'ഇന്ത്യന് യുവത്വത്തിന് ബിഗ് സല്യൂട്ട്' 'ജനകീയ പ്രതിരോധത്തിന്റെ തിളക്കമാർന്ന വിജയം'; പ്രധാന്റെ പടിയിറക്കത്തില് പ്രതികരിച്ച് നേതാക്കള്
ധര്മ്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജിയില് പ്രതികരിച്ച് കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയും മറ്റ് നേതാക്കളും. പിടിച്ച് നില്ക്കാനാകാതെയാണ് രാജിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഇടപെടലിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് എംഎ ബേബി.
Published : July 25, 2026 at 6:51 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: പിടിച്ച് നില്ക്കാന് ഒരു വഴിയും കാണാതായതോടെയാണ് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധര്മ്മേന്ദ്ര പ്രധാന് ഒടുവില് രാജിവയ്ക്കേണ്ടി വന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശന്. കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധര്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി അനിവാര്യമായിരുന്നു. പിടിച്ചു നില്ക്കാന് ഒരു വഴിയുമില്ലെന്ന നിലയിലെത്തിയപ്പോഴാണ് വൈകിയെങ്കിലും രാജി ഉണ്ടായത്.
പോരാട്ടവും ആത്മധൈര്യവും ഉയര്ത്തിയ ഇന്ത്യന് യുവത്വത്തിന് ബിഗ് സല്യൂട്ട്. ഇത്രയും ദിവസം കുട്ടികളെ തെരുവിലിട്ട് തല്ലിയൊതുക്കാന് ശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെട്ട ശേഷം വന്ന ധര്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി സതീശന് ഫേസ് ബുക്കില് കുറിച്ചു.
രാജ്യത്തെ വിദ്യാര്ഥികളുടെ പോരാട്ടത്തിന്റെ വിജയമാണിത്. അവരുടെ പോരാട്ടത്തിന് ഉറച്ച പിന്തുണ നല്കി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധിയും പ്രതിപക്ഷ പാര്ട്ടികളും ഒപ്പം നിന്നു. ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളും ആക്ഷേപങ്ങളും ഉണ്ടായപ്പോഴും ധര്മ്മേന്ദ്ര പ്രധാനെ പൊതിഞ്ഞ് പിടിച്ച് സംരക്ഷിക്കാനാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയും ബിജെപിയും ശ്രമിച്ചത്.
പ്രക്ഷോഭത്തിനൊടുവില് ധര്മ്മേന്ദ്ര പ്രധാന് നാണംകെട്ട് പടിയിറങ്ങേണ്ടി വന്നു. ഇതൊരു ചരിത്ര വിജയമാണ്. സമരവീര്യത്തിന് മുന്നില് ഏകാധിപതികള്ക്ക് മുട്ടുമടക്കേണ്ടി വന്നു. അടിച്ചമര്ത്താന് ശ്രമിച്ചവര്ക്ക്, മനഃപൂര്വം പ്രകോപനമുണ്ടാക്കി സമരവീര്യം കെടുത്താന് ശ്രമിച്ചവര്ക്ക്, രാജ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ തെരുവില് വലിച്ചിഴച്ചവര്ക്ക്, കോണ്ഗ്രസ് എംപിമാരെ ക്രൂരമായി കൈയേറ്റം ചെയ്തവര്ക്ക്... അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ മാര്ഗങ്ങള് സ്വീകരിച്ചവര് ഇപ്പോള് തല താഴ്ത്തി നില്ക്കുന്നു.
നീറ്റ് പോലുള്ള പരീക്ഷകള് കുറ്റമറ്റരീതിയില് നടത്തണം. വിദ്യാര്ഥികളുടെ ഭാവിയും ജീവനും വച്ചുള്ള ചൂതാട്ടത്തിന് ഇനിയെങ്കിലും കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് നിന്ന് കൊടുക്കരുതെന്നും ഫേസ് ബുക്ക് സന്ദേശത്തില് സതീശന് പറഞ്ഞു.
ഒടുക്കം മുട്ട് മടക്കേണ്ടി വന്നു
കുട്ടികളുടെ അതിശക്തമായ പോരാട്ടത്തിന് മുന്നിൽ മോദി സർക്കാരിന് മുട്ട് മുടക്കേണ്ടി വന്നുവെന്ന് മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ. 2014ൽ മോദി അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ രാജ്നാഥ് സിങ് പറഞ്ഞത് എന്ത് വന്നാലും ഞങ്ങൾ രാജിവയ്ക്കില്ലെന്നായിരുന്നു. മൂന്നാം മോദി സർക്കാരിൽ ആദ്യ വിക്കറ്റ് വീണു. ഇത് കുട്ടികളുടെ നിശ്ചയ ദാർഢ്യത്തിന്റെ വിജയമാണ്. സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി എത്തിയിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഭരണമാറ്റം വൈകാതെ ഉണ്ടാകുമെന്നും മുരളീധരൻ കോട്ടയത്ത് പറഞ്ഞു.
പ്രതികരിച്ച് ബിനോയ് വിശ്വം
ധര്മ്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി പലതിന്റെയും ആരംഭമാണെന്ന് സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം പ്രസ്താവനയില് പറഞ്ഞു. മോദി അജയ്യനാണെന്നും ആര്ക്കും തോല്പ്പിക്കാനാകില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് നടന്നവര്ക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. രാജ്യവും ജനങ്ങളും വിദ്യാര്ഥികളും ചേര്ന്ന് ഒറ്റക്കെട്ടായി തീരുമാനിച്ചാല് ആര്എസ്എസിനും ബിജെപിക്കും മോദിക്കും മുട്ടു മടക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ധര്മ്മേന്ദ്ര പ്രധാനെ രക്ഷിക്കാന് ബിജെപി ഒരുക്കിയ എല്ലാ തന്ത്രങ്ങളും പാളിപ്പോയെന്നും ബിനോയ് വിശ്വം പറഞ്ഞു.
