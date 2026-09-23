"മകനേ ഞാനുണ്ടരികത്തൊരു കൂട്ടായ്..." വീട്ടുവളപ്പിൽ ഗൗതമിൻ്റെ തടിയിൽ കൊത്തിയ രൂപം സംസ്കരിച്ചു, കാത്തിരിപ്പ് അവസാനിപ്പിച്ച് അമ്മ
മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷ അസ്തമിച്ചതോടെ കടലിൽ കാണാതായ ഗൗതമിന് മോക്ഷം ലഭിക്കാൻ പൂജകള് ചെയ്ത് കുടുംബം. സർക്കാർ വാഗ്ദാനം പാലിച്ചില്ലെന്നും അമ്മ രേഷ്മ.
Published : September 23, 2026 at 5:34 PM IST
കൊല്ലം: നീണ്ടകരയിൽ മത്സ്യബന്ധന ബോട്ട് മറിഞ്ഞ് കാണാതായ ഗൗതം കൃഷ്ണയ്ക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ അവസാനിപ്പിച്ച് അമ്മ രേഷ്മ. മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷ അസ്തമിച്ചതോടെ മോക്ഷം ലഭിക്കാൻ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകള് ചെയ്തു. വീട്ടു വളപ്പിൽ തന്നെ പ്രത്യേക പൂജകള് ചെയ്തു.
ഗൗതമിൻ്റെ തടിയിൽ കൊത്തിയ രൂപം ചിതയിൽ ദഹിപ്പിച്ചാണ് കർമങ്ങള് ചെയ്തത്. ഗൗതമിൻ്റെ മൃതശരീരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് മകന് മോക്ഷം ലഭിക്കാൻ തടിയിൽ കൊത്തിയ രൂപം ദഹിപ്പിച്ചത്. നാളെ ബലികർമ്മം നടത്തുമെന്ന് അമ്മ രേഷ്മ പറഞ്ഞു. കടലിൽ വള്ളം മറഞ്ഞുള്ള അപകടത്തിൽ രേഷ്മയുടെ അച്ഛൻ, ഭർത്താവ്, മകൻ, എന്നിവരാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്.
അച്ഛൻ്റെയും ഭർത്താവിൻ്റെയും മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. മകൻ്റെ മൃതരീരം കണ്ടെത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അമ്മ രേഷ്മ തെരുവിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ 41 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും മകനെ കിട്ടാതെ വന്നതോടെയാണ് കുടുംബം പരിഹാര കൃയകളോടെ തടിയിൽ കൊത്തിയ രൂപം ദഹിപ്പിച്ചത്. ഒരു കുടുംബങ്ങൾക്കും ഈ അവസ്ഥ വരരുതെന്ന് രേഷ്മ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
''കുടുംബങ്ങൾക്കും ഈ അവസ്ഥ വരരുത്. മൃതദേഹം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് മര രൂപത്തിൽ കൊത്തി അത് ദഹിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും വന്ന് വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഒക്കെ തന്നു. ക്യാബിനറ്റ് പലതു കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇതുവരെ തൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ ഒരാൾക്ക് ജോലി നൽകാം എന്ന വാഗ്ദാനം നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല. കടലിൽ വള്ളം തകർന്ന് മരിച്ച ഭർത്താവിൻ്റെയും പിതാവിൻ്റെയും മരണനാന്തര ആനുകൂല്യങ്ങളും പൂർണമായി ലഭിച്ചിട്ടില്ല,'' എന്നും രേഷ്മ പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൈക്രോ ഫൈനാൻസിൻ്റെ പലിശ ഉൾപ്പെടെ കൊടുക്കേണ്ടിവരുന്ന സാമ്പത്തിക ബാധ്യത തൻ്റെ കുടുംബത്തിലുണ്ട്. സർക്കാർ അടിയന്തരമായി തൻ്റെ കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് രേഷ്മ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്.
ജൂലൈ 31 ന് നീണ്ടകര, വിഴിഞ്ഞം, മുതലപ്പൊഴി എന്നിവിടങ്ങളിലെ ബോട്ടപകടത്തിൽ കാണാതായ ഗൗതം കൃഷ്ണ, ജോൺ, ഷിജിൻ എന്നിവർക്കായി കോസ്റ്റൽ പൊലീസ്, മറൈൻ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റെ വിങ്, കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് എന്നിവർ കടലിൽ തെരച്ചിൽ നടത്തിയിരുന്നു. തെരച്ചിൽ പ്രവർത്തനത്തിൽ വീഴ്ചയുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് കാണാതായവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഉന്നയിച്ചിരുന്നത്. അധികാരികളുടെ മന്ദഗതിയിലുള്ള പ്രതികരണമാണ് കാണാതായവരെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാതത് എന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷവും സർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇന്ത്യൻ നാവിക സേനയുടെ സഹായം തേടി തെരച്ചിൽ നടത്തിയത്.
കുടുംബത്തെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിയ ദുരന്തം
ജൂലൈ 31-നാണ് നീണ്ടകര മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖത്തിന് സമീപം അഴിമുഖത്ത് ശക്തമായ തിരയിൽപെട്ട് മത്സ്യബന്ധന ബോട്ട് തലകീഴായി മറിഞ്ഞത്. അപകടത്തിൽ ഗൗതം കൃഷ്ണയുടെ പിതാവ് രാധാകൃഷ്ണൻ (48), മുത്തശൻ രാജീവൻ (74) എന്നിവർ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് തലമുറയിലെ കണ്ണികളെയാണ് ഈ ദാരുണമായ അപകടം കവർന്നെടുത്തത്.
അപകടം നടന്ന് ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും കാണാതായ ഗൗതമിനെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാത്തതിനെത്തുടർന്ന് അമ്മ രേഷ്മ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ജനപ്രതിനിധികളും അധികൃതരും ഇടപെട്ടാണ് തെരച്ചിലിനായി ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ സഹായം ഉറപ്പാക്കിയത്.
Also Read: മാസപ്പടിയിൽ പിണറായിയെ കുരുക്കാനൊരുങ്ങി, തിരിച്ചടിയായി സ്പോൺസേർഡ് യാത്രകൾ; മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരൂഹബന്ധങ്ങൾ വിഷയമാക്കാൻ സിപിഎം