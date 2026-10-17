കേരളത്തിലേത് മികച്ച മന്ത്രിസഭ; ബിസിനസ് മാനേജരെക്കാൾ സങ്കീർണമാണ് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ ജോലിയെന്ന് ഐഐഎംകെ ഡയറക്ടർ
കഴിഞ്ഞമാസം ഐഐഎംകെയിൽ നടന്ന മന്ത്രിമാരുടെ പരിശീലനത്തില് പങ്കെടുത്തവരെ എങ്ങനെ പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന ചോദ്യത്തോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
Published : October 17, 2026 at 4:36 PM IST
കെ. ശശീന്ദ്രന്
കോഴിക്കോട്: ബിസിനസ് മാനേജരേക്കാൾ സങ്കീർണവും ഉത്തരവാദിത്തം നിറഞ്ഞതുമാണ് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും ജോലികൾ എന്ന് ഐഐഎംകെ ഡയറക്ടർ പ്രൊഫ. ദേബാശിഷ് ചാറ്റർജി. വലിയൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങളെയും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവരാണ് അവർ. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കാനും ജനങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനും ഒപ്പംതന്നെ തികഞ്ഞ അച്ചടക്കത്തോടെ ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും അവർക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്. ഒരു മികച്ച ടീമാണ് കേരളത്തിലെ പുതിയ മന്ത്രിസഭയെന്നും ദേബാശിഷ് ചാറ്റർജി ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞമാസം ഐഐഎംകെയിൽ നടന്ന പരിശീലനത്തില് പങ്കെടുത്ത മന്ത്രിമാരെ എങ്ങനെ പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന ചോദ്യത്തോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
കോഴിക്കോട് ഐഐഎമ്മിൽ ക്ലാസുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും യാതൊരുവിധ അഹങ്കാരവുമില്ലാതെ, സാധാരണ വിദ്യാർഥികളെപ്പോലെ ക്ലാസിൽ ഇരുന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തയാറായി എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണെന്ന് പ്രൊഫ. ദേബാശിഷ് ചാറ്റർജി പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രീയമായി പോരാടുകയും നിയമസഭയിൽ ബഹളം വെക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവർ അതിന് വിപരീതമായി, ക്ലാസ് മുറികളിൽ വിദ്യാർഥികളെപ്പോലെ പെരുമാറുകയും സമയനിഷ്ഠ പാലിക്കുകയും സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ പോലെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയും ചെയ്തത് വലിയൊരു മാതൃകയാണെന്നെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
പുതിയ മന്ത്രിസഭയിലെ പല അംഗങ്ങളും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ആദ്യമായി മന്ത്രിമാരായവരാണ്. അവർക്ക് ലോകത്തിലെയും നാട്ടിലെയും കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ദുരന്ത നിവാരണം, ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ മേഖലകളെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ അറിയാൻ വലിയ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. മികച്ച ഭരണപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനായി അക്കാദമിക രംഗത്തെ മികച്ച രീതികളും ലോകോത്തര വിവരങ്ങളും മനസിലാക്കാൻ അവർ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
മന്ത്രി സഭയിലെ അംഗങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിച്ചു
ഭരണാധികാരികളെ 'രാജാക്കന്മാർ' എന്നും അധ്യാപകരെ 'ഋഷി' എന്നും സങ്കൽപ്പിച്ചാൽ, ഈ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളും ഒന്നിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന 'രാജർഷി' എന്ന നേതൃമാതൃകയാണ് ഇവിടെ പ്രാവർത്തികമാക്കിയതെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും പ്രായവ്യത്യാസങ്ങളും മാറ്റിവെച്ച്, പുതിയ അറിവുകൾ നേടുന്നതിനും മികച്ച രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് മനസിലാക്കുന്നതിനും ഈ മന്ത്രിസഭയിലെ അംഗങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ജപ്പാനിൽ നിന്നും ലണ്ടനിൽ നിന്നും എത്തിയ വിദഗ്ധരുമായി സംവദിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചും അവർ തങ്ങളുടെ അറിവ് പുതുക്കി. മികച്ച നയരൂപീകരണത്തിനും ഭരണമികവിനും രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം ഇത്തരം പഠനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് അനുകരണീയമായ മാതൃകയാണെന്ന് ഈ അനുഭവം വ്യക്തമാക്കുന്നതായും ദേബാശിഷ് ചാറ്റർജി പറഞ്ഞു.
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ഭാവി ലക്ഷ്യമിട്ട് കേരളത്തിന് ഒരു പുതിയ ബ്രാൻഡിങ് ഐഡൻ്റിറ്റി രൂപപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് നൽകിയ പരിശീലന ക്ലാസുകളിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് പ്രൊഫ. ദേബാശിഷ് ചാറ്റർജി അന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഈ ലക്ഷ്യത്തിലൂന്നി സർക്കാരിൻ്റെ ഭാവിപരിപാടികൾക്ക് പിന്തുണയും മാർഗനിർദേശവും നൽകാൻ ഐഐഎം തയാറാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. ‘റീ ഇമാജിനിങ് കേരള’ എന്ന ആശയത്തിലൂന്നി പുതിയൊരു കേരളത്തെ കണ്ടെത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തിനായി നേതൃത്വത്തിലുള്ള പരിശീലനമാണ് നടന്നത്. കേരളം പരിസ്ഥിതി വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കാലമാണിത്. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളടക്കമുള്ളവ പരിഹരിക്കാനുമുണ്ട്. ഏത് വിഷയവും എങ്ങനെ സംസ്ഥാനത്തെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റാമെന്ന ഉൾക്കാഴ്ച നൽകാനാണ് ശ്രമിച്ചത്.
പുത്തൻ സർക്കാരിൽ പ്രതീക്ഷ
ആളുകൾ എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ വരണമെന്നും എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കണമെന്നും പുതിയ വ്യവസായങ്ങൾ തുടങ്ങണമെന്നും ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കണം. മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാൾ നിക്ഷേപകർക്ക് എന്തൊക്കെ മെച്ചമാണ് കേരളത്തിലുള്ളതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അത് ബ്രാൻഡ് ചെയ്യാനാവണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
15 വർഷം മുൻപ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്കും മന്ത്രിമാർക്കും പരിശീലനമൊരുക്കിയിരുന്നു. പുതിയ മന്ത്രിസഭയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരുമൊക്കെ ആകാംക്ഷയോടെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നവരാണ്. ഓരോ വകുപ്പിലും നടപ്പാക്കാവുന്ന പുത്തനാശയങ്ങൾ അറിയാൻ അവർ ജിജ്ഞാസയുള്ളവരാണ്. ജപ്പാനിൽ നിന്നും ലണ്ടൻ കിങ്സ് കോളജിൽനിന്നും ഉള്ള വിദഗ്ധരാണ് ഐഐഎമ്മിലെ അധ്യാപക സംഘത്തിനൊപ്പം ക്ലാസുകൾ നടത്തിയത്. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ സെപ്റ്റംബർ 5 ന് നൽകിയ പ്രതികരണത്തിൽ ചാറ്റർജി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
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