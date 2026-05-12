പൂപ്പാറയിൽ റവന്യു വകുപ്പിൻ്റെ 'ബുൾഡോസർ രാജ്'; ജില്ലാകലക്ടർക്കെതിരെ വ്യാപാരികൾ

പൂപ്പാറയിൽ യാതൊരുവിധ മുൻകരുതലുകളോ അറിയിപ്പോ ഇല്ലാതെ അധികൃതർ നടത്തിയ കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ നടപടി പരിഷ്‌കൃത സമൂഹത്തിന് തന്നെ അപമാനമാണെന്ന് സണ്ണി പൈമ്പിള്ളി

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 12, 2026 at 1:29 PM IST

ഇടുക്കി: പൂപ്പാറയിൽ റവന്യു വകുപ്പ് അധികൃതർ അടുത്തിടെ നടത്തിയ അപ്രതീക്ഷിത കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ നടപടിക്കെതിരെ ജില്ലയിൽ വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നുവരുന്നു. യാതൊരുവിധ മുന്നറിയിപ്പും നൽകാതെ പ്രദേശത്തെ ഒട്ടേറെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പൂർണമായി തകർത്ത നടപടി പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിന് വലിയ അപമാനമാണെന്ന് വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി ജില്ലാപ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി പൈമ്പിള്ളി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജനാധിപത്യ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ യാതൊരു തടസവുമില്ലാതെ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന കർശനമായ ബുൾഡോസർ രാജ് മാതൃകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം നേരിട്ട് സന്ദർശിച്ച് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തിയ ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വർഷങ്ങളായി കച്ചവടം നടത്തുന്ന അനവധി വ്യാപാരികളുടെയും തെരുവുകച്ചവടക്കാരായ നൂറുകണക്കിന് സാധാരണ ജനങ്ങളുടെയും ഏക ഉപജീവനമാർഗമാണ് യാതൊരു കരുണയുമില്ലാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കിയത്.

സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ സർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായി അധികാരമേൽക്കുന്നതിനിടയിലുള്ള ചെറിയ ഇടവേളയിൽ ഇത്തരം ധൃതിപിടിച്ച നടപടികൾ പെട്ടെന്ന് കൈക്കൊണ്ടത് തികച്ചും ദുരൂഹമാണ്. ഈ മനുഷ്യത്വ രഹിതമായ കുടിയൊഴിപ്പിക്കലിന് പിന്നിൽ വളരെ കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചന തീർച്ചയായും നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ നിർദാക്ഷിണ്യം നടത്തിയ ഇത് കേവലം നിയമപരമായ പഴയൊരു നടപടി എന്നതിലുപരി വ്യാപാരികളെ ബോധപൂർവം നശിപ്പിക്കാനുള്ള ആസൂത്രിത ശ്രമമായി മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയുകയുള്ളു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അർധരാത്രിയിലടക്കം ഒഴിപ്പിക്കലിന് നേതൃത്വം നൽകിയ റവന്യു ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായത് മാപ്പർഹിക്കാത്തതും ഗുരുതരവുമായ കൃത്യവിലോപമാണ്.

കലക്ടർക്കെതിരെ സമിതി
ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ വിവേകശൂന്യമായ നടപടികൾക്കെതിരെ തികച്ചും രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് വ്യാപാരി സമിതി ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തുന്നത്. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൃത്യമായ നീതി നടപ്പാക്കേണ്ട ഏറ്റവും അവശ്യമായ ഉന്നത സ്ഥാനത്തിരുന്ന് ഇത്തരം വലിയ അനീതിക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കുന്ന ഇടുക്കി ജില്ലാകലക്ടർ ഒരിക്കലും ഭാവിയിൽ ആ പദവിയിൽ തുടരാൻ യോഗ്യനല്ല.

നിഷ്കളങ്കരായ ജനങ്ങളെ നിരപരാധികളായിട്ടും ഒറ്റയടിക്ക് വഴിയാധാരമാക്കിയ നടപടിക്ക് പിന്നിൽ ഏതെങ്കിലും ഉന്നത രാഷ്ട്രീയ ശക്തികളുടെ അദൃശ്യമായ ഗൂഢ ഇടപെടലുണ്ടോ എന്ന് സ്വാഭാവികമായും സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ജനങ്ങളോട് യാതൊരുവിധ സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ലാത്ത ഇത്തരം ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തിൻ്റെ മർക്കടമുഷ്ടിയോടെയുള്ള നിലപാടുകൾ കേരളത്തിന് തന്നെ വലിയ നാണക്കേടുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം തുറന്നടിച്ചു.

യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പുനരധിവാസം വേണം
പതിറ്റാണ്ടുകളായുള്ള കിടപ്പാടവും ഏക ഉപജീവന മാർഗവും പൂർണമായി നഷ്ടപ്പെട്ട സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കുള്ള കൃത്യമായ പുനരധിവാസം സർക്കാർ അടിയന്തരമായി നടപ്പിലാക്കണം. പുതുതായി സംസ്ഥാന ഭരണത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വരുന്ന സർക്കാർ ഇത്തരം സുപ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ പൊതുസമൂഹത്തോടുള്ള തങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട ബാധ്യത നിറവേറ്റാൻ അതിവേഗം തയ്യാറാകണം.

യാതൊരു ദയയുമില്ലാതെ ഒഴിപ്പിക്കപ്പെട്ട വ്യാപാരികൾക്കായി പുതിയ വിശാലമായ വ്യാപാര സമുച്ചയം യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ നിർമിച്ചു നൽകാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകണം. അതോടൊപ്പം കിടപ്പാടം നഷ്ടപ്പെട്ട് എന്നന്നേക്കുമായി വഴിയിലായ പാവപ്പെട്ട സാധാരണക്കാർക്ക് വളരെ സുരക്ഷിതമായ വീടുകൾ ഉടൻ നിർമിച്ചു നൽകണം. അവരെ എത്രയും വേഗം യാതൊരുവിധ തടസമില്ലാതെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാനുള്ള വ്യക്തമായ നടപടികളുണ്ടാകണം.

നഷ്ടപരിഹാരം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ സമരം
മുൻകൂർ നോട്ടീസ് പോലുമില്ലാതെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വളരെ ധൃതിപിടിച്ച് നടത്തിയ ഈ പരസ്യമായ നടപടി മൂലം വ്യാപാരികൾക്കുണ്ടായ ഭീമമായ സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിന് അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം ഉടൻ നൽകാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തയ്യാറാകണം. പാവങ്ങളുടെ പുനരധിവാസ നടപടികൾ ഇനിയും അനന്തമായി വൈകിയാൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ തെരുവ് പ്രതിഷേധ പരിപാടികളുമായി വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് പൂർണമായി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ കാലങ്ങളായുള്ള സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷം പാടെ തകർക്കുന്ന ഇത്തരം മനുഷ്യത്വ രഹിതമായ നടപടികൾക്കെതിരെ പൊതുസമൂഹം ഒന്നടങ്കം ശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കണമെന്നും സണ്ണി പൈമ്പിള്ളി സവിശേഷം അഭ്യർഥിച്ചു. ഈ വിഷയത്തിൽ ഉടൻ അർഹമായ നടപടിയുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ വളരെ വലിയ നിരന്തര ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് ഇടുക്കി ജില്ല വരുംദിവസങ്ങളിൽ പൂർണമായും സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പും അദ്ദേഹം അവസാനമായി സർക്കാരിന് നൽകി.

