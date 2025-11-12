ETV Bharat / state

പൂഴിത്തോട്-പടിഞ്ഞാറത്തറ ബദൽ പാത: 30 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ മലയോര ജനത

ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ കൂടി പശ്ചാത്തലത്തിൽ പൂഴിത്തോട്-പടിഞ്ഞാറത്തറ ബദൽ പാത പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് നാട്ടുകാരുടെ പ്രതികരണം തേടുകയാണ് ഇ ടിവി ഭാരത്

പൂഴിത്തോട് (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 12, 2025 at 6:20 PM IST

4 Min Read
കെ ശശീന്ദ്രന്‍

കോഴിക്കോട്: വയനാട് ചുരംപാതയ്ക്ക് ബദലായി നിർദേശിക്കപ്പെട്ട പൂഴിത്തോട് - പടിഞ്ഞാറത്തറ റോഡിൻ്റെ പുതിയ അലൈൻമെൻ്റിന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൻ്റെ അനുമതി ലഭിച്ചതോടെ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമാകുമെന്ന വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് പൂഴിത്തോട് പ്രദേശവാസികൾ. 20.9 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യം വരുന്ന പാതയാണ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. പദ്ധതിയുടെ വിശദമായ പദ്ധതി രേഖ (DPR) തയ്യാറാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതായി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറിയിച്ചിരുന്നു. ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ കൂടി പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് നാട്ടുകാരുടെ പ്രതികരണം തേടുകയാണ് ഇ ടിവി ഭാരത്.

30 വർഷം മുമ്പുള്ള തുടക്കം

1994 സെപ്റ്റംബർ 23ന് അന്നത്തെ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിയായിരുന്ന പികെകെ ബാബ പൂഴിത്തോടും മുഖ്യമന്ത്രി കെ കരുണാകരൻ വയനാട് പടിഞ്ഞാറത്തറയിലും റോഡുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് പദ്ധതി പല കാരണങ്ങളാൽ മുടങ്ങുകയായിരുന്നെന്ന് പ്രദേശവാസിയായ വർഗീസ് ഓര്‍ക്കുന്നു. അന്നത്തെ റോഡിൻ്റെ വീതി നാല് മീറ്റർ ആയിരുന്നെങ്കിലും, എട്ട് മീറ്റർ ഭൂമി നാട്ടുകാർ സൗജന്യമായി വിട്ടുനൽകിയത് ഈ പാതയുടെ പ്രാധാന്യം വിളിച്ചോതുന്നു. 30 വർഷമായി ഈ റോഡ് വെറുതെ കിടക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രതീക്ഷ വന്നിട്ടുണ്ട്.

പൂഴിത്തോട്-പടിഞ്ഞാറത്തറ ബദൽ പാത പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് നാട്ടുകാരുടെ പ്രതികരണം (ETV Bharat)

വന മേഖലയെ വലിയതോതിൽ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് പുതിയ അലൈൻമെൻ്റും സർവേ നടപടികളും പൂർത്തിയായത്. ഇത്രയും സൗകര്യമുള്ള ഒരു റോഡ് ഇനി വയനാട്ടുകാർക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല. ഈ പാത ഒരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പലരും തങ്ങളുടെ സ്ഥലം വനവകുപ്പിന് നൽകി നാടുവിട്ടതാണ്.

ഈ പാത സഫലമായാൽ വന്യമൃഗ ശല്യത്തിനും ഒരു പരിധിവരെ കുറവുണ്ടാകും. ഈ റൂട്ടിൽ നിരന്തരം വാഹനങ്ങൾ പോവുകയും ജനവാസം വർധിക്കുകയും ചെയ്താൽ സ്വാഭാവികമായും അതിൻ്റെ ഗുണം കർഷകർക്ക് ലഭിക്കും. ഈ പാതയുടെ കാര്യത്തിൽ ആർക്കും രാഷ്ട്രീയമില്ല. എല്ലാവരും ഒരേ ഉദ്ദേശ്യത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നതും പ്രതീക്ഷയോടെ കഴിയുന്നതും. എന്നാൽ ആരാണ് ഇതിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത്, അവർക്കൊപ്പം മലയോരത്തെ ജനങ്ങൾ നിൽക്കുമെന്നും വർഗീസ് പറയുന്നു.

