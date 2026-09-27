കെ കരുണാകരൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലം... തല്ലക്കല്ലിന് 32 വയസ്; പൂഴിത്തോട്-പടിഞ്ഞാറത്തറ ചുരമില്ലാ പാതയ്ക്ക് ചരമ വാർഷികം
ഒരു രൂപ പോലും പ്രതിഫലം വാങ്ങാതെ പാതക്ക് വേണ്ടി ഭൂമി വിട്ട് നൽകിയ 100 കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളായ 32 പേർ ശിലാഫലകത്തിന് മുന്നിൽ തിരിതെളിയിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചു.
Published : September 27, 2026 at 2:34 PM IST
ജിൻസ് തോട്ടുംകര
വയനാട്: വയനാടൻ ജനതയുടെ ചിരകാല സ്വപ്നമായിരുന്നു പൂഴിത്തോട് പടിഞ്ഞാറത്തറ ചുരമില്ലാത്ത പാത.
32 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കെ കരുണാകരൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് തറക്കല്ലിട്ടതാണ്. അന്ന് നാട്ടിൽ സഞ്ചാര പാത സുഗമമാക്കാൻ നാട്ടുകാരൊന്നാകെ ഒരു രൂപ പോലും വാങ്ങാതെ സ്ഥലം വിട്ട് നൽകിയതാണ്. അന്നത്തെ സർക്കാർ റോഡിന് തറക്കല്ലുമിട്ടു.
എന്നാൽ ഇന്നേക്ക് 32 വർഷം ആയിട്ടും എല്ലാത്തിനും സാക്ഷിയായ തറക്കല്ല് മാത്രം ബാക്കിയായി. നിർമ്മാണത്തിന് തറക്കലിട്ടപ്പോൾ രണ്ട്, മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ജോലികൾ പൂർത്തിയാകും എന്നായിരുന്നു എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ തലമുറകൾ പലത് കഴിഞ്ഞിട്ടും റോഡ് യാഥാർഥ്യമായില്ല.
ഇപ്പോൾ ജനകീയ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റിലേ സമരം തുടരുകയാണ്. റിലേ സമരത്തെ പിന്തുണച്ച സംഘടനകളുടെയും ജനകീയ കർമ്മ സമിതിയുടേയും നേതൃത്വത്തിൽ പാതക്ക് തറക്കല്ലിട്ടതിൻ്റെ ഓർമ്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രതിഷേധ സൂചകമായി 32 ചരമ വാർഷികമാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത്.
പടിഞ്ഞാറത്തറ ടൗണിൽ വായ മൂടി കെട്ടി പ്രതിഷേധവും, പൊതുസമ്മേളനവും സംഘടിപ്പിച്ചു. റിലേ സമര പന്തലിൽ വിവിധ സംഘടനകളുടെ കൊടി കെട്ടി .കഴിഞ്ഞ 32 വർഷമായി പൊതു സമൂഹത്തിന് വാഗ്ദാനനങ്ങൾ നൽകി വായ മൂടിക്കെട്ടുന്ന സമീപനമാണ് ഭരണക്കൂടങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് കർമ്മ സമിതി ഭാരവാഹികൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
''സർക്കാർ ഇതിൽ വേണ്ട പോലെ ഇടപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുള്ളു. അതിനായി സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താൻ മാത്രമേ സമിതിക്ക് സാധിക്കുള്ളു. വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള എംഎൽഎയായ സിദ്ദിഖ് കഴിഞ്ഞ തവണകളെല്ലാം ഈ കാര്യത്തിൽ വേണ്ട വിധം ഇടപെട്ടിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം മന്ത്രിയായി. മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് മനസിലായി. പക്ഷെ ഇതിൽ ഉടനടി ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവണം,'' എന്ന് കർമ്മ സമിതി പ്രസിഡൻ്റ് ശകുന്തള ഷണ്മുഖൻ പറഞ്ഞു.
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ഒരു രൂപ പോലും പ്രതിഫലം വാങ്ങാതെ പാതക്ക് വേണ്ടി ഭൂമി വിട്ട് നൽകിയ 100 കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളായ 32 പേർ ശിലാഫലകത്തിന് മുന്നിൽ തിരിതെളിയിച്ചു. പൊതുസമ്മേളനം എകെസിസി മാനന്തവാടി രൂപത പ്രസിഡൻ്റ് ജോൺസൻ തൊഴുത്തുങ്കൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കർമ്മ സമിതി പ്രസിഡൻ്റ് ശകുന്തള ഷണ്മുഖൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
സമര പോരാട്ടങ്ങളിൽ മത സംഘടനകളുടെ പങ്ക് എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് എസ്വൈഎസ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഇബ്രാഹിം ഫൈസി പേരാലും, വയനാട് ബദൽ റോഡും മെഡിക്കൽ കോളജും എന്ന വിഷയത്തിൽ എസ്എച്ച്ആർപിസി ചെയർമാൻ അഡ്വ എൽദോ എന്നിവർ സന്ദേശം നൽകി.
ബിജെപി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് കെ രാജൻ, എസ്ഡിപിഐ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഉസ്മാൻ കുണ്ടാല, വി രാജൻ (പ്രിൻ്റിങ് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ), ഇ.കെ ദിവാകരൻ, ഖാലിദ് മാസ്റ്റർ, മൊയ്ദു കാവുങ്കൽ, മുഹമ്മദ് ഫാരിസ്, അരുൺ, ശ്രീധരൻ മാസ്റ്റർ, സണ്ണി എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.
കമൽ ജോസഫ് സ്വാഗതവും, ആലിക്കുട്ടി സി കെ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. സാജൻ തുണ്ടിയിൽ, ഹംസ കുളങ്ങരത്ത്, വിശ്വനാഥൻ, നാസർ സി, ഉലഹന്നാൻ പട്ടർ മഠം, ബെന്നി മാണിക്കത്ത് , കുഞ്ഞബ്ദുള്ള പേരാൽ, ബിനു വി കെ, യു സി ഹുസൈൻ, ജോമോൻ പി ജെ, നാസർ കൈപ്രവൻ, ഷമീർ കട വണ്ടി, തങ്കച്ചൻ നടക്കൽ നേതൃത്വം നൽകി.
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