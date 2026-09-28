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ലഹരിക്കെതിരെ കയറുമുറുക്കി കടുത്തുരുത്തി; ആവേശകരമായി 'പോരാട്ടം 2026' വടംവലി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്

കടുത്തുരുത്തി ഗവ. വിഎച്ച്എസ്എസ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന മത്സരം ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി മോൻസ് ജോസഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി പ്രമുഖരായ അമ്പതോളം ടീമുകളാണ് മത്സരത്തിൽ മാറ്റുരച്ചത്.

VADAMVALI CHAMPIONSHIP KOTTAYAM PORATTAM 2026 MONS JOSEPH TUG OF WAR AGAINST DRUGS
കടുത്തുരുത്തിയിലെ വടംവലി മത്സരം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 28, 2026 at 8:40 PM IST

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കോട്ടയം: യൂത്ത് ഫ്രണ്ട് കടുത്തുരുത്തി നിയോജകമണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയും എംഎൽഎ ഹെൽപ്‌ ഡെസ്‌കും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച ‘പോരാട്ടം 2026’ ഓൾ കേരള വടംവലി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ശ്രദ്ധേയമായി. യുവതലമുറയെ ലഹരിയിൽ നിന്ന് കായികരംഗത്തേക്ക് ആകർഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പോരാട്ടം 2026 ന് തുടക്കമിട്ടത്.

കടുത്തുരുത്തി ഗവ. വിഎച്ച്എസ്എസ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന മത്സരം ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി മോൻസ് ജോസഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി പ്രമുഖരായ അമ്പതോളം ടീമുകളാണ് മത്സരത്തിൽ മാറ്റുരച്ചത്. ആവേശകരമായ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് വേദിയായ ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണികളുടെ വൻ പങ്കാളിത്തവും ശ്രദ്ധേയമായി. ലഹരിക്കെതിരെ കടുത്തുരുത്തി എസ്എച്ച്ഒ ശരണ്യ എസ്. ദേവൻ എല്ലാവർക്കും പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. വൈക്കം എംഎൽഎ.കെ ബിനിമോൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് ആശംസകൾ നേർന്നു.​നിയോജകമണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റ് ജോസ് മോൻ മാളിയേക്കൽ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

ആവേശകരമായി 'പോരാട്ടം 2026' വടംവലി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് (ETV Bharat)

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കെ ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ് എം.പി. മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തംഗം ആൻമരിയ ജോർജ്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് തങ്കമ്മ വർഗീസ്, പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് റോയി ജോർജ്, വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ദീപ ഇന്ദുചൂഡൻ, മാഞ്ഞൂർ മോഹൻകുമാർ എന്നിവർക്കൊപ്പം ത്രിതല പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളും യൂത്ത് ഫ്രണ്ട്, പാർട്ടി ഭാരവാഹികളും പങ്കെടുത്തു.​മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ ടീമിന് 44,000 രൂപയും ട്രോഫിയും സമ്മാനിച്ചു. രണ്ട്, മൂന്ന്, നാല് സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തിയ ടീമുകൾക്ക് യഥാക്രമം 33,000, 22,000, 11,000 രൂപ വീതവും ട്രോഫികളും വിതരണം ചെയ്‌തു. ലഹരിക്കെതിരെ ഒരുമയുടെയും കൂട്ടായ്‌മയുടെയും സന്ദേശം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാണ് 'പോരാട്ടം 2026' സമാപിച്ചത്.

മത്സരത്തെ പുകഴ്‌ത്തി മോന്‍സ് ജോസഫ്

സംസ്‌കാരത്തെയും കലാപരമായ കഴിവുകളെയും യുവത്വത്തിൻ്റെ പ്രസരിപ്പിനെയും നന്മയിലൂടെ നയിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ പരിപാടി കടുത്തുരുത്തിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് മന്ത്രി മോന്‍സ് ജോസഫ്‌ പറഞ്ഞു. ലഹരിക്കെതിരെയുള്ള യുവ തലമുറയുടെ തിളക്കമുള്ള പ്രതീകമായി ഈ വടംവലി മത്സരത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞത് കടുത്തുരുത്തിയിലെ ചെറുപ്പക്കാരുടെയും ജനങ്ങളുടെയുംവലിയ വിജയമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മത്സരത്തിനായി കടന്ന് വന്ന കാസർകോട് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള 60-ഓളം ടീമുകളെയും മന്ത്രി സ്വാഗതം ചെയ്‌തു.

ഇതൊരു നല്ല തുടക്കമാണ്. നല്ല ടൂർണമെൻ്റുകൾ ഇനിയും സംഘടിപ്പിക്കണമെന്നും ഫുട്‌ബോൾ ടൂർണമെൻ്റും യുവാക്കൾ്ക്ക് വേണ്ടി സംഘടിപ്പിക്കണമെന്നും മോന്‍സ് ജോസഫ് പറഞ്ഞു. കേരളത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ദേയമായി വടം വലി മത്സരങ്ങളിലൊന്നാണ് കടുത്തുരുത്തിയിൽ നടന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കടത്തുരുത്തിയിൽ രാഷ്‌ട്രീയ വടം വലികൾ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വടം വലി മത്സരം ഇതാദ്യമായിയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

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TAGGED:

VADAMVALI CHAMPIONSHIP KOTTAYAM
PORATTAM 2026
MONS JOSEPH
TUG OF WAR AGAINST DRUGS
PORATTAM 2026

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