കടലിൽ നിന്ന് നിയമസഭയിലേക്ക്...! വിയർപ്പും ചോരയും ചിന്തിയ എ.ഡി. തോമസ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ എംഎല്എ
കടൽക്കാറ്റേറ്റ് വളർന്ന കരുത്ത്, സമരമുഖങ്ങളിൽ തളരാത്ത വീര്യം. പൊന്തുവള്ളത്തിൽ നിന്ന് ജനപ്രതിനിധിയിലേക്കുള്ള ദൂരം എ.ഡി. തോമസ് താണ്ടിയത് വിയർപ്പും ചോരയും ചിന്തിയാണ്. കേരള നിയമസഭയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഈ എം.എൽ.എയുടെ ജീവിതം പറയുന്നതാകട്ടെ,
Published : May 6, 2026 at 5:19 PM IST
ആർത്തലയ്ക്കുന്ന കടൽത്തിരമാലകളോടും ജീവിതത്തിലെ കഠിനമായ പ്രാരാബ്ധങ്ങളോടും പൊരുതിക്കയറിയ ഒരു മുപ്പതുകാരൻ ഇന്ന് കേരള നിയമസഭയുടെ പടവുകൾ കയറുകയാണ്. കയ്യിൽ മീൻപിടുത്ത വലയുമായി കടലിലിറങ്ങിയ കരുത്തുമായി, ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത പോരാട്ടവീര്യം കാട്ടുന്ന എ.ഡി. തോമസ് എന്ന യുവാവ് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പുതിയ വിസ്മയമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. സാധാരണക്കാരൻ്റെ കരുത്തും യുവത്വത്തിൻ്റെ ആവേശവും ഒത്തുചേരുന്ന തോമസിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ യാത്ര അതിജീവനത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പാഠപുസ്തകമാണ്...
ആലപ്പുഴയുടെ തീരത്തുനിന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ തിരമാലകൾ നീന്തിക്കയറി എ.ഡി. തോമസ് ഇപ്പോൾ കേരള നിയമസഭയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പ്രതിനിധിയാണ്. 30-ാം വയസിൽ ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുമ്പോൾ അത് വെറുമൊരു രാഷ്ട്രീയ വിജയം മാത്രമല്ല, കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെയും അതിജീവനത്തിൻ്റെയും ഒരു വലിയ കഥ കൂടിയാണ്. മാരാരിക്കുളം അരശർക്കടവിലെ ഒരു മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച തോമസിന് ജീവിതം അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല.
ഡൊമിനിക് ജാക്സൻ്റെയും അക്കാമ്മയുടെയും മകനായ തോമസ് ഒരു സാധാരണ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. കുടുംബം പോറ്റാനായി 17-ാം വയസ്സിൽ അച്ഛനോടൊപ്പം പൊന്തുവള്ളത്തിൽ കടലിൽ പോകാൻ തുടങ്ങിയ ജീവിതമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റേത്. പഠനത്തിനുള്ള പണം കണ്ടെത്താൻ പെട്രോൾ പമ്പിൽ ജോലിക്കു പോയും നിർമ്മാണ തൊഴിലാളിയായും അദ്ദേഹം അധ്വാനിച്ചു. ഈ ജീവിതാനുഭവങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തെ ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ പ്രാപ്തനാക്കിയത്.
ഇതിനിടയിലും ചേർത്തല സെൻ്റ് മൈക്കിൾസ് കോളജിൽ നിന്ന് ചരിത്രത്തിൽ ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കി. ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടായി എൽ.ഡി.എഫിൻ്റെ കോട്ടയായിരുന്ന ആലപ്പുഴ മണ്ഡലം ഇളക്കിമറിച്ചാണ് ഈ യുവ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വിജയിച്ചത്. സിറ്റിങ് എംഎൽഎയും മുതിർന്ന സി.പി.എം നേതാവുമായ പി.പി. ചിത്തരഞ്ജനെ 21,015 വോട്ടുകളുടെ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് തോമസ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.
തെരുവിലെ 'പോരാളി'
കെ.എസ്.യു ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റായിരിക്കെയാണ് തോമസ് സംസ്ഥാന ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. നവകേരള യാത്രയ്ക്കിടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ വാഹനവ്യൂഹത്തിന് നേരെ കരിങ്കൊടി കാട്ടി പ്രതിഷേധിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ മർദ്ദനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലെ വഴിത്തിരിവായി. മുഖത്ത് രക്തമൊലിപ്പിച്ചു നിൽക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായി.
ആ മർദ്ദനമേറ്റ മുഖമാണ് പിന്നീട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 'പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി' മാറിയത്. പൊതുപ്രവർത്തനം ജീവിതോപാധിയാക്കാതെ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടയിലും മീൻപിടിക്കാൻ കടലിൽ പോയിരുന്ന തോമസിൻ്റെ ലളിതജീവിതം ആലപ്പുഴയിലെ വോട്ടർമാരെ ആകർഷിച്ചു. 15 വർഷമായി ഇടത് മുന്നണി കൈവശം വെച്ചിരുന്ന മണ്ഡലമാണ് ഈ യുവനേതാവിലൂടെ യു.ഡി.എഫ് തിരിച്ചുപിടിച്ചത്.
കടലിലെ തിരമാലകളോട് പൊരുതി വളർന്ന തോമസ് ഇനി നിയമസഭയിൽ കേരളത്തിലെ യുവാക്കളുടെയും സാധാരണക്കാരുടെയും ശബ്ദമായി മാറും. കെ.എസ്.യു ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ്, സെൻ്റ് മൈക്കിൾസ് കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർമാൻ, ചെത്തി മത്സ്യത്തൊഴിലാളി വികസന ക്ഷേമ സഹകരണ സംഘം പ്രസിഡൻ്റ് എന്നീ പദവികളുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ നിയമസഭയില് ബാലുശ്ശേരിയില് നിന്നും സച്ചിൻ ദേവ് (27 വയസ്സ്) ആയിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ എംഎൽഎ. കേരള ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ എംഎൽഎ എന്ന റെക്കോർഡ് ഇപ്പോഴും മാത്യു ടി. തോമസിൻ്റെ (25 വയസ്സ്) പേരിലാണ്.
