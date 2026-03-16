കേരളത്തിൽ വടക്കേ ഇന്ത്യൻ മോഡൽ രാഷ്ട്രീയം: മുന്നണികളിൽ കൂട്ടക്കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക്; വിറങ്ങലിച്ച് സിപിഎമ്മും കോൺഗ്രസും
കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് വൻ കൂടുമാറ്റങ്ങൾ. സ്ഥാനാർഥിത്വം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടും ആഭ്യന്തര കലഹം മൂലവും സിപിഎം, കോൺഗ്രസ്, സിപിഐ നേതാക്കൾ പാർട്ടി വിട്ട് എതിർപക്ഷത്തേക്ക് ചേക്കേറുന്നു.
Published : March 16, 2026 at 7:37 PM IST
അരവിന്ദ് ബാബു
തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭാ തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച കേരളത്തിൽ വടക്കേ ഇന്ത്യൻ മോഡലിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ കൂടുമാറ്റം തുടരുന്നു. പ്രത്യയ ശാസ്ത്ര പ്രതിബദ്ധതയും രാഷ്ട്രീയ തൊട്ടുകൂടായ്മയും മാറ്റിവെച്ചാണ് നേതാക്കൾ പാർട്ടി മാറുന്നത്. നിലവിൽ തങ്ങൾ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പാർട്ടിയുടെ വഴിവിട്ട പോക്കിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചാണ് സിപിഎം നേതാക്കൾ പാർട്ടി വിട്ടതെങ്കിൽ ഭൂരിഭാഗം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും പാർട്ടിവിടാൻ കാരണം സീറ്റ് നിഷേധമാണ്. കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും ഇതുവരെ മൂന്ന് പേർ ബിജെപിയിലേക്കും സിപിഎമ്മിൽ നിന്ന് ഒരാൾ കോൺഗ്രസിലേക്കുമെത്തി. എന്നാൽ മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്ത വിധം സിപിഎം രാഷ്ട്രീയം കലങ്ങി മറിയുകയാണ്. സിപിഎമ്മിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങിയ നേതാക്കൾ വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിൽ യുഡിഎഫിൻ്റെ പിന്തുണയോടെ മത്സരരംഗത്ത് ഇറങ്ങാൻ തയാറെടുക്കുകയാണ്.
ഉരുക്കുകോട്ടകളിൽ വിറങ്ങലിച്ച് സിപിഎം
എക്കാലത്തും പാർട്ടിയുടെ ഉരുക്ക് കോട്ടകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂന്ന് ജില്ലകളിലും വിമതശല്യത്തിൽ വിറങ്ങലിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് സിപിഎം. കണ്ണൂർ, പാലക്കാട്, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലാണ് മുതിർന്ന നേതാക്കൾ പാർട്ടിക്ക് തലവേദന സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. സിപിഎം പിറവി കൊണ്ട കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പാർട്ടിയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയത് മുതിർന്ന നേതാക്കളാണ്. രക്തസാക്ഷി ഫണ്ട് തട്ടിപ്പിൻ്റെ പേരിൽ പയ്യന്നൂരിൽ വിമതശബ്ദമുയർത്തിയത് സിപിഎം ജില്ലാകമ്മിറ്റി അംഗവും മുൻ ഏരിയ സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണനാണ്. പയ്യന്നൂർ എംഎൽഎ ടി വി മധുസൂദനനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ നടത്തിയ നീക്കങ്ങൾ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തെ ഞെട്ടിച്ചിരുന്നു. പാർട്ടിയിൽനിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട അദ്ദേഹം നിലവിൽ യുഡിഎഫ് പിന്തുണയോടെ തെരെഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ്.