ജനകീയ പ്രതിരോധത്തിന്റെ തിളക്കമാർന്ന വിജയം
നീറ്റ് പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്കെതിരെ ഡൽഹിയിൽ വിദ്യാർഥികൾ അണിനിരന്ന് നടത്തിയ ഐതിഹാസിക സമരം നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാറിനെതിരായ ജനകീയ പ്രതിരോധത്തിന്റെ തിളക്കമാർന്ന വിജയമാണെന്ന് സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എംഎ ബേബി. മുമ്പ് രാജ്യത്തെ കർഷകർ ഒറ്റക്കെട്ടായി പോരാടി നേടിയ ചരിത്രപരമായ വിജയത്തിന് സമാനമായ നേട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭത്തിലൂടെ കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൊച്ചിയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
സമരത്തിന് ശക്തവും സർഗാത്മകവുമായ നേതൃത്വം നൽകിയ സിജെപി നേതാവ് അഭിജിത്ത് ദീപികയെയും പ്രക്ഷോഭത്തോട് നിരന്തരം ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രമുഖ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ സോനം വാങ്ചുക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കലാ-സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരെയും എംഎ ബേബി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിച്ചു.
സമരം ഒരു ഘട്ടം പിന്നിട്ടപ്പോൾ പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തിയ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഇടപെടലിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായ ഡൽഹി ജന്തർ മന്തറിലേക്ക് നേരിട്ടെത്തി സമരക്കാരെ കാണാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം മുഴുവൻ കുളം തോണ്ടിയ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാനെ സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അവസാനം വരെ കിണഞ്ഞ് പരിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു.
സമരത്തിന്റെ ശക്തി കുറയ്ക്കാനും അതിനെ സംഘടിതമല്ലാതാക്കാനും കേന്ദ്ര ഭരണകൂടം എല്ലാ വഴികളും നോക്കി. ഇന്റര്നെറ്റ് സേവനങ്ങൾ വിച്ഛേദിച്ചും ഗതാഗത യാത്രാമാർഗങ്ങൾ തടസപ്പെടുത്തിയും സമരക്കാരെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനാണ് പൊലീസ് ശ്രമിച്ചത്. വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെ പൊലീസിന്റെയും ഭരണകൂട ഗുണ്ടകളുടെയും ഭാഗത്ത് നിന്ന് അതിക്രൂരമായ കടന്നാക്രമണമാണുണ്ടായത്.
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ലാത്തികളിൽ ഇരുമ്പാണികൾ തറച്ചുണ്ടാക്കിയ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് കുട്ടികളെ ക്രൂരമായി അടിച്ചമർത്തിയത്. പെല്ലറ്റ് തോക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പൊലീസ് വെടിവയ്പ്പിൽ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട വിദ്യാർഥികൾ ഇന്നുണ്ട്. പ്രക്ഷോഭകർക്ക് നേരെയുണ്ടായ ക്രൂരമായ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ഇപ്പോഴും വെന്റിലേറ്ററിൽ ജീവനുവേണ്ടി പോരാടുന്നവരുമുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ ദുരിതം കാണാൻ കണ്ണില്ലാത്ത, തികച്ചും ജനവിരുദ്ധമായ ഒരു സർക്കാരാണ് നരേന്ദ്ര മോദിയുടേതെന്ന് ഈ സംഭവങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു.
അതേസമയം, വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായ നിലപാടുകളെയും അദ്ദേഹം രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. ഒന്ന് പറയുകയും പിന്നീട് അത് തിരുത്തി മാറ്റിപ്പറയുകയും ചെയ്യുന്ന സമീപനമാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സ്വീകരിച്ചത്. യഥാർഥത്തിൽ സിജെപി എന്ന സംഘടനയുടെ രൂപീകരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് തന്നെ സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവനകളാണ്. പരമോന്നത നീതിപീഠത്തിന്റെ തലവൻ ഇത്ര മാത്രം ഉത്തരവാദിത്വം കാണിച്ചാൽ മതിയോയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
സമരക്കാർക്ക് നേരെ നടന്ന അതിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ മുൻ സുപ്രീംകോടതി ജസ്റ്റിസ് ഗോപാൽ ഗൗഡ ചുമതലയേറ്റിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും പൊലീസിന്റെയും ഭരണകൂട ഗുണ്ടകളുടെയും അക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിപുലമായ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമാണോയെന്ന് സമരസമിതി ഗൗരവമായി ആലോചിക്കണമെന്നും എംഎ ബേബി നിർദേശിച്ചു.
വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങളും പ്രക്ഷോഭകരുടെ മറ്റ് ഉന്നയിച്ച ആവശ്യങ്ങളും ഇനിയും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടം വിജയകരമായി അവസാനിപ്പിക്കാൻ ധാരണയായിരിക്കുകയാണ്. ഡൽഹിയിൽ വിദ്യാർഥികളും ജനങ്ങളും കൈകോർത്ത് നേടിയ ഈ അവിസ്മരണീയമായ വിജയം, രാജ്യത്ത് ബിജെപി ഭരണത്തിന്റെ അവസാനത്തിന്റെ തുടക്കമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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