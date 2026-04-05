ടീച്ചര് VS അഡ്വക്കേറ്റ്, പേരാവൂരില് ആര് ജയിക്കും? കണക്കുകളിങ്ങനെ...
എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി മുൻ മന്ത്രിയും ജനപ്രിയ നേതാവുമായ കെ.കെ. ശൈലജയും, യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി സിറ്റിംഗ് എം.എൽ.എ സണ്ണി ജോസഫും ഇത്തവണ ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ പ്രവചനാതീതമായ ഒരു മത്സരത്തിനാണ് കളമൊരുങ്ങുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ ഫലം പരിശോധിക്കാം...
Published : April 5, 2026 at 1:13 PM IST
കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ മലയോര മേഖലയായ പേരാവൂർ, കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എന്നും സവിശേഷമായ ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്ന മണ്ഡലമാണ്. 2011-ലെ മണ്ഡലം പുനർനിർണയത്തിന് ശേഷമാണ് ഇന്നത്തെ രൂപത്തിലുള്ള പേരാവൂർ മണ്ഡലം നിലവിൽ വന്നത്. കാർഷിക സമൃദ്ധിയും കുടിയേറ്റ ജനതയുടെ സാന്നിധ്യവും മണ്ഡലത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളെ എന്നും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ കോട്ടയായ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണെങ്കിലും, യു.ഡി.എഫിന് ശക്തമായ വേരോട്ടമുള്ള മണ്ഡലം എന്ന നിലയിലാണ് പേരാവൂർ അറിയപ്പെടുന്നത്.
എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി മുൻ മന്ത്രിയും ജനപ്രിയ നേതാവുമായ കെ.കെ. ശൈലജയും, യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി സിറ്റിംഗ് എം.എൽ.എയും യുഡിഎഫ് കണ്വീനറുമായ അഡ്വ. സണ്ണി ജോസഫും ഇത്തവണ ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ പ്രവചനാതീതമായ ഒരു മത്സരത്തിനാണ് കളമൊരുങ്ങുന്നത്. പേരാവൂർ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ 15 വർഷത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ യു.ഡി.എഫിന് വ്യക്തമായ ആധിപത്യം കാണാം.
എന്നാല് ഇക്കുറി കാര്യങ്ങള് എളുപ്പമല്ല. കഴിഞ്ഞ തവണ മട്ടന്നൂരിൽ നിന്ന് റെക്കോഡ് ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ച കെ.കെ. ശൈലജയെ പേരാവൂരിലിറക്കിയതിലൂടെ മണ്ഡലം തിരിച്ചുപിടിക്കുക എന്ന വലിയ ലക്ഷ്യമാണ് എൽ.ഡി.എഫിനുള്ളത്. മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടർമാരുമായുള്ള ശൈലജയുടെ വ്യക്തിപരമായ ബന്ധവും ടീച്ചർ എന്ന നിലയിലുള്ള അവരുടെ പ്രതിച്ഛായയും വോട്ടായി മാറുമെന്ന് ഇടതുമുന്നണി വിശ്വസിക്കുന്നു. തുടർച്ചയായി മൂന്ന് തവണ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സണ്ണി ജോസഫിന് മണ്ഡലത്തിലുള്ള വലിയ ജനസ്വാധീനമാണ് യു.ഡി.എഫിൻ്റെ കരുത്ത്.
സഭകളുടെയും മലയോര കർഷകരുടെയും പിന്തുണയും മണ്ഡലത്തിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും തനിക്ക് അനുകൂലമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതുന്നു. മണ്ഡലത്തിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം വോട്ടർമാർ തിരുവിതാംകൂർ ഭാഗത്തുനിന്ന് കുടിയേറിയ ക്രൈസ്തവ കർഷകരാണ്. ഇവരുടെ വോട്ടുകൾ പരമ്പരാഗതമായി യു.ഡി.എഫിന് അനുകൂലമായാണ് രേഖപ്പെടുത്താറുള്ളത്. വന്യജീവി ആക്രമണം, കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിലയിടിവ്, ബഫർ സോൺ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ പേരാവൂരിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചർച്ചകളിൽ എപ്പോഴും മുൻപന്തിയിലുണ്ടാകും. മലയോര ഹൈവേ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനവും ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ മുന്നേറ്റവും വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. ക്രൈസ്തവ സഭകളുടെ നിലപാടുകൾ പലപ്പോഴും മണ്ഡലത്തിലെ വിജയപരാജയങ്ങളെ നിർണ്ണയിക്കാറുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ കണക്കുകൾ സണ്ണി ജോസഫിന് അനുകൂലമാണെങ്കിലും, കെ.കെ. ശൈലജയെപ്പോലൊരു അതിശക്തമായ എതിരാളി വരുമ്പോൾ പോരാട്ടം ഇഞ്ചോടിഞ്ചാകും. ചരിത്രം സണ്ണി ജോസഫിനൊപ്പമാണെങ്കിൽ, മാറ്റം ശൈലജയിലൂടെ സംഭവിക്കുമോ എന്നതാണ് പേരാവൂർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു.ഡി.എഫിന് മണ്ഡലത്തിൽ ലഭിച്ച വലിയ ലീഡ് അവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നു. രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറം വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള മണ്ഡലമായതിനാൽ നിഷ്പക്ഷ വോട്ടുകൾ ആർക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്നത് വിജയത്തിൽ നിർണയകമാകും. ബി.ജെ.പി പിടിക്കുന്ന വോട്ടുകൾ ആരുടെയൊക്കെ വോട്ട് ബാങ്കിനെ ബാധിക്കുമെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
മുൻ ഫലങ്ങളിങ്ങനെ..
