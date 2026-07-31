പിഎം ശ്രീയിൽ ഒപ്പു വച്ചത് മുൻ സർക്കാർ, പിന്മാറാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മുരളീധരൻ; പറയുന്നത് ഒന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നെന്ന് വിഎൻ വാസവൻ
പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയിയെച്ചൊല്ലി സംസ്ഥാന സർക്കാരും പ്രതിപക്ഷവും തമ്മിലുള്ള വാക്പോര് മുറുകുന്നു.
Published : July 31, 2026 at 8:04 PM IST
തൃശൂർ/ പാലക്കാട്/ കോട്ടയം: കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയിയെച്ചൊല്ലി സംസ്ഥാന സർക്കാരും പ്രതിപക്ഷവും തമ്മിലുള്ള വാക്പോര് മുറുകുന്നു. പിഎം ശ്രീയിൽ ആദ്യം ഒപ്പ് വച്ചത് എൽഡിഎഫ് ആണെന്നും ഇനി പിന്മാറാൻ കഴിയില്ലെന്നും കെ മുരളീധരൻ. എന്നാൽ പിന്മാറുന്നതിൽ തടസമില്ല എന്ന കാര്യം കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിരുന്നല്ലോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചില്ലെന്നും. പിന്മാറാൻ കഴിഞ്ഞാൽ സന്തോഷമാണെന്നും മുരളീധരൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ മുൻ സർക്കാർ ഒപ്പ് വച്ചതാണ് കാരണം എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം പിഎം ശ്രീ വിഷയത്തിൽ ഉപസമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും തീരുമാനമെന്ന് റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ പി അനിൽകുമാർ വ്യക്തമാക്കി. പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയിൽ ഒപ്പിട്ടതോടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഇതിൽ നിന്നും ഏകപക്ഷീയമായി പിന്മാറാനാവില്ല. വിഷയം യുഡിഎഫ് ചർച്ച ചെയ്തതിന് ശേഷം പഠിക്കാനായി ഉപസമിതിയെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് മന്ത്രിമാരടങ്ങുന്ന ഉപസമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടിന് ശേഷമാണ് തീരുമാനമെടുക്കുക. കേരളത്തിൻ്റെ താത്പര്യം ഹനിക്കുന്നതൊന്നും യുഡിഎഫ് സർക്കാർ ചെയ്യില്ലെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
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അതേസമയം ഡിജിറ്റൽ സർവ്വെ നടപടികൾ നിർത്തി വച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥ ക്രമീകരണമാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. സർവ്വെ നടപടികൾ നിർത്തി വയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. ഉദ്യോഗസ്ഥ ക്രമികരണമാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഫണ്ടിൻ്റെ ലഭ്യത കുറവും സർവ്വെയെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർവ്വെയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ പരിഹരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
'പറയുന്നത് ഒന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന്'
ഇടത് ഭരണ കാലത്ത് പിഎം ശ്രീയെ എതിർത്തവർ ഇപ്പോൾ വാശിയോടെ അത് നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് മുൻ മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ പറഞ്ഞു. പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ യുഡിഎഫ് പൂർണമായും മറന്നു പോയെന്നും വി എൻ വാസവൻ ആരോപിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് പിഎം ശ്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നയാ പൈസ പോലും കേരളത്തിന് നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് ആധികാരികമായി ഇന്നലെ പാർലമെൻ്റിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു. ഒപ്പിടാൻ തീരുമാനിച്ച സന്ദർഭത്തിൻ്റെ സാഹചര്യം എന്താണ് എന്ന് വിശദീകരിച്ചു. പക്ഷെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു രൂപ പോലും സംസ്ഥാന സർക്കാർ വാങ്ങിയിരുന്നില്ലെന്ന് വാസവൻ വ്യക്തമാക്കി.
അന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നാൽ ഇത് നടപ്പിലാക്കില്ലെന്നും ഈ പദ്ധതി തന്നെ അറബിക്കടലിൽ പിച്ചിചീന്തുമെന്നും പറഞ്ഞവരാണ് ഇന്ന് മന്ത്രിസഭാംഗമായും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായെല്ലാം അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അന്ന് ഈ പദ്ധതിയെ എതിർത്തവർ ഇന്ന് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപസമിതിയെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.
ആ ഉപസമിതി വച്ചിരിക്കുന്നത് നടപ്പാക്കാതിരിക്കാനല്ല. മറിച്ച് നടപ്പാക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഓക്കെ നടപ്പാക്കണമെന്ന് ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കാനാണ് ഉപസമിതിയെ നിരോഗിച്ചതെന്നും വാസവൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. പ്രതിപക്ഷത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് പറയുകയും ഭരണത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും വാസവൻ പറഞ്ഞു.
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