മോഷണക്കുറ്റം ആരോപിച്ച് ആദിവാസി യുവാവിന് പൊലീസിൻ്റെ ക്രൂരമർദനം; പ്രതിഷേധം ശക്തം
ആദിവാസി വിഭാഗക്കാരനായതിനാൽ ആരും ചോദിക്കില്ലെന്ന മനോഭാവമാണ് പൊലീസിനുള്ളതെന്ന് വി.എൻ. വാസവൻ
Published : October 26, 2026 at 11:46 AM IST
കോട്ടയം: പൂഞ്ഞാറിൽ മോഷണക്കുറ്റം ആരോപിച്ച് ആദിവാസി യുവാവിനെ പൊലീസ് ക്രൂരമായി മർദിച്ച സംഭവത്തിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം. പെരിങ്ങുളം ഇടക്കര ഉന്നതിയിൽ പി.ആർ. അഭിലാഷിനാണ് ഈരാറ്റുപേട്ട പൊലീസിൻ്റെ മർദനമേറ്റത്. സംഭവത്തിൽ കുറ്റക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം വി.എൻ. വാസവൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
മർദനത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന അഭിലാഷിനെ സന്ദർശിച്ച ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ആദിവാസി വിഭാഗക്കാരനായതിനാൽ ആരും ചോദിക്കില്ലെന്ന മനോഭാവമാണ് പൊലീസിനുള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് നിരപരാധികളെ മർദിച്ചവശരാക്കുന്നത് യു.ഡി.എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ മുഖമുദ്രയായി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്നും വി.എൻ. വാസവൻ പറഞ്ഞു. കസ്റ്റഡി മർദനത്തിനെതിരെ ആദിവാസി ദലിത് സംഘടനകളും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഇതിനകം രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പൊലീസിൻ്റെ കണ്ണില്ലാ ക്രൂരത
പൂഞ്ഞാർ പെരിങ്ങുളം പൂവത്തിങ്കൽ വീട്ടിൽ അഭിലാഷിനെയാണ് ഈരാറ്റുപേട്ട പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ക്രൂരമായി മർദിച്ചത്. ഒരു മാസം മുൻപ് മലയോര മേഖലയിൽ കനത്ത മഴയും ഉരുൾപൊട്ടലും ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് വൈദ്യുതി ലൈനുകൾ പൊട്ടിവീണ് കെ.എസ്.ഇ.ബിക്ക് വലിയ നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചിരുന്നു. ലൈൻ കമ്പി നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് കാണിച്ച് കെ.എസ്.ഇ.ബി ഈരാറ്റുപേട്ട പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തു. കെ.എസ്.ഇ.ബിയിലെ കരാറുകാരൻ്റെ തൊഴിലാളിയാണ് അഭിലാഷ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വൈദ്യുത കമ്പി മോഷ്ടിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് അഞ്ചംഗ പൊലീസ് സംഘം അഭിലാഷിനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കിക്കൊണ്ടുപോയി ക്രൂരമായി മർദിച്ചത്.
തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാനായി സാധാരണ വസ്ത്രത്തിലാണ് പൊലീസുകാർ എത്തിയത്. ഇന്നോവ കാറിലാണ് ഇവർ വന്നത്. എന്തിനാണ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുന്നതെന്ന് വീട്ടുകാരോട് പൊലീസ് പറഞ്ഞില്ല. തുടർന്ന് ഏഴ് കിലോമീറ്ററോളം കാറിൽ വച്ച് അതിക്രൂരമായി മർദിച്ചു. അഭിലാഷിൻ്റെ ശരീരമാസകലം മർദനമേറ്റ് ചതഞ്ഞ നിലയിലാണ്. ശരീരത്തിൽ ഇടിയേൽക്കാത്ത ഒരു സ്ഥലവുമില്ലെന്ന് ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു. കാറിലിട്ട് മർദിച്ചതിന് പുറമേ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചതായും അഭിലാഷ് വ്യക്തമാക്കി. പിന്നീട് പൊലീസ് വാഹനത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഈരാറ്റുപേട്ട സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഈ സമയത്ത് യൂണിഫോം ധരിച്ച പൊലീസുകാരാണ് വാഹനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്.
വീട്ടുകാർ പരാതിയുമായി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് അഭിലാഷിനെ വിട്ടയക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തയ്യാറായത്. സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഉടൻ തന്നെ വാഹനം വിളിച്ച് പാലാ ഗവ. ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പരിക്ക് ഗുരുതരമായതിനാലാണ് പിന്നീട് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്.
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അതേസമയം, വൈദ്യുത കമ്പി നഷ്ടപ്പെട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെ.എസ്.ഇ.ബി അഭിലാഷിനെതിരെ യാതൊരു പരാതിയും നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ നിയമനടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് അഭിലാഷിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ തീരുമാനം. പാലാ ഡിവൈ.എസ്.പിക്ക് അഭിലാഷ് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പുറമേ ആദിവാസി സംഘടനകളും മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷന് പരാതി നൽകി. മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശനും പരാതി നൽകാനൊരുങ്ങുകയാണ് അഭിലാഷും കുടുംബവും. കുറ്റക്കാരായ പൊലീസുകാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിക്കാനാണ് വിവിധ സംഘടനകളുടെ തീരുമാനം.
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