2011 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: മണ്ഡലം പുനർനിർണ്ണയത്തിന് ശേഷം നടന്ന ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സണ്ണി ജോസഫ് (യു.ഡി.എഫ്) 3,440 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ എൽ.ഡി.എഫിൻ്റെ പി. ജയരാജനെ പരാജയപ്പെടുത്തി.
2016 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: ശക്തമായ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം നിലനിന്നപ്പോഴും 7,989 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷം വർധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സണ്ണി ജോസഫ് എൽ.ഡി.എഫിൻ്റെ അഡ്വ. ബിനോയ് കുര്യനെ തോൽപ്പിച്ചു.
2021 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: എൽ.ഡി.എഫ് തരംഗം സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ആഞ്ഞടിച്ചപ്പോഴും പേരാവൂർ സണ്ണി ജോസഫിനെ കൈവിട്ടില്ല. കെ.വി. സക്കീർ ഹുസൈനെ 3,172 വോട്ടുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തി സണ്ണി ജോസഫ് ഹാട്രിക് വിജയം നേടി.
കേരളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചര്
കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ 'ടീച്ചർ' എന്ന സ്നേഹാദരങ്ങളോടെ വിളിക്കപ്പെടുന്ന കെ.കെ. ശൈലജ, തൻ്റെ ഭരണമികവും ജനകീയ ഇടപെടലുകളും കൊണ്ട് ദേശീയ അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട നേതാവാണ്. ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ കരുത്തുറ്റ മുഖമായ ശൈലജയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയങ്ങൾ എന്നും റെക്കോർഡുകൾ തിരുത്തിക്കുറിക്കുന്നവയായിരുന്നു.
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ കുതിപ്പ്
കൂത്തുപറമ്പ് (1996): ആദ്യമായി നിയമസഭയിലെത്തിയത് കൂത്തുപറമ്പ് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നാണ്.
പേരാവൂർ (2006): കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തന്നെ പേരാവൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് വിജയിച്ച് രണ്ടാം തവണയും നിയമസഭാംഗമായി.
കൂത്തുപറമ്പ് (2016): ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കൂത്തുപറമ്പിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയ ശൈലജ, യു.ഡി.എഫിലെ കെ.പി. മോഹനനെ 12,291 വോട്ടുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് നിയമസഭയിലെത്തിയത്. ഈ വിജയത്തിന് പിന്നാലെയാണ് അവർ സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റത്.
മട്ടന്നൂർ (2021): ചരിത്രപ്രധാനമായ വിജയമാണ് 2021-ൽ മട്ടന്നൂരിൽ ശൈലജ ടീച്ചർ സ്വന്തമാക്കിയത്. 60,963 വോട്ടുകളുടെ റെക്കോർഡ് ഭൂരിപക്ഷത്തോടെയാണ് അവർ നിയമസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് [10, 12]. ഇത് കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭൂരിപക്ഷമാണ്.
പാർലമെൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തോല്വി
നിയമസഭയിലെ വൻ വിജയങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും അവർ ജനവിധി തേടിയിട്ടുണ്ട്.
വടകര (2024): 2024-ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വടകര മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ച ശൈലജ ടീച്ചർ, യു.ഡി.എഫിലെ ഷാഫി പറമ്പിലിനോട് കടുത്ത പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും വലിയ വോട്ട് വിഹിതം നേടാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു.
എൻഡിഎയുടെ പ്രകടനം
യു.ഡി.എഫിനും എൽ.ഡി.എഫിനും ഇടയിൽ മൂന്നാം ശക്തിയായി എൻ.ഡി.എ തങ്ങളുടെ സ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മണ്ഡലമാണ് പേരാവൂർ. ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും വോട്ട് വിഹിതം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ.ഡി.എ ഇവിടെ കരുത്തുറ്റ സാന്നിധ്യമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത്തവണത്തെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻ.ഡി.എ സഖ്യത്തിനായി ഷിനോജ് ചാക്കോ ആണ് ജനവിധി തേടുന്നത്. കർഷക പ്രശ്നങ്ങളിലും കുടിയേറ്റ മേഖലയിലെ ജനങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളിലും സജീവമായി ഇടപെടുന്ന യുവനേതാവ് എന്ന പ്രതിച്ഛായ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വികസന നയങ്ങളും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കർഷകക്ഷേമ പദ്ധതികളും വോട്ടായി മാറുമെന്നാണ് എൻ.ഡി.എയുടെ പ്രതീക്ഷ.
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ വോട്ട് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ എൻ.ഡി.എയുടെ വളർച്ച വ്യക്തമാണ്. 2011 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് എൻ.ഡി.എ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ച പി.കെ. വേലായുധന് 4,021 വോട്ടുകൾ (3.5%) മാത്രമാണ് നേടാനായത്. അന്ന് മണ്ഡലത്തിൽ എൻ.ഡി.എയുടെ സാന്നിധ്യം വളരെ പരിമിതമായിരുന്നു.
2016 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് സജിത് ബാബു സ്ഥാനാർത്ഥിയായപ്പോൾ എൻ.ഡി.എ വോട്ടുകളിൽ വൻ വർദ്ധനവുണ്ടായി. 9,129 വോട്ടുകൾ (7.2%) നേടി മുന്നണി തങ്ങളുടെ കരുത്ത് തെളിയിച്ചു. മുൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് വോട്ട് വിഹിതം ഇരട്ടിയിലധികമായി വർദ്ധിച്ചു.
2021 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് സ്മിത ജയപ്രകാശ് എൻ.ഡി.എ സ്ഥാനാർത്ഥിയായപ്പോൾ വോട്ട് വിഹിതം വീണ്ടും ഉയർന്നു. 11,153 വോട്ടുകൾ (8.54%) നേടിയ എൻ.ഡി.എ മണ്ഡലത്തിലെ നിർണ്ണായക ശക്തിയായി മാറി.
