ക്രെഡിറ്റ് വേണ്ട, ഇത് മുൻ എംഎൽഎയുടെ വിയർപ്പ്; പൂഞ്ഞാറിൽ കൈയടി നേടി സെബാസ്റ്റ്യൻ എംജെ
എരുമേലി-അമക്കുന്ന് പാലത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന വേദിയിലാണ് അപൂർവമായ രാഷ്ട്രീയ സൗഹാർദത്തിന് നാട് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്
By PTI
Published : September 19, 2026 at 12:59 PM IST
കോട്ടയം: രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പകപോക്കലുകൾക്കും ക്രെഡിറ്റ് തട്ടിയെടുക്കലുകൾക്കും ഇടയിൽ വേറിട്ടൊരു മാതൃക തീർക്കുകയാണ് പൂഞ്ഞാർ. തൻ്റെ മണ്ഡലത്തിലെ പുതിയ പാലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ മുൻ എംഎൽഎയെ ക്ഷണിച്ച് നിലവിലെ എംഎൽഎയായ സെബാസ്റ്റ്യൻ എംജെ രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിന് പുതിയ പാഠം നൽകി.
അപൂർവമായ രാഷ്ട്രീയ സൗഹാർദം
എരുമേലി-അമക്കുന്ന് പാലത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന വേദിയിലാണ് അപൂർവമായ രാഷ്ട്രീയ സൗഹാർദത്തിന് നാട് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. 2021 മുതൽ 2026 വരെ പൂഞ്ഞാർ എംഎൽഎയായിരുന്ന കേരള കോൺഗ്രസ് എം നേതാവ് സെബാസ്റ്റ്യൻ കുളത്തുങ്കലിൻ്റെ കാലത്താണ് ഈ പാലത്തിന് അനുമതി ലഭിച്ചത്. തൻ്റെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് 80 ലക്ഷം രൂപയാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനായി അനുവദിച്ചത്. അടുത്തിടെ നടന്ന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായ സെബാസ്റ്റ്യൻ കുളത്തുങ്കലിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാവായ സെബാസ്റ്റ്യൻ എംജെ മണ്ഡലം പിടിച്ചെടുത്തത്.
പാലത്തിൻ്റെ നിർമാണം പൂർത്തിയായി ഉദ്ഘാടനത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് നിലവിലെ എംഎൽഎ വേറിട്ടൊരു നിർദേശം മുന്നോട്ടുവച്ചത്. പാലത്തിന് ഫണ്ട് അനുവദിച്ച മുൻ എംഎൽഎ തന്നെ അത് നാടിന് സമർപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാട്. ഈ നിർദേശത്തെ തുടർന്ന് മുൻ എംഎൽഎയെ ചടങ്ങിലേക്ക് ഔദ്യോഗികമായി ക്ഷണിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് തദ്ദേശ സ്ഥാപന പ്രതിനിധികൾ വ്യക്തമാക്കി.
വികസനമാണ് യഥാർഥ രാഷ്ട്രീയം
വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സെബാസ്റ്റ്യൻ എംജെ നടത്തിയ പ്രസംഗവും ശ്രദ്ധേയമായി. പ്രദേശവാസികളുടെ ദീർഘനാളത്തെ സ്വപ്നമാണ് ഈ പാലത്തിലൂടെ യാഥാർഥ്യമാകുന്നതെന്നും എംഎൽഎയായ ശേഷമുള്ള തൻ്റെ ആദ്യ പൊതുപരിപാടിയാണിതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഈ പദ്ധതിയുടെ പൂർണമായ ക്രെഡിറ്റും ഉത്തരവാദിത്തവും മുൻ എംഎൽഎയ്ക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അദ്ദേഹം ഫണ്ട് അനുവദിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്തരമൊരു ഉദ്ഘാടനം നടക്കില്ലായിരുന്നു. അതിനാൽ വാക്കിൻ്റെയും അർഥത്തിൻ്റെയും പൂർണതയിൽ മുൻ എംഎൽഎ തന്നെയാണ് പാലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മുൻ എംഎൽഎയെക്കൊണ്ട് പാലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യിക്കണമെന്ന് താൻ തന്നെയാണ് നിർദേശിച്ചതെന്ന് സെബാസ്റ്റ്യൻ എംജെ വിശദീകരിച്ചു. പദ്ധതിക്ക് അനുമതി ലഭിച്ച സമയത്ത് പദവിയിലുണ്ടായിരുന്ന പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് എന്നിവർക്കും സംയുക്തമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതിലൂടെ തനിക്ക് യാതൊരുവിധ അനാദരവോ അപമാനമോ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും അത്തരം ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ പോലുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഫണ്ട് അനുവദിച്ച വ്യക്തിയെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതാണ് യഥാർഥ രാഷ്ട്രീയം. സമൂഹത്തിൻ്റെ വികസനമാണ് രാഷ്ട്രീയമെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. മുൻ എംഎൽഎ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കടമ ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ചുവെന്നും ഇനി തൻ്റെ കടമകൾ മികച്ച രീതിയിൽ ചെയ്യണമെന്നും സെബാസ്റ്റ്യൻ എംജെ പറഞ്ഞു. വികസന പദ്ധതികൾ എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കിയാലും ജനങ്ങൾ കാലക്രമേണ അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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തുടർന്ന് സെബാസ്റ്റ്യൻ കുളത്തുങ്കൽ ഔദ്യോഗികമായി പാലം നാടിന് സമർപ്പിച്ചു. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ഇരുവരും ചേർന്നാണ് റിബൺ മുറിച്ചത്. മറ്റൊരു ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം, പാലത്തിൻ്റെ ശിലാഫലകത്തിൽ നിലവിലെ എംഎൽഎയായ സെബാസ്റ്റ്യൻ എംജെയുടെ പേര് കൊത്തിവച്ചിരുന്നില്ല എന്നതാണ്. രാഷ്ട്രീയ വൈരങ്ങൾക്കപ്പുറം വികസനത്തിന് മുൻഗണന നൽകുന്ന ഈ സംഭവം ഇതിനോടകം തന്നെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും വലിയ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്.
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