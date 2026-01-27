ETV Bharat / state

വീണ്ടും അശാന്തമാകുമോ കണ്ണൂർ? ഫണ്ട് വിവാദം സിപിഎമ്മിനെ പിടിച്ചുലയ്ക്കുമ്പോൾ പയ്യന്നൂരിൽ സംഭവിക്കുന്നത്

ഫണ്ട് വിവാദത്തിൽ പയ്യന്നൂർ സിപിഎമ്മിൽ കലഹം രൂക്ഷം. കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ്റെ അണികൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം തുടരുമ്പോൾ, എംഎൽഎയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ബിജെപിയും കോൺഗ്രസും ശക്തമായ സമരപരിപാടികളുമായി തെരുവിലിറങ്ങുന്നു. രാഷ്ട്രീയ കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്ന പോരാട്ടമായി പയ്യന്നൂർ മാറുന്നു.

പ്രസന്നൻ്റെ ബൈക്ക് കത്തിച്ച നിലയില്‍ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 27, 2026 at 1:15 PM IST

ഹേമന്ത് ചന്ദ്രൻ പി

കണ്ണൂർ: സിപിഎം മുന്‍ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണനെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെ പയ്യന്നൂരില്‍ രാഷ്ട്രീയ സംഘര്‍ഷം പുകയുന്നു. കുഞ്ഞികൃഷ്ണനെ അനുകൂലിച്ച് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് പ്രകടനം നടത്തിയ സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകന്‍ പ്രസന്നൻ്റെ ബൈക്ക് കത്തിച്ചതോടെ പാര്‍ട്ടിയിലെ ആഭ്യന്തര കലഹം തെരുവിലേക്ക് പടര്‍ന്നിരിക്കുകയാണ്. വെള്ളൂരിലെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിർത്തിയിട്ട ബൈക്ക് അര്‍ധരാത്രിയില്‍ വയലിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ടുപോയി തീയിടുകയായിരുന്നു.

ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ്റെ വീടിന് മുന്നില്‍ പടക്കം പൊട്ടിച്ചും പ്രകടനം നടത്തിയും സിപിഎം പ്രകോപനം അഴിച്ചു വിട്ടിരുന്നു. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ സൈബര്‍ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടും സമ്മര്‍ദ തന്ത്രം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ശാരീരികമായ ആക്രമണങ്ങളിലേക്ക് കാര്യങ്ങള്‍ നീങ്ങുന്നത്. പ്രദേശത്ത് യാതൊരു സംഘർഷവും ഇല്ലാത്ത മേഖലയാണെന്നും തന്നോടുള്ള വിരോധം മാത്രമാണ് ബൈക്ക് അക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്നും വി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ പ്രതികരിച്ചു.

വീണ്ടും അശാന്തമാകുമോ കണ്ണൂർ? (ETV Bharat)


പൊലീസ് സുരക്ഷയ്ക്കായി വീടിനുമുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇരുട്ടിൻ മറവിൽ അക്രമിസംഘം ബൈക്ക് കത്തിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്. സിപിഎം ആണോ എന്നത് അറിയില്ല. പക്ഷേ ഇതിന് പിന്നിലെ കാരണം വ്യക്തമാണ്. കൂടാതെ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എംഎൽഎയുടെ ശക്തി കേന്ദ്രമായ സൗത്ത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയിൽപ്പെടുന്ന മാവിച്ചേരി പ്രദേശത്ത് കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ്റെ കോലം സിപിഎം പ്രവർത്തകർ കത്തിച്ചു.

