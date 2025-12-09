ETV Bharat / state

നിറയെ ആത്മവിശ്വാസവുമായി നേതാക്കള്‍; ബൂത്തിലേക്ക് വോട്ടര്‍മാരുടെ പ്രവാഹം

തിരുവനന്തപുരം മുതല്‍ എറണാകുളം വരെയുള്ള ഏഴ് ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുമ്പോള്‍ രാഷ്‌ട്രീയ നേതാക്കള്‍ വലിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ്.

ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നേതാക്കള്‍ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 9, 2025 at 11:28 AM IST

5 Min Read
തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശതെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ആദ്യ ഘട്ട പോളിങ്ങ് പുരോഗമിക്കുന്ന ഏഴ് ജില്ലകളിലും രാവിലെ മുതല്‍ വോട്ടര്‍മാരുടെ ആവേശം പ്രകടമായിരുന്നു. നഗര ഗ്രാമ വ്യത്യാസമില്ലാതെ പോളിങ്ങ് ബൂത്തുകളിലേക്ക് വോട്ടര്‍മാര്‍ ഒഴുകിയെത്തി.മൂന്ന് മുന്നണിയിലേയും പ്രധാന നേതാക്കള്‍ രാവിലെ തന്നെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. വലിയ വിജയപ്രതീക്ഷ പങ്കു വെച്ചാണ് നേതാക്കള്‍ പോളിങ്ങ് ബൂത്തില്‍ നിന്ന് മടങ്ങിയത്.

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ ബിജെപി പിടിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി. ശാസ്തമംഗലം ആർകെഡി എൻഎസ്എസ് സ്‌കൂളിലെ മൂന്നാം നമ്പർ ബൂത്തിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇത്തവണ തിരുവനന്തപുരം തിലകമണിയുമെന്നും അദ്ദേഹം ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിയും കുടുംബവും വോട്ട് ചെയ്യാനായി ക്യൂ നില്‍ക്കുന്നു (ETV Bharat)

ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. മോദി സർക്കാരിൻ്റെ യശസ്സ് ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. ബിജെപിയിലാണ് ജനങ്ങളുടെ സ്വപ്നം. അത് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും പ്രതിഫലിക്കും. തിരുവനന്തപുരത്ത് കേവല ഭൂരിപക്ഷമാണോ അതോ മികച്ച ഭൂരിപക്ഷമാണോ നൽകേണ്ടതെന്ന് ജനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുമെന്നും സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു.

കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു (ETV Bharat)

ശബരിമല വിഷയവും പാലക്കാട്‌ വിഷയവും പ്രചാരണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാത്തത് നിലവില്‍ നടക്കുന്ന എസ് ഐടി അന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കാതിരിക്കാനാണെന്നും സുരേഷ് ഗോപി മറുപടി നല്‍കി.എന്നാൽ വിശ്വാസികൾ അവരുടെ പ്രതികാര നടപടി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുമെന്നും സുരേഷ് ഗോപി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, ആത്മവിശ്വാസവുമായി നേതാക്കള്‍ (ETV Bharat)

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മേയര്‍ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി ശബരീനാഥിനൊപ്പമെത്തിയാണ് ജവഹര്‍ നഗര്‍ എല്‍ പി സ്കൂളിലെ ബൂത്തില്‍ കെ മുരളീധരന്‍ വോട്ടു ചെയ്തത്. കോര്‍ കമ്മിറ്റിയില്‍ തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍റെ ചുമതലയുള്ള മുരളീധരന് തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയില്‍ 55 സീറ്റില്‍ ഒരു സീറ്റ് പോലും കുറയാതെ നേടി യുഡി എഫ് അധികാരത്തില്‍ വരുമെന്നതില്‍ ഒരു സംശയവുമില്ല. ജനങ്ങളുടെ ആവേശം യുഡി എഫിന് അനുകൂലമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. യുഡിഎഫ് 101 ശതമാനം വിജയപ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഇത്തവണത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നതെന്ന് യുഡി എഫ് കണ്‍വീനര്‍ അടൂര്‍ പ്രകാശ് പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്ത് മുഴുവൻ മികച്ച ഏകോപനത്തോടെയാണ് ഇക്കുറി യുഡിഎഫ് മുന്നോട്ട് പോയത്. ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ നടത്തിയ കൊള്ളയാണ് ജനങ്ങൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ജില്ലയിലും സംസ്ഥാനത്തും യുഡിഎഫ് വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വരാനുള്ള സാഹചര്യമാണുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കെ. മുരളീധരന്‍ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു (ETV Bharat)

ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ യുഡിഎഫ് അവതരിപ്പിച്ച കുറ്റപത്രം കേരളം ഗൗരവമായി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശന്‍ പറഞ്ഞു. കോർപ്പറേഷനുകളിലും ഭൂരിപക്ഷം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും യുഡിഎഫ് വിജയിക്കും. ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ ജയിക്കാത്ത പഞ്ചായത്തുകളിലും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും ഇത്തവണ ഭരണം പിടിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസവും അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. സ്വർണക്കൊള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിഫലിക്കുമെന്നും രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ വിഷയം തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ബാധിക്കില്ലെന്നും പറഞ്ഞ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അവിടെ അറസ്റ്റ് നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന സിപിഎം ആണ് യഥാർഥത്തിൽ പ്രതിരോധത്തിലായതെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശന്‍ (ETV Bharat)

തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് മികച്ച വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ലെന്ന് മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ്ജ് പ്രതികരിച്ചു. ശബരിമല വിഷയം തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പ്രതിഫലിക്കില്ലെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

കണ്ണൂര്‍ പ്രസ് ക്ലബിന്‍റെ മുഖാമുഖം പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇടതുമുന്നണി വന്‍ വിജയം നേടുമെന്ന് ആത്മ വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതു മുന്നണി വലിയ മുന്നേറ്റമു ണ്ടാക്കു മെന്ന് ജോസ് കെ മാണി എം പി യും അവകാശപ്പെട്ടു.

Jose K Mani MP (ETV Bharat)

മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി എ കെ ആന്‍റണി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ജഗതി യു പി സ്കൂളിലാണ്. ഭാര്യ എലിസബത്ത്, മകൻ അജിത് ആന്‍റണി, മുൻ യു ഡി എഫ് കൺവീനർ എം എം ഹസൻ എന്നിവരും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.

. നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാരിന് വ്യക്തി എന്നതല്ല അതിജീവിതയ്ക്കൊപ്പമാണെന്ന് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം പി രാജീവ് പറഞ്ഞു.

മന്ത്രി പി രാജീവും കുടുംബവും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോള്‍ (ETV Bharat)

സർക്കാറിനോടുള്ള നന്ദി സൂചകമായിരിക്കും തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പെന്ന് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കേരള കോൺഗ്രസ്‌ മുന്നണി മാറ്റം എൽ ഡി എഫി ന് കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. വാഴത്തോപ്പ് ഗവ:എൽ പി സ്കൂളിൽ വോട്ട് ചെയ്ത ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

പോളിംഗ് ബൂത്തിന് മുന്നില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം (ETV Bharat)

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനഹിതം യുഡിഎഫിനൊപ്പമെന്ന് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്‌ണൻ എംഎൽഎ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു. ഭരണ വിരുദ്ധ വികാരം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിഫലിക്കും. പിൻവാതിൽ നിയമനം, ശബരിമല വിഷയം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ജനമനസിൽ ഉണ്ട്. അവർ തീർച്ചയായും പ്രതികരിക്കും ജനങ്ങൾ യുഡിഎഫിന് ഒപ്പമാണ് ഒരു ഭരണമാറ്റം ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തെളിയുമെന്നും തിരുവഞ്ചിയൂര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

തിരുവഞ്ചിയൂര്‍ രാധാകൃഷ്‌ണന്‍ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം (ETV Bharat)

കോട്ടയം ജില്ലയിൽ യുഡിഎഫ് വലിയ മുന്നേറ്റ മുണ്ടാക്കുമെന്നും തിരുവഞ്ചൂർ പറഞ്ഞു. കോട്ടയത്ത് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കോട്ടയം ഗവൺമെൻ്റ് മോഡൽ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്‌കൂളില്‍ കുടുബ സമേതമെത്തിയാണ് തിരുവഞ്ചൂർ വോട്ട് ചെയ്‌തത്.

