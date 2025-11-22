പൂജാ ബമ്പര് ഒന്നാം സമ്മാനം JD 545542 ടിക്കറ്റിന്; ഭാഗ്യം വീണ്ടും പാലക്കാട്ട്
ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ചത് പാലക്കാട്ടെ എസ് സുരേഷ് എന്ന ഏജൻ്റ് വിറ്റ ടിക്കറ്റിനാണ്
November 22, 2025
November 22, 2025
തിരുവനന്തപുരം: കേരള ലോട്ടറി വകുപ്പിൻ്റെ പൂജാ ബമ്പര് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനമായ 12 കോടി ജെഡി 545542 ആണ് ടിക്കറ്റിന്. തിരുവനന്തപുരം ഗോര്ഖി ഭവനിലാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാതൃക പെരുമാറ്റ ചട്ടം നിലനില്ക്കുന്നതിനാല് ഔപചാരിക ചടങ്ങുകളില്ലാതെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഏകദേശം ആറ് കോടിയോളം രൂപയാണ് നികുതി ഇളവ് കഴിഞ്ഞ് ഭാഗ്യശാലിയെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ചത് പാലക്കാട്ടെ എസ് സുരേഷ് എന്ന ഏജൻ്റ് വിറ്റ ടിക്കറ്റിനാണ്.
ചില്ലറ വിൽപനയിലൂടെ വിറ്റഴിഞ്ഞ ടിക്കറ്റാണ് ഈ വൻതുകയ്ക്ക് അർഹമായത്.ഏകദേശം മൂന്നാഴ്ച മുൻപാണ് ഭാഗ്യശാലിയായ വ്യക്തി ഈ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിയത്. ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിയത് ഒരു പ്രദേശവാസി ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് കിങ് സ്റ്റാർ ലോട്ടറി ഏജൻസി ഉടമ സുരേഷ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
തുടർച്ചയായി വൻ വിജയങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ഏജൻസിയിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ഉടമ അറിയിച്ചു.ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനവും ഈ ഏജൻസി വഴി വിറ്റ ടിക്കറ്റിനായിരുന്നു. തുടർച്ചയായി വൻ വിജയങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ഏജൻസിയിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ഉടമ അറിയിച്ചു. അതേസമയം, രണ്ടാം സമ്മാനമായ ഒരു കോടി രൂപയും ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ച് എജന്സിക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള മൂകാംബിക ലോട്ടറി ഏജന്സിക്കാണ് ലഭിച്ചത്.
ഓരോ പരമ്പരയ്ക്കും ഒരു കോടി രൂപ വീതമാണ് രണ്ടാം സമ്മാനം. പത്ത് പേര്ക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം വീതമാണ് മൂന്നാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക. അഞ്ചു പേര്ക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം വീതമാണ് നാലാം സമ്മാനം. അഞ്ചാം സമ്മാനമായി 2 ലക്ഷം വീതം 5 പരമ്പരകൾക്കും ലഭിക്കും. 300 രൂപ വിലയില് 40 ലക്ഷത്തിലേറെ ടിക്കറ്റുകളാണ് ഇത്തവണ വില്പ്പന നടന്നത്.
പൂജാ ബമ്പറിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ ഒക്ടോബര് നാലിനാണ് പ്രകാശനം ചെയ്തത്. തിരുവോണം ബമ്പർ നറുക്കെടുപ്പ് ചടങ്ങിന് മുന്നോടിയായി തിരുവനന്തപുരം ഗോർക്കി ഭവനിൽ നടന്ന ചടങ്ങിലായിരുന്നു പ്രകാശനം നടന്നത്. പൂജാ ബമ്പർ ടിക്കറ്റ് വഴി ആകെ 3,32,130 സമ്മാനങ്ങളാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. 5000, 1000, 500, 300 വീതം രൂപയുടെ ഉൾപ്പെടെയാണ് ആകെ 332130 സമ്മാനങ്ങൾ നല്കുക.
രണ്ടാം സമ്മാനം - ഒരു കോടി രൂപ വീതം
JA 838734
JB 124349
JC 385583
JD 676775
JE 553135
മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം വീതം
JA 399845
JB 661634
JC 175464
JD 549209
JE 264942
JA 369495
JB 556571
JC 732838
JD 354656
JE 824957
നാലാം സമ്മാനം മൂന്ന് ലക്ഷം വീതം
JA 170839
JB 404255
JC 585262
JD 259802
JE 645037.
അഞ്ചാം സമ്മാനം 2 ലക്ഷം വീതം
JA 855675
JB 688025
JC 297320
JD 380870
JE 587787
അതേസമയം, പൂജാ ബമ്പർ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിൽപന ഇത്തവണ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കുറഞ്ഞത് ഏജൻസികളെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തി. ഒന്നാം സമ്മാനം ₹12 കോടി രൂപയായി നിലനിർത്തിയിട്ടും, നറുക്കെടുപ്പിന് രണ്ടാഴ്ച മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ 26 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകൾ മാത്രമാണ് വിറ്റുപോയിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ കാലയളവിൽ 32 ലക്ഷത്തിലധികം ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റ സ്ഥാനത്താണിത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ആകെ അച്ചടിച്ച 45 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളിൽ 39 ലക്ഷവും വിറ്റഴിച്ചിരുന്നു.
തിരുവോണം ബമ്പർ നറുക്കെടുപ്പ് നീട്ടിവെച്ചതു കാരണം പൂജാ ബമ്പർ വൈകി പുറത്തിറക്കിയതും, നവരാത്രി-വിജയദശമി ആഘോഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ടിക്കറ്റ് വിതരണം തുടങ്ങിയതും വിൽപനയെ ബാധിച്ചു. ഇതിലുപരിയായി, ജിഎസ്ടി വർധനവിന് ശേഷം ഏജൻസി കമ്മീഷനിലും സമ്മാന കമ്മീഷനിലും വലിയ കുറവ് വന്നത് ലോട്ടറി തൊഴിലാളികളുടെ വരുമാനത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കമ്മീഷനിലെ കുറവ് പരിഹരിക്കാമെന്ന ധനമന്ത്രിയുടെ വാഗ്ദാനം ഇതുവരെ നടപ്പിലാക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ബമ്പർ വിൽപനയിലെ ഇടിവ് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