വിമതസ്വരങ്ങളെ അടിച്ചമര്‍ത്തുന്ന പതിവ് ശൈലി പയ്യന്നൂരിലും ആവര്‍ത്തിക്കുമ്പോള്‍ ജനങ്ങളും ഭീതിയിലാണ്. കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്‍ ഉന്നയിച്ച ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് ആരോപണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഏഴിന് പയ്യന്നൂര്‍ ശ്രീ കൂർമ്പ ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ പാര്‍ട്ടി വിശദീകരണ യോഗവും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കാൻ ഒരുങ്ങി ബിജെപിയും കോൺഗ്രസും

കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ്റെ ആരോപണം വന്നയുടൻ പ്രതിഷേധം നടത്തിയ കോൺഗ്രസ്, ബിജെപി പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ സിപിഎം പ്രവർത്തകർ വലിയ രീതിയിലാണ് പയ്യന്നൂരിൽ അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടത്. ഇതിനെതിരെ ബിജെപി, കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം വലിയ രീതിയിലാണ് പ്രതിഷേധിച്ചത്. അതിന് തുടർച്ചയാണ് നാളെ എംഎൽഎ ഓഫീസിലേക്ക് ബിജെപി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നടത്തുന്ന മാർച്ച്.

സിപിഎം അക്രമത്തിനെതിരെയും എംഎൽഎ രാജിവെക്കണം എന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള മാർച്ച്‌ ബിജെപി നേതാവ് എം ടി രമേശാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്. ജനുവരി 30ന് നടക്കുന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെ സത്യാഗ്രഹ സമരം കെ സുധാകരൻ എംപിയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക. ഡിസിസി അധ്യക്ഷൻ മാർട്ടിൻ ജോർജിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സത്യാഗ്രഹ സമരം. അതിനിടയിൽ തന്നെ കുഞ്ഞി കൃഷ്ണൻ്റെ വിവാദമായേക്കാവുന്ന പുസ്തക പ്രകാശനവും ഉണ്ടായേക്കും എന്നാണ് വിവരം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സംഘർഷ സാധ്യത പൊലീസ് മുന്നിൽ കാണുന്നു.

വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്‍ (ETV Bharat)
ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ വീണ്ടും മത്സരിക്കുമോ?പയ്യന്നൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ഒറ്റത്തവണ മാത്രം പൂർത്തിയാക്കിയ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എംഎൽഎ വിവാദ കൊടുങ്കാറ്റ് ഏറ്റ് മാറിനിൽക്കുമോ അതോ പാർട്ടി മാറ്റി നിർത്തുമോ എന്നതാണ് രാഷ്ട്രീയ കേരളം ഉറ്റു നോക്കുന്നത്. സിപിഎമ്മിൻ്റെ ഇന്ത്യയിൽതന്നെ ഏറ്റവും ശക്തി കേന്ദ്രമായ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഒരു ജില്ലാകമ്മിറ്റി അംഗംതന്നെ സിപിഎമ്മിനെ പിടിച്ചു കുലുക്കുന്ന രക്തസാക്ഷി ഫണ്ട് വിവാദവുമായി രംഗത്തെത്തിയതാണ് സിപിഎമ്മിനെ ഇത്രകണ്ട് വിഷമത്തിൽ ആക്കിയത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് വേഗത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചതും.

ഒരു നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പടി വാതിൽക്കൽ എത്തി നിൽക്കെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ആരോപണം വലിയ നേതാവ് ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അതിനു പിന്നിൽ മറ്റ് ഉന്നത പാർട്ടി നേതാക്കന്മാർ ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും സംസ്ഥാന നേതൃത്വം പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്. കൂടാതെ ടി ഐ മധുസൂദനന് സീറ്റ് നിഷേധിക്കാനുള്ള ചിലരുടെ തന്ത്രമാണ് ഇതെന്നും എംഎൽഎ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നുണ്ട്.


എന്തു തന്നെയായാലും വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് സ്ഥാനാർഥി ആയി മധുസൂദനനെ ഇറക്കാനാണ് എംഎൽ എ അനുകൂലികളുടെ തീരുമാനം. എംഎൽഎയുടെ ഏറ്റവും ശക്തികേന്ദ്രമായ പയ്യന്നൂർ സൗത്ത് നോർത്ത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റികളിലെ അണികളാണ് പോസ്റ്റർ വിവാദത്തിനും പ്രകടനം നടത്താനും വലിയ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് വരുന്നത്. കൂടാതെ സോഷ്യൽ മീഡിയ റീൽസുകളിൽ അധികം സജീവമല്ലാതിരുന്ന എംഎൽഎ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ റീലുകളിലും സജീവമായി.

