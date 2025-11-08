തീവ്ര വോട്ടര് പട്ടികാ പരിഷ്കരണം; അപ്രായോഗികമെന്ന് ആവര്ത്തിച്ച് രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടികള്, ഫോമില് തമിഴ്-കന്നഡ ഭാഷകള് കൂടി ഉള്പ്പെടുത്തും
Published : November 8, 2025 at 3:25 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: എസ്ഐആർ നടപടികൾ നിർത്തിവെക്കണമെന്ന് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ വിളിച്ച യോഗത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടു. തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടികാ പരിഷ്കരണ നടപടികൾ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അപ്രായോഗികമാണെന്ന് യുഡിഎഫും എൽഡിഎഫും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ തിരക്കിനിടയിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പ്രതിനിധികളായ ബിഎൽഎ (ബൂത്ത് ലെവൽ ഏജന്റ്) മാരെ വിന്യസിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നും, തെരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെ തന്നെ വോട്ടർ പട്ടികാ പരിഷ്കരണ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന പിടിവാശിയിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പിന്മാറണമെന്നും സിപിഎം പ്രതിനിധി എം. വിജയകുമാർ യോഗത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കണ്ണൂർ, പാലക്കാട്, കാസർഗോഡ് തുടങ്ങിയ ഭാഷാ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ജില്ലകളിലെങ്കിലും കന്നഡ-തമിഴ് ഭാഷകളിൽ എന്യൂമറേഷൻ ഫോമുകൾ നൽകണമെന്നായിരുന്നു സിപിഐ പ്രതിനിധിയായ സത്യൻ മൊകേരി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്യൂമറേഷൻ ഫോമിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പല രേഖകളും എല്ലാവരുടെയും പക്കലില്ലെന്നും, ആധാർ കാർഡ് ഐഡന്റിറ്റി കാർഡായി മാത്രമേ കണക്കാക്കാവൂ എന്ന് സുപ്രീംകോടതി വിധിയുണ്ടെന്നും കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധി എം.കെ. റഹ്മാൻ പറഞ്ഞു. അതേസമയം, നിലപാട് തിരുത്തി വോട്ടർ പട്ടികാ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയ്ക്ക് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പൂർണ പിന്തുണ നൽകണമെന്ന് ബിജെപി പ്രതിനിധി ജെ.ആർ. പത്മകുമാർ യോഗത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ബിഎൽഒ മാരിൽ പലർക്കും കൃത്യമായ പരിശീലനം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു മുസ്ലീം ലീഗ് പ്രതിനിധി മുഹമ്മദ് ഷാ പരാതി ഉന്നയിച്ചത്. ഇത് പരിഹരിക്കാമെന്ന് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ രത്തൻ യു. ഖേൽക്കർ ഉറപ്പ് നൽകി. 58,000 ബിഎൽഎമാർ ബിഎൽഒ മാരുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണെന്നും രത്തൻ യു. ഖേൽക്കർ പറഞ്ഞു. വിദേശ മലയാളികൾക്കായി എന്യൂമറേഷൻ ഫോം ഓൺലൈനായി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
എന്നാൽ എല്ലാവരിലേക്കും ഇത് എത്തിക്കാനായി നോർക്കയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവരശേഖരണം നടത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നോർക്കയുടെ സഹകരണം ഔദ്യോഗികമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്യൂമറേഷൻ ഫോമിൽ വെറുതെ ഒപ്പിട്ട് നൽകിയാലും കരട് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടാനാകും. മറ്റ് ആശങ്കകൾക്ക് ഇടമില്ല. വിവരശേഖരണത്തിനായി ഇന്നലെ വരെ 32,23,765 എന്യൂമറേഷൻ ഫോമുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. അതേസമയം, കരടിൽ ഇടം നേടിയാലും അന്തിമ പട്ടികയിൽ നിന്നും പുറത്താവില്ലെന്ന് എന്ത് ഉറപ്പാണുള്ളതെന്ന മുസ്ലീം ലീഗ് പ്രതിനിധിയുടെ ചോദ്യത്തിന് ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടി വരുമെന്നായിരുന്നു മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറുടെ മറുപടി.
