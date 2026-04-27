''ഇനി അടുത്ത പൂരത്തിന് കാണാം...'' ഭഗവതിമാർ ഉപചാരം ചൊല്ലി പിരിഞ്ഞതോടെ പൂരത്തിന് ഔദ്യോഗിക സമാപനം

পূরত্তিন് ഔദ്യോഗിക സമാപനം
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 27, 2026 at 1:54 PM IST

തൃശൂർ: പാറമേക്കാവ്, തിരുവമ്പാടി ഭഗവതിമാർ നേർക്കുനേർ നിന്ന് ഉപചാരം ചൊല്ലി പിരിഞ്ഞതോടെ ഈ വർഷത്തെ തൃശൂർ പൂരത്തിന് ഔദ്യോഗിക സമാപനമായി. വടക്കുന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറെ നടയിൽ ശ്രീമൂലസ്ഥാനത്തെ നിലപാടുതറയിൽ പാറമേക്കാവ്, തിരുവമ്പാടി ഭഗവതിമാരുടെ തിടമ്പേറ്റിയ ഗജരാജൻമാർ മുഖാമുഖം നിന്നു. തുടർന്ന് അടുത്ത മേടമാസത്തിലെ പൂരത്തിനു കാണാം എന്നു വാക്കു നൽകി ഭഗവതിമാർ ഉപചാരം ചൊല്ലി വിടപറഞ്ഞു.

ഭാഗവതിമാരെ ശിരസിലേറ്റിയ ആനകൾ തുമ്പി ഉയർത്തി പരസ്‌പരം അഭിവാദ്യം ചെയ്‌തു. ഈ കാഴ്‌ച കാണാൻ നിന്ന പൂര പ്രേമികൾ ആർപ്പുവിളികളോടെ ഇരു ഭാഗവതിമാരെയും വരവേറ്റു. ഒരാണ്ടിലേക്ക് ഓർമിക്കാൻ തന്ന കാഴ്‌ചയുടെയും കേൾവിയുടെയും വിരുന്നിനു നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പൂരപ്രേമികൾ പിരിഞ്ഞു. മുണ്ടത്തിക്കോട് ദുരന്തത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത്തവണ ഉപചാരം ചൊല്ലലിന് ശേഷമുള്ള പകൽ വെടിക്കെട്ട് ഉണ്ടായില്ല.

അടുത്ത വർഷത്തെ തൃശൂർ പൂരം 2027 ഏപ്രിൽ 17നാകും നടക്കുക. പാറമേക്കാവ്, തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വങ്ങൾ ചേർന്നാണ് തീയതി തീരുമാനിച്ചത്. രാത്രി ഉത്രം വിളക്ക് കൊളുത്തി കൊടിയിറക്കുന്നതോടെ പൂരത്തിന് ഔദ്യോഗിക സമാപ്‌തിയാകും.

കടുത്ത ചൂടിനെയും അവഗണിച്ച് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് തേക്കിൻകാട് മൈതാനത്തേക്ക് പൂരമാസ്വദിക്കാൻ ഒഴുകിയെത്തിയത്. പൂരത്തോടനുബന്ധിച്ച് ശക്തമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് സിറ്റി പൊലീസ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഡ്രോൺ നിരീക്ഷണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കത്തുന്ന ചൂട് കണക്കിലെടുത്ത് ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെയും സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ കുടിവെള്ള വിതരണവും മെഡിക്കൽ സഹായ കേന്ദ്രങ്ങളും സജീവമാണ്.

സാംസ്കാരിക പ്രാധാന്യം
ജാതിമത ഭേദമന്യേ എല്ലാവരും ഒത്തുചേരുന്ന സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മ കൂടിയാണ് തൃശൂർ പൂരം. വാദ്യകലകളുടെ അതിഗംഭീരമായ പ്രകടനം തന്നെയാണ് പൂരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണം. വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നെത്തുന്ന കലാകാരന്മാർ അവരുടെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഇവിടെ പുറത്തെടുക്കുന്നു. വിദേശ സഞ്ചാരികൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധിയാളുകൾ ഈ സാംസ്കാരിക തനിമ നേരിട്ട് കാണാൻ എത്താറുണ്ട്. നഗരത്തിലെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മറ്റും പൂരം വലിയ സാമ്പത്തിക ഉണർവാണ് നൽകുന്നത്.

ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ആഘോഷങ്ങൾ നാടിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഉന്മേഷം വർധിപ്പിക്കുന്നു. അടുത്ത വർഷത്തെ പൂരത്തിനായി ഇന്നുമുതൽ തന്നെ ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങുമെന്നാണ് സംഘാടകർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ആനകളെ അണിനിരത്തുന്നതിലും കുടമാറ്റത്തിലും ഇരുവിഭാഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നിരന്തരമായ മത്സരം ഓരോ വർഷവും പൂരത്തിൻ്റെ മാറ്റുകൂട്ടുന്നു. കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുതൽക്കേ ഈ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെയാണ് കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നത്.

