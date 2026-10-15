മിനി കൂപ്പര് അപകടം; 'ഇരകളുടെ കുടുംബത്തിന് നീതി ഉറപ്പാക്കും', കുടുംബത്തെ സന്ദര്ശിച്ച് നേതാക്കള്
കാര് അപകടത്തില് കൊല്ലപ്പെട്ട ദേവികയുടെ വീട് സന്ദര്ശിച്ച് നേതാക്കള്. മന്ത്രി ടി.സിദ്ദിഖ്, സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ, ബിജെപി നേതാവ് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ എന്നിവരാണ് കുടുംബത്തെ കണ്ടത്.
Published : October 15, 2026 at 9:04 PM IST
വയനാട്: നെടുമ്പാശ്ശേരി വാഹനാപകടത്തിൽ ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ട വയനാട് മടക്കിമല സ്വദേശിനി ദേവികയുടെ വീട് പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ സന്ദർശിച്ചു. മന്ത്രി ടി.സിദ്ദിഖ്, സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ, ബിജെപി നേതാവ് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ, എന്നിവർ ദേവികയുടെ കുടുംബത്തെ നേരിൽ കണ്ട് അനുശോചനം അറിയിച്ചു. കുടുംബത്തിന് അർഹമായ നീതി ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ടി. സിദ്ദിഖ് പറഞ്ഞു.
മരിച്ച മൂന്ന് പേരുടെ കുടുംബത്തിനും സർക്കാർ പൂർണ നീതി ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകി. കേസിന്റെ നടത്തിപ്പിനായി സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ട് വിഐപി റോഡിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ മടക്കിമല പുതിയപുര സന്തോഷിന്റെയും സരിതയുടെയും മകളായ ദേവിക ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേരുടെ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ദേവികയുടെ മടക്കിമലയിലെ വീട് സന്ദർശിച്ച സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. അന്വേഷണം കാര്യക്ഷമമായി നടക്കുന്നില്ലെന്നും വിഷയത്തിൽ പാർട്ടി വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ഇടപെടുമെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി.
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തുടർന്ന് ദേവികയുടെ വീട് സന്ദർശിച്ച ബിജെപി നേതാവ് കുമ്മനം രാജശേഖരനും കുടുംബാംഗങ്ങളെ കണ്ട് സംസാരിച്ചു. മൂന്നുപേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ അപകടത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കുള്ള മുഴുവൻ സംശയങ്ങളും ദൂരികരിക്കാൻ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
നീതിക്കായി പോരാട്ടം തുടരും:
അതേസമയം നാടിനെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിയ ഈ ദാരുണ സംഭവത്തിൽ നീതി ലഭിക്കും വരെ ശക്തമായ നിയമപോരാട്ടവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന നിലപാടിലാണ് കുടുംബവും നാട്ടുകാരും. പ്രമുഖ നേതാക്കളുടെ സന്ദർശനവും സർക്കാരിന്റെ ഉറപ്പും കേസിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ നിർണായകമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
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