പൂഞ്ഞാറിലെ വോട്ടുബാങ്കുകൾ ഇളകിമറിയുമ്പോൾ; മൂന്ന് മുന്നണികളും ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചം

ഇത് കേവലമൊരു പോരാട്ടമല്ല, പൂഞ്ഞാറിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം തിരുത്തിക്കുറിക്കാനുള്ള മുന്നണികളുടെ അഭിമാനപ്പോരാട്ടമാണ്. പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും അട്ടിമറികൾക്കും പലപ്പോഴും വേദിയായിട്ടുള്ള പൂഞ്ഞാർ മണ്ണിൽ ഇത്തവണ മുന്നണികളുടെ ശക്തിയും സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ വ്യക്തിപ്രഭാവവും നേരിട്ടാണ് ഏറ്റുമുട്ടിയത്

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 3, 2026 at 10:23 AM IST

തിളച്ചു മറിയുന്ന മലയോര രാഷ്ട്രീയംവാഗമൺ കുന്നുകൾ മുതൽ പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിൻ്റെ അതിർത്തി വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന പൂഞ്ഞാറിൻ്റെ മണ്ണിൽ രാഷ്ട്രീയ കാറ്റ് എങ്ങോട്ടാണ് വീശുന്നതെന്ന് പ്രവചിക്കുക അസാധ്യമാണ്. മുൻകാലങ്ങളിൽ കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെയും പിന്നീട് പി.സി. ജോർജ് എന്ന വ്യക്തിപ്രഭാവത്തിൻ്റെയും കൂടെ നിന്ന പൂഞ്ഞാറിൽ ഇത്തവണ മൂന്ന് മുന്നണികളും തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ്.

പൂഞ്ഞാറിൽ ഇത്തവണ മൂന്ന് മുന്നണികളും തമ്മിൽ അതിശക്തമായ ത്രികോണപ്പോരാട്ടമാണ് നടന്നത്. സിറ്റിങ് എം.എൽ.എ സെബാസ്റ്റ്യൻ കുളത്തുങ്കൽ (എൽ.ഡി.എഫ്), സെബാസ്റ്റ്യൻ എം.ജെ എന്ന സാജി ജോസഫ് (യു.ഡി.എഫ്), മണ്ഡലത്തിലെ പഴയ കരുത്തനായ പി.സി. ജോർജ് (എൻ.ഡി.എ) എന്നിവർ നേർക്കുനേർ മത്സരിച്ചതോടെ രാഷ്ട്രീയ ഫലമറിയാൻ കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്ന വി.ഐ.പി മണ്ഡലമായി പൂഞ്ഞാറും മാറി.

വികസനം ഉയർത്തിയാണ് എല്‍ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍തി സെബാസ്റ്റ്യൻ കുളത്തുങ്കൽ (കേരള കോൺഗ്രസ് - എം) പ്രചാരണം നടത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷക്കാലം മണ്ഡലത്തിൽ നടത്തിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും കർഷക ക്ഷേമ പദ്ധതികളും വോട്ടായി മാറുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് എൽ.ഡി.എഫ്. ചുവപ്പുകോട്ടയായി മാറിയ പൂഞ്ഞാർ നിലനിർത്താൻ എൽ.ഡി.എഫ് ശക്തമായ പ്രചാരണമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. .

തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി സെബാസ്റ്റ്യൻ എം.ജെ (സാജി ജോസഫ്) ആണ് സ്ഥാനാര്‍ഥി. മുൻ തലപ്പാലം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റും ജനകീയ മുഖവുമായ സാജി ജോസഫിലൂടെ പൂഞ്ഞാർ തിരിച്ചുപിടിക്കാനാണ് യു.ഡി.എഫ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. റബ്ബർ കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും മലയോര മേഖലയിലെ വികസന മുരടിപ്പും ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാണ് യു.ഡി.എഫ് വോട്ടുതേടിയത്. ഏഴു തവണ പൂഞ്ഞാറിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച പി.സി. ജോർജ് ഇത്തവണ ബി.ജെ.പി ചിഹ്നത്തിലാണ് വോട്ട് തേടിയത്. മണ്ഡലത്തിലുള്ള തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ സ്വാധീനവും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ വികസന നയങ്ങളും വോട്ടാക്കി മാറ്റി വലിയൊരു തിരിച്ചുവരവാണ് അദ്ദേഹം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

വാഗമൺ കുന്നുകൾ മുതൽ മീനച്ചിൽ, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി താലൂക്കുകളിലെ മലയോര ഗ്രാമങ്ങൾ വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്നതാണ് പൂഞ്ഞാർ മണ്ഡലം. റബ്ബർ കർഷകരും ചെറുകിട തോട്ടം തൊഴിലാളികളുമാണ് മണ്ഡലത്തിലെ ജനസംഖ്യയിൽ ഭൂരിഭാഗവും. റബ്ബറിൻ്റെ വിലയിടിവും വന്യമൃഗശല്യവും എപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ വോട്ടിങ്ങിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ്. ക്രൈസ്തവ, മുസ്ലിം വോട്ടുകൾക്ക് മണ്ഡലത്തിൽ നിർണ്ണായക സ്വാധീനമുണ്ട്. ഈ സമുദായങ്ങളുടെ വോട്ടുകൾ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതും വികേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതുമാണ് പലപ്പോഴും വിജയപരാജയങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നത്.

മുൻ ഫലങ്ങള്‍

കേരള രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു 2016-ലെ പൂഞ്ഞാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. മൂന്ന് പ്രധാന മുന്നണികളും (LDF, UDF, NDA) സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്തിയിട്ടും, ഒരു മുന്നണിയുടെയും പിന്തുണയില്ലാതെ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിച്ച പി.സി. ജോർജ് 27,821 വോട്ടിൻ്റെ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് ജയിച്ചത്. എന്നാല്‍ 2021ല്‍ ചരിത്രം തിരുത്തിക്കൊണ്ട് എൽ.ഡി.എഫ് മുന്നേറ്റം ഉണ്ടായി.

1987-ന് ശേഷം ആദ്യമായി പി.സി. ജോർജിന് പരാജയം രുചിക്കേണ്ടി വന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു 2021-ലേത്. കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) നേതാവായ സെബാസ്റ്റ്യൻ കുളത്തുങ്കൽ എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ച് 58,668 വോട്ടുകൾ നേടി. 16,817 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് അദ്ദേഹം വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത് മണ്ഡലത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ വിവിധ കേരള കോൺഗ്രസ് വിഭാഗങ്ങൾക്കായിരുന്നു ഇവിടെ വ്യക്തമായ സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നത്. മുന്നണികൾ ഏതായാലും സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ജനപ്രീതിയും വ്യക്തിപരമായ ബന്ധങ്ങളും ഇവിടെ നിർണ്ണായക ഘടകമാണ്.

പൂഞ്ഞാർ മണ്ഡലത്തിലെ 76.13% വോട്ടർമാരാണ് തങ്ങളുടെ സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിച്ചത്. വോട്ടിങ് ശതമാനത്തിൽ ഉണ്ടായ ഈ വർദ്ധനവ് മുന്നണികൾക്ക് ഒരുപോലെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണ്. റബ്ബർ വിലയും മലയോര വികസനവും പ്രധാന ചർച്ചയായ ഈ മണ്ഡലത്തിലെ യഥാർത്ഥ ജനവിധി അറിയാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകള്‍ മാത്രമാണ് ശേഷിക്കുന്നത്.

