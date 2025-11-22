ETV Bharat / state

പൂജാ ബമ്പര്‍ ഒന്നാം സമ്മാനം JD 545542 ടിക്കറ്റിന്; ഭാഗ്യം വീണ്ടും പാലക്കാട്ട്

ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ചത് പാലക്കാട്ടെ എസ് സുരേഷ് എന്ന ഏജൻ്റ് വിറ്റ ടിക്കറ്റിനാണ്

POOJA BUMPER
പൂജാ ബമ്പര്‍ പ്രകാശന ചടങ്ങ് (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 22, 2025 at 2:18 PM IST

|

Updated : November 22, 2025 at 2:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: കേരള ലോട്ടറി വകുപ്പിൻ്റെ പൂജാ ബമ്പര്‍ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനമായ 12 കോടി ജെഡി 545542 ആണ് ടിക്കറ്റിന്. തിരുവനന്തപുരം ഗോര്‍ഖി ഭവനിലാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാതൃക പെരുമാറ്റ ചട്ടം നിലനില്‍ക്കുന്നതിനാല്‍ ഔപചാരിക ചടങ്ങുകളില്ലാതെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഏകദേശം ആറ് കോടിയോളം രൂപയാണ് നികുതി ഇളവ് കഴിഞ്ഞ് ഭാഗ്യശാലിയെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ചത് പാലക്കാട്ടെ എസ് സുരേഷ് എന്ന ഏജൻ്റ് വിറ്റ ടിക്കറ്റിനാണ്.

ചില്ലറ വിൽപനയിലൂടെ വിറ്റഴിഞ്ഞ ടിക്കറ്റാണ് ഈ വൻതുകയ്ക്ക് അർഹമായത്.ഏകദേശം മൂന്നാഴ്ച മുൻപാണ് ഭാഗ്യശാലിയായ വ്യക്തി ഈ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിയത്. ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിയത് ഒരു പ്രദേശവാസി ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് കിങ് സ്റ്റാർ ലോട്ടറി ഏജൻസി ഉടമ സുരേഷ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

തുടർച്ചയായി വൻ വിജയങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ഏജൻസിയിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ഉടമ അറിയിച്ചു.ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനവും ഈ ഏജൻസി വഴി വിറ്റ ടിക്കറ്റിനായിരുന്നു. തുടർച്ചയായി വൻ വിജയങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ഏജൻസിയിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ഉടമ അറിയിച്ചു. അതേസമയം, രണ്ടാം സമ്മാനമായ ഒരു കോടി രൂപയും ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ച് എജന്‍സിക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള മൂകാംബിക ലോട്ടറി ഏജന്‍സിക്കാണ് ലഭിച്ചത്.

ഓരോ പരമ്പരയ്ക്കും ഒരു കോടി രൂപ വീതമാണ് രണ്ടാം സമ്മാനം. പത്ത് പേര്‍ക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം വീതമാണ് മൂന്നാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക. അഞ്ചു പേര്‍ക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം വീതമാണ് നാലാം സമ്മാനം. അഞ്ചാം സമ്മാനമായി 2 ലക്ഷം വീതം 5 പരമ്പരകൾക്കും ലഭിക്കും. 300 രൂപ വിലയില്‍ 40 ലക്ഷത്തിലേറെ ടിക്കറ്റുകളാണ് ഇത്തവണ വില്‍പ്പന നടന്നത്.

പൂജാ ബമ്പറിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ ഒക്ടോബര്‍ നാലിനാണ് പ്രകാശനം ചെയ്തത്. തിരുവോണം ബമ്പർ നറുക്കെടുപ്പ് ചടങ്ങിന് മുന്നോടിയായി തിരുവനന്തപുരം ഗോർക്കി ഭവനിൽ നടന്ന ചടങ്ങിലായിരുന്നു പ്രകാശനം നടന്നത്. പൂജാ ബമ്പർ ടിക്കറ്റ് വഴി ആകെ 3,32,130 സമ്മാനങ്ങളാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. 5000, 1000, 500, 300 വീതം രൂപയുടെ ഉൾപ്പെടെയാണ് ആകെ 332130 സമ്മാനങ്ങൾ നല്‍കുക.

രണ്ടാം സമ്മാനം - ഒരു കോടി രൂപ വീതം

JA 838734

JB 124349

JC 385583

JD 676775

JE 553135

മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം വീതം

JA 399845

JB 661634

JC 175464

JD 549209

JE 264942

JA 369495

JB 556571

JC 732838

JD 354656

JE 824957

നാലാം സമ്മാനം മൂന്ന് ലക്ഷം വീതം

JA 170839

JB 404255

JC 585262

JD 259802

JE 645037.

അഞ്ചാം സമ്മാനം 2 ലക്ഷം വീതം

JA 855675

JB 688025

JC 297320

JD 380870

JE 587787

അതേസമയം, പൂജാ ബമ്പർ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിൽപന ഇത്തവണ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കുറഞ്ഞത് ഏജൻസികളെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തി. ഒന്നാം സമ്മാനം ₹12 കോടി രൂപയായി നിലനിർത്തിയിട്ടും, നറുക്കെടുപ്പിന് രണ്ടാഴ്ച മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ 26 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകൾ മാത്രമാണ് വിറ്റുപോയിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ കാലയളവിൽ 32 ലക്ഷത്തിലധികം ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റ സ്ഥാനത്താണിത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ആകെ അച്ചടിച്ച 45 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളിൽ 39 ലക്ഷവും വിറ്റഴിച്ചിരുന്നു.

തിരുവോണം ബമ്പർ നറുക്കെടുപ്പ് നീട്ടിവെച്ചതു കാരണം പൂജാ ബമ്പർ വൈകി പുറത്തിറക്കിയതും, നവരാത്രി-വിജയദശമി ആഘോഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ടിക്കറ്റ് വിതരണം തുടങ്ങിയതും വിൽപനയെ ബാധിച്ചു. ഇതിലുപരിയായി, ജിഎസ്ടി വർധനവിന് ശേഷം ഏജൻസി കമ്മീഷനിലും സമ്മാന കമ്മീഷനിലും വലിയ കുറവ് വന്നത് ലോട്ടറി തൊഴിലാളികളുടെ വരുമാനത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കമ്മീഷനിലെ കുറവ് പരിഹരിക്കാമെന്ന ധനമന്ത്രിയുടെ വാഗ്ദാനം ഇതുവരെ നടപ്പിലാക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ബമ്പർ വിൽപനയിലെ ഇടിവ് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

Also Read: ശരവേഗത്തില്‍ കുതിപ്പ്; സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ വന്‍ വര്‍ധന

Last Updated : November 22, 2025 at 2:39 PM IST

TAGGED:

POOJA BUMPER
POOJA BUMPER RESULT
KERALA LOTTERY
LOTTERY RESULT
POOJA BUMPER

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.