മുടങ്ങിപ്പോവാൻ കാരണം വനംവകുപ്പിൻ്റെ നിസംഗത

മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പോൾ പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാരനായ വർഗീസ് മങ്ങാട്ട് പറയുന്നു. ഫണ്ട് അനുവദിക്കുകയും സർവേ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയതും വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട്. ഈ പാത ഫലവത്താകും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ ഉണർന്നു പ്രവർത്തിച്ചതു കൊണ്ടാണ് ഇവിടം വരെ എത്തിയത്. വനംവകുപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി കാര്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കണം. ആദ്യകാലങ്ങളിലെല്ലാം വനംവകുപ്പിൻ്റെ ഒരു നിസംഗത കാരണമാണ് ഇത് പലതവണ മുടങ്ങിപ്പോവാൻ കാരണമായത് അത് ഇനിയെങ്കിലും പരിഹരിക്കണമെന്നും വർഗീസ് മങ്ങാട്ട് പറഞ്ഞു.

ബദൽ പാത കടന്നുപോകുന്ന വഴി (ETV Bharat)

വനത്തിലൂടെയും റോഡ് ഉണ്ടാക്കാം

ഈ വഴി സാധ്യമാകും എന്ന ഒരേ ഒരു പ്രതീക്ഷയിൽ ഈ നാട്ടിൽ വന്ന് വീടെടുത്ത് താമസമാക്കിയ വ്യക്തിയാണ് ബോബൻ വെട്ടിക്കൽ. 40 വർഷമായി ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ട്. പക്ഷേ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രതീക്ഷ ഇപ്പോൾ കൈവന്നിരിക്കുന്നു. അലൈൻമെൻ്റുകളും വഴി കടന്നു പോകുന്ന റൂട്ടും എല്ലാം മാറ്റി മാറ്റി അവസാനം ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ വയനാട്ടിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു വഴി ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നാടിൻ്റെ വികസനത്തിനുവേണ്ടി വനത്തിലൂടെയും റോഡ് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന രീതിയിൽ കേന്ദ്ര വനനിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വന്നതോടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉണർവ് വന്നിരിക്കുന്നത്.

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ വനപ്രദേശം രണ്ടര കിലോമീറ്റർ ആണ്. അതിനിടയിലുള്ള വിലങ്ങംപാറയ്ക്ക് കുറുകെ ഒരു തുരങ്കം ഉണ്ടാക്കിയാൽ വനമേഖല ഒഴിവാക്കപ്പെടും. ബെംഗളൂരു പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിൽനിന്നു വന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ആർ കെ ചൗധരിയാണ് യഥാർഥത്തിൽ ഈ പദ്ധതിക്ക് വില്ലനായിരുന്നത്. ഈ സ്ഥലവും പ്രദേശവും കാണാതെയാണ് ചൗധരി റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് ഈ റോഡിൻ്റെ വിഷയവുമായി ആദ്യാവസാനം കൂടെയുള്ള ബോബൻ വെട്ടിക്കൽ പറയുന്നു. ഈ നാട്ടുകാരോട് ചെയ്ത വലിയൊരു ചതിയായിരുന്നു ആ റിപ്പോർട്ട്. 600 ലേറെ കുടുംബങ്ങൾ താമസിച്ച ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു ഇത്. ഇപ്പോൾ അത് ചുരുങ്ങി 240ലേക്ക് എത്തിയതിനു കാരണം ആ റിപ്പോർട്ടാണെന്നും ബോബന്‍ ആരോപിച്ചു.

ബദൽ പാത യാഥാര്‍ഥ്യമാകുന്നതിൻ്റെ സന്തോഷത്തില്‍ ഉയര്‍ന്ന പോസ്റ്ററുകള്‍ (ETV Bharat)
റബ്ബർ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളും തെങ്ങും ഏറ്റവും തഴച്ചു വളരുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണിത്. പക്ഷേ നല്ല വഴിയില്ല എന്ന കാരണത്താൽ ആളുകൾ ഒഴിഞ്ഞു പോയി. കർമസമിതിയുടെ ഒരേയൊരു ഇടപെടലാണ് ഈ പദ്ധതിക്ക് ജീവൻ വെപ്പിച്ചത്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ കൊട്ടയിൽ പൊറോട്ടയും ചുമന്ന് പോയ ആളുകളിൽ നൂറോളം പേർ ഇപ്പോഴില്ല. അന്ന് ഭൂമി വിട്ടു നൽകിയവരിൽ ഭൂരിപക്ഷം പേരും ഇപ്പോഴില്ല. പലർക്കും ഇപ്പോൾ 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വഴിയിലൂടെ ഒന്ന് വയനാട്ടിലേക്ക് പോകണം; അതാണ് ആഗ്രഹം. അത് മാത്രമല്ല ഈ വഴി യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ ബാണാസുരസാഗർ അണക്കെട്ട് പെരുവണ്ണാമൂഴി വെള്ളച്ചാട്ടം സഫാരി പാർക്ക് തുടങ്ങി വിനോദസഞ്ചാര മേഖലക്കും ഉണർവാകുമെന്നും ബോബൻ വെട്ടിക്കൽ പറഞ്ഞു.ശരിക്കും ഇവിടം സ്വർഗമാകും

