറയും. അമ്പലപ്പുഴയിൽ എല്ലാ ജാതി, മത വിഭാഗത്തിലുമുള്ള മനുഷ്യർ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായ എനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ഇടതുപക്ഷക്കാരും ഇടതുപക്ഷം അല്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗം മനുഷ്യരുടെയും വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിജയം ഉറപ്പ്‌. എൽ ഡി എഫ് തുടരും. അമ്പലപ്പുഴ വളരുമെന്നും സലാം ഫേസ്‌ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.

അമ്പലപ്പുഴയിൽ ഉയർന്നു വന്ന പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നേരും നെറിവുമാണ് ജീവിതത്തിൽ പ്രധാനമെന്ന് കരുതി വിവേകപൂർവ്വം പിന്തുണച്ച എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട വോട്ടർമാർക്കും നന്ദി.നമ്മുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ഊണും ഉറക്കവും ഉപേക്ഷിച്ച് രാപകൽ ഒരു മാസക്കാലം പ്രവർത്തിച്ച എൽഡിഎഫ് പ്രവർത്തകർക്കും നേതാക്കൾക്കും മനസ് നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്നും സലാം ഫേസ്‌ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.

Also Read: തലസ്ഥാന ജില്ലയിൽ ആശങ്കയിൽ സിപിഎം; അഞ്ച് സീറ്റുകളിൽ വിജയ സാധ്യത കുറവാണെന്ന് വിലയിരുത്തൽ

