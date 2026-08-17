ബിജെപിയുടെ അമരത്തെത്തിയ രണ്ട് മലയാളി മുഖങ്ങൾ; കെ. സുരേന്ദ്രൻ്റെയും അനിൽ ആൻ്റണിയുടെയും രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം
ദശാബ്ദങ്ങളായുള്ള കെ സുരേന്ദ്രൻ്റെ കഠിനാധ്വാനത്തിനും പാർട്ടി കൂറിനുമുള്ള കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിൻ്റെ വലിയ അംഗീകാരം കൂടിയായാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകര് വിലയിരുത്തുന്നത്
Published : August 17, 2026 at 4:21 PM IST
കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട, വിവാദങ്ങളിലും സമരങ്ങളിലും ഒരേപോലെ മുൻപന്തിയിൽ നിന്ന വ്യക്തിയാണ് കെ. സുരേന്ദ്രൻ. കേരള ബിജെപി മുൻ അധ്യക്ഷ പദവിയിൽ നിന്ന് ബിജെപി ദേശീയ സെക്രട്ടറി പദവിയിലേക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളർച്ച വെറുമൊരു പദവി മാറ്റമല്ല, മറിച്ച് ദശാബ്ദങ്ങളായുള്ള കഠിനാധ്വാനത്തിനും പാർട്ടി കൂറിനുമുള്ള കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിൻ്റെ വലിയ അംഗീകാരം കൂടിയായാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകര് വിലയിരുത്തുന്നത്. നിതിൻ നബിൻ ദേശീയ പ്രസിഡൻ്റായുള്ള പുതിയ ബിജെപി കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിലാണ് സുരേന്ദ്രൻ ഈ നിർണായക പദവിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
കാമ്പസിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ പടയോട്ടം
കോഴിക്കോട് ഉള്ള്യേരിയിലെ ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച്, എബിവിപിയിലൂടെയാണ് സുരേന്ദ്രൻ തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത്. കോഴിക്കോട് ഗുരുവായൂരപ്പൻ കോളജിൽ നിന്ന് രസതന്ത്രത്തിൽ ബിരുദം നേടിയ അദ്ദേഹം, പിന്നീട് പൂർണസമയ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനായി മാറുകയായിരുന്നു. ഭാഷാപരമായ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ മറികടക്കാൻ കാസർകോട്ടേക്ക് താമസം മാറുകയും തുളു, കന്നഡ ഭാഷകൾ പഠിച്ചെടുത്ത് പ്രാദേശിക ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുകയും ചെയ്തത് സുരേന്ദ്രൻ്റെ സംഘടനാ മികവിൻ്റെ ആദ്യകാല തെളിവാണ്.
ഭാരതീയ ജനതാ യുവമോർച്ചയുടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ, സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി, സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ എന്നീ പദവികൾ മികച്ച രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തു. യുവാക്കളെ പാർട്ടിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം വലിയ പങ്കുവഹിച്ചു. 2020-ലാണ് അദ്ദേഹം ബിജെപിയുടെ കേരള സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായി ചുമതലയേൽക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം 11 വർഷത്തോളം ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. 2020 ഫെബ്രുവരി 15-നാണ് കെ. സുരേന്ദ്രൻ ബി.ജെ.പിയുടെ കേരള സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായി നിയമിതനാകുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഞ്ച് വർഷത്തെ അധ്യക്ഷ കാലയളവിൽ പാർട്ടി വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. കേരളത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ വോട്ട് വിഹിതം ഉയർത്തുന്നതിലും അടിത്തട്ടിൽ സംഘടനയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലും അദ്ദേഹം നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലാവധിക്ക് ശേഷം രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ കേരള ബി.ജെ.പി അധ്യക്ഷനായി ചുമതലയേറ്റു
ശബരിമല സമരം
കേരള രാഷ്ട്രീയത്തെ ഇളക്കിമറിച്ച ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശന പ്രക്ഷോഭത്തിന് നേതൃത്വം നല്കിയത് കെ. സുരേന്ദ്രനായിരുന്നു. ഈ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി തവണ അദ്ദേഹം ജയിൽവാസം അനുഷ്ഠിച്ചു. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് അണികൾക്കിടയിൽ വലിയ ജനപ്രീതി നേടിക്കൊടുത്തു.
സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സമരങ്ങൾ
എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ അഴിമതികൾക്കെതിരെയും പിഎസ്സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ സമരങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചും അദ്ദേഹം നടത്തിയ ലോങ് മാർച്ചുകളും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉപരോധങ്ങളും വലിയ വാർത്താപ്രാധാന്യം നേടിയിരുന്നു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും
കാസർകോട്, പത്തനംതിട്ട, കോഴിക്കോട് എന്നീ ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും മഞ്ചേശ്വരം, കോന്നി എന്നീ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ബിജെപിക്കായി ശക്തമായ പോരാട്ടങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചു. പ്രത്യേകിച്ച്, 2016-ലെ മഞ്ചേശ്വരം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വെറും 89 വോട്ടുകൾക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വിജയം നഷ്ടമായത്. തോൽവികളിലും പതറാതെ വോട്ടുവിഹിതം ഉയർത്താൻ കഴിഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രങ്ങളുടെ വിജയമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.
വിവാദങ്ങള്
അതിവേഗത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ വളർച്ചയ്ക്കൊപ്പം നിരവധി വിവാദങ്ങളും സുരേന്ദ്രനെ പിന്തുടർന്നിട്ടുണ്ട്. കൊടകര കുഴൽപ്പണക്കേസ്, സി.കെ. ജാനുവിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മഞ്ചേശ്വരം കോഴക്കേസ് തുടങ്ങിയവയിലും സുരേന്ദ്രന് നേരെ ആരോപണങ്ങള് ഉയര്ന്നു. കേരളത്തിൽ ബിജെപിക്ക് ഭരണാധികാരമില്ലെങ്കിലും, ശക്തമായ ഒരു പ്രതിപക്ഷ ശബ്ദമായി പാർട്ടിയെ നിലനിർത്തുന്നതിൽ സുരേന്ദ്രൻ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വലുതാണെന്നാണ് ബിജെപി കണക്കുകൂട്ടുന്നത്.
കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതികൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും, മോദി സർക്കാരിൻ്റെ വികസന രാഷ്ട്രീയത്തിന് കേരളത്തിൽ അടിത്തറ ശക്തമാക്കാനുമുള്ള നിരന്തരമായ പ്രയത്നത്തിലാണ് അദ്ദേഹം. വിവാദങ്ങളും പ്രക്ഷോഭങ്ങളും എന്തുതന്നെയായാലും, അണികളെ ആവേശഭരിതരാക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ബിജെപിയുടെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയനായ മുഖമായി കെ. സുരേന്ദ്രൻ ഇന്നും തുടരുന്നു.
കോൺഗ്രസ് ഡിജിറ്റൽ ഇടനാഴിയിൽ നിന്ന് ബിജെപിയുടെ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിലേക്ക്; അനിൽ ആൻ്റണിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രയാണം
ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അതികായനായ എ.കെ. ആൻ്റണിയുടെ മകനായി ജനിച്ചുവെങ്കിലും, പരമ്പരാഗത കോൺഗ്രസ് പാരമ്പര്യ വഴിയിൽ നിന്നും മാറി സഞ്ചരിച്ച് ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് ബിജെപിയുടെ ദേശീയ ഭാരവാഹിത്വത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന വ്യക്തിയാണ് അനിൽ കെ. ആൻ്റണി. പ്രൊഫഷണൽ മികവും ഡിജിറ്റൽ തന്ത്രങ്ങളും സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബിജെപിയിൽ തൻ്റെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ച വ്യക്തി കൂടിയാണ്.
പ്രൊഫഷണൽ പശ്ചാത്തലവും രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശവും
കേരളത്തിൽ നിന്നും സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ അനിൽ ആൻ്റണി, വിദേശത്തെ പ്രശസ്തമായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം നേടിയത്. യു.എസിലെ സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നടക്കം ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയ അദ്ദേഹം ഒരു ടെക്നോക്രാറ്റ് എന്ന നിലയിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. സാങ്കേതികവിദ്യയിലുള്ള ഈ പ്രാവീണ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. കെപിസിസി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ കൺവീനറായും, എഐസിസി സോഷ്യൽ മീഡിയ ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെല്ലിൻ്റെ നാഷണൽ കോർഡിനേറ്ററായും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു. 2021-ലെ കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ക്യാമ്പയിൻ നയിച്ചത് അനിലായിരുന്നു.
കോൺഗ്രസ് വിടാനുള്ള കാരണവും വഴിത്തിരിവും
2023 ജനുവരിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെയുള്ള ബിബിസി ഡോക്യുമെൻ്ററി വിവാദമാണ് അനിലിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചത്. ഡോക്യുമെക്യുമെൻ്ററിയെ അനുകൂലിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് നിലപാടിനെതിരെ അനിൽ പരസ്യമായി രംഗത്തുവന്നു. ബിബിസിയുടെ നിലപാടുകൾ ഇന്ത്യൻ പരമാധികാരത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഈ നിലപാടിനെ തുടർന്ന് സ്വന്തം പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് കടുത്ത വിമർശനങ്ങളും സൈബർ ആക്രമണങ്ങളും നേരിട്ട അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിൻ്റെ എല്ലാ പദവികളും രാജിവെച്ചു.
ബിജെപിയിലേക്കുള്ള കടന്നുവരവും പദവികളും
കോൺഗ്രസ് വിട്ട് മാസങ്ങൾക്കകം, 2023 ഏപ്രിൽ 6-ന് അനിൽ ആൻ്റണി ഔദ്യോഗികമായി ബിജെപിയില് ചേർന്നു. ഡൽഹിയിലെ ബിജെപി ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ പീയൂഷ് ഗോയൽ, വി. മുരളീധരൻ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ പാർട്ടിയിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചത്. പാർട്ടിയിൽ ചേർന്ന് മാസങ്ങൾക്കകം തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ബിജെപിയുടെ ദേശീയ സെക്രട്ടറിയായും ദേശീയ വക്താവായും കേന്ദ്ര നേതൃത്വം നിയമിച്ചു.
മേഘാലയ, നാഗാലാൻഡ് തുടങ്ങിയ വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ബിജെപി പ്രഭാരി പദവിയും അദ്ദേഹത്തിന് നൽകപ്പെട്ടു. ആ മേഖലകളിൽ പാർട്ടിയുടെ സ്വാധീനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചു. 2024-ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിലെ പത്തനംതിട്ട മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി അദ്ദേഹം മത്സരിച്ചുവെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു.
ദേശീയ സെക്രട്ടറി പദവിയിൽ തുടർച്ച
ബിജെപിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ദേശീയ പുനസംഘടനയിലും അനിൽ ആൻ്റണിയെ ദേശീയ സെക്രട്ടറി പദവിയിൽ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ നിന്നും കെ. സുരേന്ദ്രനൊപ്പം അനിൽ ആൻ്റണിയും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിലെ ഈ പ്രധാന പദവിയിലെത്തുമ്പോൾ, വരും കാലങ്ങളിൽ ദേശീയ തലത്തിലും കേരളത്തിലും ബിജെപിയുടെ യുവമുഖമായി അനിൽ ആൻ്റണി കൂടുതൽ ശക്തമായി മാറുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നത്.
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