ഭൂമി ഉപേക്ഷിച്ചു പോയവരെല്ലാം തിരിച്ചുവന്ന് ഇത് ഒരു അഭിവൃദ്ധിയുടെ നാടാവാൻ പോകുന്നു എന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളതെന്ന് കർഷകനായ കെഎം ജോർജ് പറയുന്നു. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും നല്ല പ്രദേശമാണിത്. എല്ലാ കൃഷികളും തഴച്ചു വളരുന്ന ശാന്തമായ പ്രദേശം. ഒരുതവണ ഇവിടേക്ക് വന്നവർ വീണ്ടും വീണ്ടും വരുന്നു എന്നതും ഈ നാടിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. രണ്ട് ജില്ലകളെ രണ്ട് പ്രദേശങ്ങളെ യോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു റോഡ് കൂടി വന്നാൽ ശരിക്കും ഇവിടം സ്വർഗമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

രാഷ്ട്രീയമില്ലാത്ത കൂട്ടായ്മ

ചുരുക്കത്തിൽ പൂഴിത്തോട് പടിഞ്ഞാറത്തറ ബദൽ പാതയ്ക്ക് ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയമില്ല. പൂഴിത്തോട് അങ്ങാടിയിൽ കർമസമിതി ഉയർത്തിയ ഫ്ലക്സ് ബോർഡിൽ അത് വ്യക്തമാണ്. വനം മന്ത്രിയുടെയും വയനാട് എംപിയുടെയും സ്ഥലം എംപിയുടെയും എംഎൽഎയുടെയും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെയും എല്ലാം രാഷ്ട്രീയമില്ലാത്ത ഒരു ഐക്യം അതിൽ കാണാം. ഇതിനൊപ്പം കേന്ദ്രസർക്കാറിൻ്റെ കൂടി അനുമതി ലഭിച്ചാൽ ചിത്രത്തിൽ മറ്റു പല മുഖങ്ങൾ കൂടി ചേർക്കപ്പെടും. അതിനായി സംസ്ഥാന വനം വകുപ്പാണ് ഇനി പ്രവർത്തിയും റിപ്പോർട്ടുകളും പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത്.

ബദൽ പാത യാഥാര്‍ഥ്യമാകുന്നതിൻ്റെ സന്തോഷത്തില്‍ ഉയര്‍ന്ന പോസ്റ്ററുകള്‍ (ETV Bharat)
ഡിപിആറിനു സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ അനുമതി ലഭിച്ചാലുടൻ വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ അനുമതി തേടും. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വിലങ്ങൻപാറ തുരന്ന് 2.844 കിലോമീറ്റർ തുരങ്ക പാതയടക്കമുള്ള 20.9 കിലോമീറ്ററിൻ്റെ അലൈൻമെൻ്റാണ് അംഗീകരിച്ചത്. 1.5 കോടി രൂപ ചെലവിട്ടാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്. ആകെ 20.976 കിലോമീറ്ററിൽ6.500 കിലോമീറ്റർ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലും 14.476 കിലോമീറ്റർ വയനാട്ടിലുമാണ്. അനുമതി ലഭിച്ചാൽ 60 മാസം കൊണ്ട് പാത പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും.

Also Read: 'ന്നാ താൻ കേസ് കൊട്' സിനിമയിലെ ജഡ്‌ജി മെമ്പറാണ്: കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർക്ക് നാട്ടുകാർ നൽകുന്നത് നൂറിൽ നൂറ് മാർക്ക്