നിലവിൽ നിശബ്ദമായി കുഞ്ഞികൃഷ്ണനെ അനുകൂലിക്കുന്നത് പെരളം, വെള്ളൂർ, കഴിവുള്ളൂർ, രാമന്തളി മേഖലകളിലാണ്. എംഎൽഎയുടെ ശക്തി കേന്ദ്രമായി നിൽക്കുന്നത് പയ്യന്നൂരിൻ്റെ നഗരപ്രദേശങ്ങളും. ധനരാജിൻ്റെ ജന്മദേശം ആയ കുന്നരുവിൽ ഉൾപ്പെടെ കുഞ്ഞികൃഷ്ണന് അനുകൂലമായ വികാരം ആണ്.

പ്രസന്നൻ്റെ ബൈക്ക് കത്തിച്ച നിലയില്‍ (ETV Bharat)

ഇന്ന് നടക്കുന്ന അവലോകന യോഗത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷം എംഎൽഎയ്‌ക്കൊപ്പം നിൽക്കുമെങ്കിലും ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി, ബ്രാഞ്ച് തലങ്ങളിൽ അണികളുടെ നിലപാടുകളും നിർണായകമാവും. നോർത്ത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കാരാ മേഖലയിൽ കുഞ്ഞികൃഷ്ണനോട് ഒന്നിച്ചു നിന്ന ഒരു വിഭാഗം പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പാർട്ടി വിടുകയും അവിടെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കുകയും വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കുഞ്ഞികൃഷ്ണനെ പാർട്ടി പുറത്താക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ അവർ കുഞ്ഞികൃഷ്ണന് പിന്തുണയർപ്പിച്ചതായാണ് സൂചന.

ടി ഐ വന്നാൽ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ വിമതൻ ആകുമോ?


ഒരു പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലോ ഒരു നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലോ താൻ മത്സരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഇനി മത്സരിക്കാൻ ഇല്ലെന്നും തുറന്നു പറയുമ്പോഴും പയ്യന്നൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ സ്ഥാനാർഥിയാവുമോ എന്നതാണ് മറ്റൊരു കൗതുകം ഉണർത്തുന്ന ചോദ്യം. നിലവിൽ സിപിഎമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ശക്തികേന്ദ്രമായ പയ്യന്നൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ അത്രയും സിപിഎം വിജയിച്ചു കയറിയത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിനും മുപ്പതിനായിരത്തിനും മുകളിൽ വോട്ടുകൾക്കാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പലരും സിപിഎമ്മിൻ്റെ പരാജയം മുന്നിൽ കാണുന്നില്ല. പക്ഷേ മധുസൂദനൻ വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അണികളുടെ വികാരം ആളിക്കത്തിച്ചുകൊണ്ട് കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ അനുകൂലികൾ കുഞ്ഞികൃഷ്ണനുമേൽ മത്സരിക്കാൻ സമ്മർദം ശക്തമാക്കുമോ എന്നതാണ് കണ്ടറിയേണ്ടത്.


ആർഎംപി, സിഎംപി പോലുള്ള ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളെക്കൂടി ബന്ധപ്പെട്ട് വരും നാളുകളിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം കൂടി കണക്കിലെടുത്തായിരിക്കും ഒരുപക്ഷേ പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകൾ തന്ത്രം മെനയുകയെന്നും ഉറപ്പാണ്. കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ വിമതനായി മത്സരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ യുഡിഎഫും കുഞ്ഞികൃഷ്ണന് പിന്തുണ നൽകാൻ തന്നെയായിരിക്കും തീരുമാനം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പയ്യന്നൂർ കാത്തിരിക്കുന്നത് കേരളം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാവുന്ന ഒരു പോരാട്ടം ആവും.