വിദ്യാഭ്യസ മന്ത്രി വി ശിവന്‍ കുട്ടി തിരുവനന്തപുരം ഫോർട്ട്‌ സ്‌കൂളിൽ എത്തി വോട്ട് ചെയ്‌തു.

മന്ത്രി വി. ശിവന്‍ കുട്ടി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു (ETV Bharat)

രമേശ് ചെന്നിത്തല കുടുംബത്തോടൊപ്പമാണ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനെത്തിയത്. ശബരിമല കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും നാളെ രാവിലെ 11ന് പുറത്തുവിടുമെന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. തനിക്ക് ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് (എസ്ഐടി) മുൻപാകെ വെളിപ്പെടുത്തും. തനിക്ക് വിശ്വാസമുള്ള ഒരു വ്യവസായിയാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ തന്നോട് പറഞ്ഞതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

വിവരങ്ങൾ കൈമാറിയ ആളിന് ഭയമുണ്ട്. പൊലീസ് സംരക്ഷണം നൽകിയാൽ കാര്യങ്ങൾ തുറന്നുപറയാൻ അദ്ദേഹം തയാറാണ്. അദ്ദേഹത്തെ എസ്ഐടി ചോദ്യം ചെയ്യട്ടെ. തൻ്റെ കൈയിൽ തെളിവുകളില്ല, എന്നാൽ ലഭിച്ച വിവരങ്ങളെല്ലാം നാളെ വെളിപ്പെടുത്തും. മന്ത്രിമാർ അടക്കമുള്ളവർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

അന്വേഷണ സംഘത്തിന് വേണമെങ്കിൽ വിവരങ്ങൾ നൽകിയ ആളെ വിളിച്ചുവരുത്താം. ശബരിമല കൊള്ള നടത്തിയവർ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയും പലരും ജയിലിൽ പോകും. ശബരിമല വിഷയം തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിഫലിക്കുമെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പി ജെ ജോസഫ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം (ETV Bharat)

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫ് മികച്ച വിജയം നേടുമെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് ചെയർമാൻ പി ജെ ജോസഫ്. ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട,കോട്ടയം ജില്ലകളിൽ കാറ്റു മാറി വീശുമെന്ന് പി. ജെ ജോസഫ് .നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസില്‍ സർക്കാർ അപ്പീൽ പോവുക സ്വാഭാവികമാണ്. അടൂർ പ്രകാശിന്‍റേത് വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാണെന്നും പി ജെ ജോസഫ് തൊടുപുഴയിൽ പറഞ്ഞു.

ധാരണ പ്രകാരമാണ് പാല നഗരസഭയിലെ മൂന്ന് വാർഡുകളിൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്താത്തത് എന്ന് മാണി സി കാപ്പൻ എംഎൽഎ. ഇടതുപക്ഷ ഭരണവിരുദ്ധ വോട്ടുകൾ ഭിന്നിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല. മൂന്നുപേർ സ്വതന്ത്ര മുന്നണിയായി മത്സരിക്കുന്നതിനാൽ അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ്. അതിനു പിന്നിൽ വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടെന്നും എംഎൽഎ പറഞ്ഞു

മാണി സി കാപ്പന്‍ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു (ETV Bharat)

ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മൂന്ന് തലങ്ങളിലും മിന്നുന്ന വിജയം നേടുമെന്ന് ഉടുമ്പൻചോല എം എൽ എ എം എം മണി പറഞ്ഞു. ഇരുപതേക്കർ സെർവിന്ത്യ എൽ പി സ് കൂളിലെ രണ്ടാം നമ്പർ ബൂത്തിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന ജനക്ഷേമ പരിപാടികളടക്കം എൽ ഡി എഫിന് തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മേൽക്കൈ നേടിത്തരുമെന്നും എം എം മണി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിന്‍റെ വിഷയം യു ഡി എഫിന് ചെറുതായെങ്കിലും ദോഷം ചെയ്യും.സംസ്ഥാനത്താകെ വലിയ മുന്നേറ്റം ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കുണ്ടാകുമെന്നും എം എം മണി അവകാശപ്പെട്ടു.

സണ്ണി ജോസഫ് (ETV Bharat)

