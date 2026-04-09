താമര ചിഹ്നത്തിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു; മാനന്തവാടിയിൽ പോളിങ് ഓഫീസറെ മാറ്റി

ചെറുകാട്ടൂർ സെൻ്റ് ജോസഫ് സ്‌കൂളിലെ 199 നമ്പർ ബൂത്തിലാണ് സംഭവംകോൺഗ്രസ് നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോളിംഗ് ഓഫീസറെ നീക്കിയത്. പ്രതിഷേധവുമായി കോൺഗ്രസ് രംഗത്തെത്തി.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 9, 2026 at 6:51 PM IST

വയനാട്: മാനന്തവാടി ചെറുകാട്ടൂരിൽ പോളിങ് ഓഫീസറെ മാറ്റി. താമര ചിഹ്നത്തിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ വോട്ടർമാരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു എന്ന പരാതിയിലാണ് നടപടി. ചെറുകാട്ടൂർ സെൻ്റ് ജോസഫ് സ്‌കൂളിലെ 199 നമ്പർ ബൂത്തിലാണ് സംഭവംകോൺഗ്രസ് നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോളിംഗ് ഓഫീസറെ നീക്കിയത്.

പോളിങ് ഓഫീസർ താമര ചിഹ്നത്തിന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതായി നേരത്തെ പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു. ചെറുകാട്ടൂർ സെൻ്റ് ജോസഫ് സ്‌കൂളിലെ 199 -ാം നമ്പർ ബൂത്തിനകത്ത് വോട്ടർമാരോട് താമരക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പരസ്യമായി അഭ്യർത്ഥിച്ചതായിട്ടായിരുന്നു പരാതി. വോട്ട് മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തേർഡ് പോളിങ് ഓഫീസറാണ് പരസ്യമായി ബൂത്തിനകത്ത് താമരക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചതായി പരാതി ഉയർന്നത്. ഇതുസംബന്ധിച്ച് ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചതോടെ യുഡിഎഫ് പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധവുമായെത്തുകയായിരുന്നു.

"പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ജയലക്ഷ്‌മി എന്ന പോളിങ് ഓഫീസർ നാല് പേരോട് ബിജെപിയുടെ സ്ഥാനാർഥിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആംഗ്യ ഭാഷയിലും നേരിട്ട് പറയുകയും ചെയ്‌തു എന്ന പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത്",എന്ന് യുഡിഎഫ് ജില്ലാ കൺവീനർ എച്ച്.ബി. പ്രദീബ് മാസ്‌റ്റർ പറഞ്ഞു.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു പവർത്തനം എന്ന നിലക്ക് ഇതിനെ വളരെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിട്ടേണിങ് ഓഫീസർക്ക് പരാതി കൊടുതിട്ടുണ്ട്. ഡ്യൂട്ടിയിൽ നിന്നും ഇവരെ ഒഴിവാക്കി പകരം മറ്റൊരാളെ നിയമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾ പരാതി കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നും പ്രദീബ് മാസ്‌റ്റർ പറഞ്ഞു.

ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തി നല്ലതല്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു തെറ്റ് പറ്റിപോയതാണ് ഇനി ആവർത്തിക്കില്ലെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. എങ്കിൽപോലും കേരളം പോലുള്ള വളരെ അധികം വിദ്യാസമ്പനരായിട്ടുള്ള ആളുകള്ളുള്ള സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥ വരുക എന്ന് പറയുന്നത് ആശ്വാസകരമായുള്ള കാര്യമല്ല. അത് വളരെ അധികം ഗൗരവത്തോടെ കാണുന്നുവെന്നും പ്രദീപ് മാസറ്റർ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം സംസ്ഥാനത്താകെ 140 മണ്ഡലങ്ങളിലായി 30,495 ബൂത്തുകളാണുള്ളത്. സംസ്ഥാനത്ത് അഞ്ച് മണിവരെയുള്ള കണക്ക് പ്രകാരം 75.01% പോളിങ്ങാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ജില്ല കോഴിക്കോട്. ഏറ്റവും പിന്നിൽ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയാണ്. 68.90% ശതമാനം വോട്ടാണ് പത്തനംതിട്ടയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

