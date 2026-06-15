ETV Bharat / state

മലയോരത്തിൻ്റെ സ്വപ്നം പൂവണിയുന്നു; പൂഴിത്തോട് - പടിഞ്ഞാറത്തറ ബദൽ റോഡിനായി ജനപ്രതിനിധികളുടെ യോഗം

ഡിപിആർ അംഗീകരിച്ച് ഭരണാനുമതിക്കായി മുഖ്യമന്ത്രിയെ നേരിൽക്കാണും. ഡിപിആറിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ചാൽ വിപുലമായ ജനകീയ കൺവൻഷൻ വിളിച്ച് തുടർ പരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിക്കും.

Wayanad Alternative Road Kozhikode Poozhithodu Padinjarathara
പൂഴിത്തോട് - പടിഞ്ഞാറത്തറ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 15, 2026 at 5:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കോഴിക്കോട്: മലയോര മേഖലയുടെ വികസന സാധ്യത തെളിയിച്ച്, താമരശേരി ചുരത്തിലെ ഗതാഗത പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാകുന്ന ബദൽ‌ പാതയ്ക്ക് വീണ്ടും ജീവൻ വയ്ക്കുന്നു. പൂഴിത്തോട് - പടിഞ്ഞാറത്തറ ബദൽ റോഡ് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കോഴിക്കോട്-വയനാട് ജില്ലകളിലെ ജനപ്രതിനിധികളും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കളും സംഗമിച്ചു. ജൂൺ 30ന് മുൻപ് കൃഷി, പൊതുമരാമത്ത്, റവന്യു, വനം മന്ത്രിമാരും എംഎൽഎമാരും ജനപ്രതിനിധികളും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുത്ത് ബദൽ റോഡിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് യോഗം ചേരും.

ഡിപിആർ അംഗീകരിച്ച് ഭരണാനുമതിക്കായി മുഖ്യമന്ത്രിയെ നേരിൽക്കാണും. ഡിപിആറിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ചാൽ വിപുലമായ ജനകീയ കൺവൻഷൻ വിളിച്ച് തുടർ പരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിക്കും. ബദൽ റോഡിനായി കക്ഷിരാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ജനത ഒറ്റക്കെട്ടായി രംഗത്തുണ്ടാകുമെന്ന് ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപി പറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെയും പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെയും അനുമതിക്കായി ശ്രമം നടത്തും. റോഡിനായുള്ള പ്രധാന ചുവടുവയ്പാണ് ഈ യോഗം.

കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ മുൻപാകെ അവതരിപ്പിച്ച് പാത പൂർത്തീകരിക്കാൻ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്നും ഷാഫി പറമ്പിൽ പറഞ്ഞു. 20.9 കിലോ മീറ്റര്‍ വരുന്ന പാതയുടെ ഡിപിആര്‍ കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ തയാറാക്കിയിരുന്നു. റോ‍ഡിൻ്റെ അലൈന്‍മെൻ്റന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് അനുമതി നൽകിയതോടെ നടപടികൾ വേഗത്തിലായിരുന്നു. എന്നാൽ തദ്ദേശ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വന്നതോടെ തുടർനടപടികൾ നിലച്ചു. പുതിയ ഭരണസമിതികൾ നിലവിൽ വന്നതോടെയാണ് പദ്ധതിയെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചനകൾ വീണ്ടും തുടങ്ങിയത്. കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ദൂരവും ചെലവും കുറഞ്ഞ റോഡാണിത്.

ഷാഫി പറമ്പില്‍ എംപി സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വിലങ്ങൻപാറ തുരന്ന് 2.844 കിലോമീറ്റർ തുരങ്ക പാതയടക്കമുള്ള 20.9 കിലോമീറ്ററിൻ്റെ അലൈൻമെൻ്റാണ് അംഗീകരിച്ചത്. 1.5 കോടി രൂപ ചെലവിട്ടാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്. ആകെ 20.976 കിലോമീറ്ററിൽ ആറര കിലോമീറ്റർ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലും 14.476 കിലോമീറ്റർ വയനാട്ടിലുമാണ്. അനുമതി ലഭിച്ചാൽ 5 വർഷം കൊണ്ട് പാത പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും.

പ്രശ്നം വനഭൂമി ലഭിക്കാത്തത്

27.225 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള പാതയിൽ പഴയ അലൈൻമെൻ്റിൽ 13 കിലോമീറ്റർ വനഭൂമിയുടെ അനുമതി ലഭിക്കാത്തതാണ് റോഡ് നിർമാണത്തിന് തടസമായത്. വനഭൂമിയുടെ അനുമതിക്കായി കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തെ സമീപിച്ചെങ്കിലും 2017ൽ നിഷേധിച്ചു. ബദൽ റോഡിൽ 18.340 കിലോമീറ്റർ വയനാട് ജില്ലയിലും 8.885 കിലോമീറ്റർ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. വനമേഖലയിലെ റോഡിൻ്റെ ഭൂമിക്കു പകരമായി വയനാട് ജില്ലയിൽ 20.770 ഹെക്ടർ ഭൂമിയും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ 5.56 ഹെക്ടറും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് റവന്യു വകുപ്പ് വനം വകുപ്പിന് കൈമാറിയതാണ്. എന്നാൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കണ്ടെത്തിയ ഭൂമിയിൽ വലിയ വനനാശം വരില്ല എന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. അന്തിമ സർവേ ഫലം കൂടി വരുന്നതോടെ അതിൽ തീരുമാനമാകും.

TAGGED:

WAYANAD
ALTERNATIVE ROAD
KOZHIKODE
POOZHITHODU PADINJARATHARA
WAYANAD ALTERNATIVE ROAD

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.