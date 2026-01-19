തുളൂർക്കാവിൽ നീലവസന്തം; ഏഴു വർഷത്തിലൊരിക്കൽ പൂക്കുന്ന പൂമാലക്കുറിഞ്ഞി വിരിഞ്ഞു
ഏഴു വർഷത്തിലൊരിക്കൽ പൂക്കുന്ന അപൂർവ പൂമാലക്കുറിഞ്ഞി കണ്ണൂരിലെ തുളൂർക്കാവിൽ വിരിഞ്ഞു
Published : January 19, 2026 at 3:19 PM IST
കണ്ണൂർ: സഹ്യപർവതത്തിലെ അപൂർവ വിരുന്നുകാരൻ ചൂരൽ തവിടിശ്ശേരി തുളൂർക്കാവിലെത്തി. ഏഴ് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മാത്രം പൂക്കുന്ന പൂമാലക്കുറിഞ്ഞി പുഷ്പിച്ചതോടെ തുളൂർക്കാവ് പ്രദേശം ഇപ്പോൾ നീലവസന്തത്തിൻ്റെ പിടിയിലാണ്. നീരൊഴുക്കു ചാലുകളുടെ കരപറ്റി വളരുന്ന സ്ട്രോബിലാന്തസ് ഇൻ്റഗ്രി ഫോളിയ എന്ന ഈ കുറ്റിച്ചെടികൾ ഇളം നീലനിറത്തിലുള്ള പൂക്കളാൽ കാവിനെ മനോഹരമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
കണ്ണൂർ ജില്ലാ പരിസ്ഥിതി ഏകോപന സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാവ് സന്ദർശിച്ച വിദഗ്ധ സംഘമാണ് കുറിഞ്ഞിയെയും കാവിലെ അപൂർവ സസ്യങ്ങളെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഇലിപ്പ , കനി, മയിലെള്ള്, ചന്ദനം, കരിമരം ഏകനായകം, വെട്ടി തുടങ്ങി സഹ്യപർവതത്തിലും ഇടനാടൻ ചെങ്കൽ കുന്നുകളിലും കാണുന്ന തനതു സസ്യങ്ങൾ വളരുന്നതും പള്ളം, പുൽമേട്, കാനം എന്നിവ ചേർന്നതുമായ സവിശേഷമായ ആവാസ സ്ഥാനമാണ് തുളളൂർക്കാവും പരിസരവുമെന്ന് പഠന സംഘത്തിന് നേതൃത്വം നല്കിയ ഡോ. ഇ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.
എരിയോക്കോളൻ, യൂട്രിക്കുലേരിയ, നിംഫോയ്ഡസ് തുടങ്ങിയവയുടെ വൈവിധ്യവും ഈ പാറ പ്രദേശത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. വെള്ളത്തിൻ്റെ ലഭ്യതയനുസരിച്ച് വളരെ ചെറുതും വലുതുമായി വളരുന്ന എരിയോക്കോളൻ കുസ്പിഡാറ്റം എന്ന തനത് ചൂത് ചെടി പാറക്കുളത്തോട് ചേർന്ന് ഈ വേനലിലും പൂത്തുനില്ക്കുന്നുണ്ട്. കുന്നിൻ ചെരിവുകളിൽ നിന്നും ഉൽഭവിക്കുന്ന നീർച്ചാലുകളും ചുറ്റുമുള്ള കാനവും കൈയേറ്റം നേരിടുന്നുണ്ട്.
അനധികൃതമായി വൃക്ഷങ്ങളും വള്ളികളും വെട്ടി നശിപ്പിക്കുന്നതും ജൈവ വൈവിധ്യത്തിൻ്റെ നിലനില്പ്പിന് ഭീഷണിയാണ്. കാനത്തിൻ്റെയും പാറപ്പരപ്പിൻ്റെയും നാശം കിണറുകളിലും വയലുകളിലും ജലക്ഷാമത്തിന് ഇടയാക്കുമെന്ന് സംഘം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
അനിയന്ത്രിതമായ രീതിയിലും നിയമ വിരുദ്ധമായും ചുറ്റിലും നടക്കുന്ന ചെങ്കൽ ഖനനവും ഭൂഗർഭ ജലചൂഷണവും ഭാവിയിൽ പ്രദേശത്തെ ജനവാസയോഗ്യമല്ലാതാക്കുമെന്നും ഇടനാടൻ ചെങ്കൽ കുന്നുകളിലെ തനത് സസ്യജന്തുവൈവിധ്യം ഇല്ലാതാകുന്നത് അപരിഹാര്യമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ പരിസ്ഥിതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുമെന്നും പഠന സംഘം നിരീക്ഷിച്ചു.
പേര് വന്നത് എങ്ങനെ?
കാസർകോട് ജില്ലയിലെ മട്ടലായി കുന്നിനടുത്ത് പൂമാലക്കാവിനടുത്ത് നിന്നാണ് ഈ പൂവ് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനു പൂമാല കുറിഞ്ഞി എന്ന പേര് വന്നതെന്ന് ഇ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പറയുന്നു. കണ്ണൂർ, കാസര്കോട് ജില്ലകളിൽ ഇടനാടൻ ചെങ്കൽ കുന്നുകളിലെ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന തോട്ടിൻ കരയിലാണ് ഇത് പ്രാധനമായും കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇതിനു തോട്ടു കുറിഞ്ഞി എന്നൊരു പേരും ഉണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ മുതൽ മാർച്ച് വരെയാണ് കുറിഞ്ഞികൾ പൂക്കുക.
വിവിധ തരം കുറിഞ്ഞികൾ
കൂർഗ് പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചെന്നായി കുറിഞ്ഞി, മൂന്നാർ മേഖലകളിൽ കാണുന്ന നീലക്കുറിഞ്ഞി, സാഹജര കഷായത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കരിങ്കുറിഞ്ഞി, ജോമി കുറിഞ്ഞി, വിരേന്ദ്ര കുമാറിൻ്റെ ഓർമയ്ക്കായി പേരിട്ട വിരേന്ദ്രകുമാരാനി കുറിഞ്ഞി എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ഇനം കുറിഞ്ഞികൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ട്.
