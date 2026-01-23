സ്റ്റാമ്പുകളിലൂടെ നാട്ടിലെ താരമാകാം; തപാൽ വകുപ്പിൻ്റെ 'മൈ സ്റ്റാമ്പ്' പദ്ധതിക്ക് പ്രചാരമേറുന്നു
സ്റ്റാമ്പുകളോടുള്ള ആളുകളുടെ താല്പര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് തപാൽ വകുപ്പ് തുടങ്ങിയ പദ്ധതിയാണ് മൈ സ്റ്റാമ്പിങ്
Published : January 23, 2026 at 6:45 PM IST
എറണാകുളം: അകലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആശയ വിനിമയത്തിൻ്റെ ഏക ഉപാധിയായി ദീർഘകാലം ലോകമാകെ നിലനിന്ന ചരിത്രമാണ് തപാലിന് പറയാനുള്ളത്. ഫോണുകളും, തുടർന്ന് മൊബൈൽ ഫോണുകളും സാർവത്രികമായതോടെയാണ് തപാൽ മേഖലയുടെ പ്രതാപ കാലത്തിന് മങ്ങലേറ്റത്.
സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ അതിപ്രസരത്തിനിടയിലും കത്തുകൾക്കും സ്റ്റാമ്പുകൾക്കും ഇന്നും ആരാധകർ ഏറെയാണ്. കത്തുകൾ അപൂർവമായ ഈ കാലത്ത്, സ്വന്തം ചിത്രമോ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ചിത്രമോ ഉൾപ്പെടുത്തിയ തപാൽ സ്റ്റാമ്പുകൾ പുറത്തിറക്കാൻ 'മൈ സ്റ്റാമ്പ്' എന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ തപാൽ വകുപ്പ് അവസരമൊരുക്കിയിരുന്നു. സ്റ്റാമ്പുകളോടുള്ള ആളുകളുടെ താല്പര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് തപാൽ വകുപ്പ് പദ്ധതി തുടങ്ങിയത്.
ചുരുങ്ങിയത് ആറു സ്റ്റാമ്പുകളുള്ള ഒരു ഷീറ്റിന് 300 രൂപ നൽകണം. ഈ സ്റ്റാമ്പുകൾ പതിച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ട്ടപെട്ടവർക്ക് കത്തുകൾ അയച്ച് നല്ലൊരു സർപ്രൈസും നൽകാം. കൂടുതൽ സ്റ്റാമ്പുകൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്താൽ നിരക്ക് ഇളവും ലഭ്യമാകും. രണ്ട് ഷീറ്റുകൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് പത്ത് ശതമാനം ഇളവ് ലഭിക്കും. ജന്മദിനം, വിവാഹ വാർഷികം , റിട്ടയർമെൻ്റ് തുടങ്ങിയ വിശേഷങ്ങള്ക്കെല്ലാം അനുയോജ്യമായ തീമുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് സ്റ്റാമ്പുകൾ നൽകുന്നത്.
വർഷങ്ങളായി മൈസ്റ്റാമ്പ് പദ്ധതി നിലവിലുണ്ടങ്കിലും, അധികമാളുകൾക്കും ഇത്ര ലളിതമായി സ്വന്തം മുഖചിത്രമുള്ള സ്റ്റാമ്പ് ഇറക്കാമെന്ന് അറിവില്ലായിരുന്നു. ഈ അടുത്തായി പോസ്റ്റൽ ഡിപാർട്ട്മെൻ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റാമ്പ് പ്രദർശന വേദികളിലൂടെയാണ് മൈ സ്റ്റാമ്പ് പ്രമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സ്വന്തം ചിത്രമോ, ഇഷ്ടമുള്ളവരുടെ ചിത്രമോ ആലേഖനം ചെയ്ത സ്റ്റാമ്പുകൾ പുറത്തിറക്കി നാട്ടിലെ താരമാകാനുള്ള സുവർണാവസരമാണ് തപാൽ വകുപ്പ് നൽകുന്നത്. മൈ സ്റ്റാമ്പ് പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടെന്നും സുനിൽ വ്യക്തമാക്കി.
സ്റ്റാമ്പുകൾ ഇറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കത്ത് അയക്കുന്നവരും വാങ്ങുന്നവരും പണം നൽകണമെന്നതായിരുന്നു നിയമം. ഇതോടെ പലരും പണം കൊടുത്ത് തപാൽ സ്വീകരിക്കാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടായി. ഇതോടെയാണ് ബദൽ മാർഗമായി തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് ഇറക്കി തുടങ്ങിയത്. ബ്രിട്ടൺ തുടങ്ങിയ തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് മാതൃക ലോക വ്യാപകമായി രാജ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യമായി പുറത്തിറങ്ങിയ പെന്നി ബ്ലാക്കിന് സ്റ്റാമ്പ് ശേഖരണം ഹോബിയാക്കിയവർക്കിടയിൽ ഈ സ്റ്റാമ്പിൻ്റെ മോഹ വില ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെയാണ്.
അവിഭക്ത ഇന്ത്യയിൽ 1852 ൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനിയായിരുന്നു സിന്ധ് ഡാക്ക് എന്ന പേരിൽ തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് ഇറക്കിയത്. ഇതിന് മുമ്പ് കൊച്ചി രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്തുതന്നെ അവർ സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള കൊച്ചി, അഞ്ചൽ സ്റ്റാമ്പുകൾക്ക് അന്തരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തന്നെ പ്രദർശനങ്ങളിൽ വലിയ വിലയാണുള്ളത്. അത്തരം സ്റ്റാമ്പുകൾക്ക് വാട്ടർമാർക്ക് വരെ ഇട്ടിരുന്നുവെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. കൊച്ചി, അഞ്ചൽ സ്റ്റാമ്പുകളിൽ കുട അടയാളമായിരുന്നു വാട്ടർമാർക്ക്. തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റാമ്പുകൾക്ക് ശംഖ് അടയാളമായിരുന്നു വാട്ടർമാർക്ക്. എന്നാൽ ആ കാലത്ത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിയ സ്റ്റാമ്പുകളിൽ ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ഇറക്കിയ പിങ്ക് കളറുള്ള ഗാന്ധി സ്റ്റാമ്പുകൾക്കും പ്രത്യേകതയുണ്ട്. 1948 ൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ, അതിഥികളെ ക്ഷണിക്കാനായി അയച്ച കത്തുകൾക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള 100 സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയത്. ഗാന്ധിജിയുടെ കുട്ടിക്കാലം മുതലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒട്ടുമിക്ക രാജ്യങ്ങളും സ്റ്റാമ്പുകൾ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസങ്ങൾ, ചരിത്രസ്മാരകങ്ങൾ, ഒരോ കാലഘട്ടത്തെയും അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സ്റ്റാമ്പുകളാണ് കൊച്ചിയിലെ പ്രദർശനത്തിൽ ജനശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചത്.
