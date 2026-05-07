വൻ പൊലീസ് സന്നാഹം; പൂപ്പാറയിൽ പുഴ കൈയേറിയുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചുമാറ്റുന്നു

owners begun demolishing some buildings in the encroachment of pooppara idukki
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 7, 2026 at 7:57 AM IST

ഇടുക്കി: പൂപ്പാറയിൽ പന്നിയാർ പുഴ കൈയേറി നിർമിച്ച കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിക്കാൻ തുടങ്ങി. സുപ്രീം കോടതിയുടെയും ഹൈക്കോടതിയുടെയും കർശന ഉത്തരവുകളെ തുടർന്നാണ് റവന്യു വകുപ്പിൻ്റെ നടപടി. പ്രദേശത്ത് വലിയ തോതിൽ സംഘർഷ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് ശാന്തൻപാറയിൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ശാന്തൻപാറ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് പൂർണമായും പൊളിക്കൽ നടപടികൾ നടക്കുന്നത്. ആകെ 88 കെട്ടിടങ്ങളാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് അനധികൃതമായി നിർമിച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിൽ 56 കെട്ടിടങ്ങൾ ഉടമകൾ തന്നെ സ്വന്തമായി പൊളിച്ചുമാറ്റും. ബാക്കിയുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ റവന്യു വകുപ്പ് നേരിട്ട് പൊളിച്ചുനീക്കും. സ്ഥലത്ത് പ്രത്യേക ദൗത്യസംഘം വലിയ സന്നാഹങ്ങളോടെയാണ് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നത്.

ഹർജി തള്ളി സുപ്രീം കോടതി

കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രദേശത്തെ മൂന്ന് ആരാധനാലയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 56 കെട്ടിടങ്ങൾ സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ കെട്ടിട ഉടമകൾ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു. എന്നാൽ ഇവരുടെ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി കോടതി ഹർജി തള്ളുകയായിരുന്നു. ഇത്തരം കൈയേറ്റങ്ങൾ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത ഈ കെട്ടിടങ്ങളിൽ 29 കുടുംബങ്ങൾ താമസിച്ച് വരികയായിരുന്നു. ഇവരോട് ഉടൻ ഒഴിയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ തന്നെ പഞ്ചായത്ത് നോട്ടിസ് നൽകി. എന്നാൽ അവർ നോട്ടിസ് പൂർണമായും അവഗണിച്ചു. ഇതോടെ സമയപരിധി കാണിച്ച് കഴിഞ്ഞദിവസം അധികൃതർ വീണ്ടും നോട്ടിസ് നൽകി. വെറും 24 മണിക്കൂറിനകം ഒഴിഞ്ഞുപോകണം എന്നായിരുന്നു അതിലെ കർശന നിർദേശം. ഇതും അവഗണിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം നേരിട്ട് പൊളിക്കൽ കാമ്പയിൻ തുടങ്ങിയത്.

വൻ പൊലീസ് കാവൽ

പൊലീസിൻ്റെ കനത്ത സുരക്ഷയിലാണ് പ്രത്യേക റവന്യു സംഘം മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രങ്ങളുമായി സ്ഥലത്തെത്തിയത്. പന്നിയാർ പുഴയോരം പൂർണമായും കൈയേറിയാണ് ഈ കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ സ്വാഭാവിക ഒഴുക്ക് പൂർണമായി തടസപ്പെടുത്തുന്ന വാണിജ്യ കെട്ടിടങ്ങളും ഇതിലുണ്ട്. കൂറ്റൻ കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾക്കും ഇപ്പോൾ നടപടി നേരിടേണ്ടി വരുന്നു. പൊളിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനാൽ പ്രദേശത്ത് ഗതാഗതവും ജനങ്ങളുടെ സഞ്ചാരവും പൂർണമായും നിരോധിച്ചു.

തുടർച്ചയായ നിയമലംഘനം

പന്നിയാർ പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ എല്ലാവിധ നിർമാണ ചട്ടങ്ങളും കാറ്റിൽപ്പറത്തിയാണ് വാണിജ്യ സമുച്ചയങ്ങൾ ഉയർന്നത്. നിയമം ലംഘിച്ച് ഒട്ടേറെ അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങൾ ഉയർന്നതായി നേരത്തെ വ്യാപക പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലം പരിശോധിച്ചു. തുടർന്ന് കൈയേറ്റം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും കെട്ടിട ഉടമകൾക്ക് പലതവണ നോട്ടിസ് നൽകുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഭൂമാഫിയയും കൈയേറ്റക്കാരും ഈ മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിച്ചു. തുടർന്നാണ് രാജ്യത്തെ പരമോന്നത നീതിപീഠത്തിൻ്റെ ഉത്തരവോടെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നടപടിയെടുക്കാൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടം തീരുമാനിച്ചത്.

പാരിസ്ഥിതിക നാശം

മൂന്നാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിസ്ഥിതിലോല പ്രദേശങ്ങളിലെ ഇത്തരം വൻകിട കൈയേറ്റങ്ങൾ വലിയ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. ഭാവിയിൽ ഇത് അതിരൂക്ഷമായ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ വിളിച്ചുവരുത്തുമെന്ന് സർക്കാർ വിലയിരുത്തുന്നു. മുൻകാലങ്ങളിലെ ദുരന്തങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഭരണകൂടം നടപടികൾ കൂടുതൽ കർശനമാക്കിയത്. സർവേ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വഴി പുഴയുടെ അതിരുകൾ തിട്ടപ്പെടുത്തിയ ശേഷമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇപ്പോൾ പൊളിക്കുന്നത്.

വരും ദിവസങ്ങളിലും പൂപ്പാറ, ശാന്തൻപാറ മേഖലകളിൽ ഇത്തരം കർശന പരിശോധനകൾ തുടരുമെന്ന് റവന്യു അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. സമാനമായ രീതിയിൽ സർക്കാർ ഭൂമി കൈയേറിയവർക്കെതിരെയും ശക്തമായ നടപടി ഉടൻ വരും. പുഴ പുറമ്പോക്കിലോ സർക്കാർ ഭൂമിയിലോ രേഖകളില്ലാതെ നിയമവിരുദ്ധമായി നിർമിച്ച മുഴുവൻ കെട്ടിടങ്ങളും പൊളിച്ചുമാറ്റും. ഇതിനായുള്ള നടപടികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുകളിൽ നിന്നുള്ള നിർദേശം.