ഇതിന് പുറമേ പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ്റെ ഭാര്യ പി കെ ശ്യാമളയുടെ തളിപ്പറമ്പിലെ സ്ഥാനാർഥിത്വത്തിനെതിരെ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ടി കെ ഗോവിന്ദൻ ആഞ്ഞടിച്ച് രംഗത്ത് വന്നത് പാർട്ടിയുടെ പ്രതിച്ഛായയ്ക്ക് തന്നെ കളങ്കമുണ്ടാക്കിയെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. സിപിഎം ഏറ്റവുമധികം എതിർക്കുന്ന കുടുംബാധിപത്യം, സ്വജനപക്ഷപാതം എന്നീ ആരോപണങ്ങളുയർത്തിയാണ് അദ്ദേഹം രംഗത്തിറങ്ങിയത്. കണ്ണൂരിലെ സിപിഎം നേതൃത്വത്തെ മാത്രമല്ല സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ഈ ആരോപണങ്ങൾ തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കും.
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ മുതിർന്ന നേതാവും മുൻമന്ത്രിയുമായ ജി സുധാകരൻ സിപിഎം അംഗത്വം പുതുക്കാതെയാണ് പാർട്ടിക്കെതിരെ രംഗത്ത് വന്നത്. ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം സജി ചെറിയാൻ, അമ്പലപ്പുഴ എംഎൽഎ എച്ച് സലാം എന്നിവർക്കെതിരെ ബിജെപി ബന്ധമടക്കമുള്ള കടുത്ത ആരോപണങ്ങളുയർത്തിയാണ് അദ്ദേഹം ആഞ്ഞടിച്ചത്. ജില്ലയിലെ സിപിഎം നേതാക്കൾ രാഷ്ട്രീയ ക്രിമിനലുകളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നവരാണെന്ന് പറഞ്ഞുവെയ്ക്കുന്ന സുധാകരന് അമ്പലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ യുഡിഎഫ് പിന്തുണ നൽകിക്കഴിഞ്ഞു.
കണ്ണൂരിനൊപ്പമോ അതിന് മുകളിലോ സംഘടനാ സംവിധാനം കൊണ്ട് സിപിഎം കരുത്ത് തെളിയിച്ച പാലക്കാട് ജില്ലയിലും സിപിഎം കടുത്ത പ്രതിരോധമാണ് നേരിടുന്നത്. സിപിഎം പാലക്കാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മുൻ അംഗവും മുൻ എംഎൽഎയും നിലവിൽ ബ്രാഞ്ച് അംഗവുമായി തരംതാഴ്ത്തപ്പെട്ട മുതിർന്ന നേതാവ് പി കെ ശശി പാർട്ടിക്കെതിരെ വിമതരുടെ കൺവെൻഷൻ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിരുന്നു. കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ, മണ്ണാർക്കാട് തുടങ്ങി ജില്ലയിലെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അറുനൂറോളം സിപിഎം വിമതർ കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. 2006 മുതൽ സിപിഎംയുടെ ൈകവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന സീറ്റിൽ യുഡിഎഫ് പിന്തുണയോടെ ശശി മത്സരിച്ചേക്കും. ഗുരുതര പരാതികളെ തുടർന്ന് 2021ൽ സിപിഎം പി കെ ശശിക്ക് സ്ഥാനാർഥിത്വം നൽകാതെ മാറ്റി നിർത്തിയിരുന്നു. 2016ൽ ഷൊർണ്ണൂർ എംഎൽഎ ആയിരുന്നു പികെ ശശി.
ശശിക്ക് പിന്നാലെ നിലവിലെ നെന്മാറ എംഎൽഎ കെ ബാബുവും പാർട്ടി ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ്. നിലവിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പാർട്ടി അവിടെ സ്ഥാനാർഥിത്വം നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ സിപിഎം പുറത്ത് വിട്ട സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക അനുസരിച്ച് അവിടെ കെ പ്രേമനാണ് സിപിഎം സ്ഥാനാർഥി. ഇതോടെ കെ ബാബുവിനെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കാൻ യുഡിഎഫ് ഒരുങ്ങുന്നുവെന്നും അതിനായുള്ള ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നുവെന്നുമാണ് ഏറ്റവും അവസാനം പുറത്ത് വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്.
സമാനസാഹചര്യമാണ് കൊട്ടാരക്കരയിലുമുള്ളത്. പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗവും ധനമന്ത്രിയുമായ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ മത്സരിക്കുന്ന കൊട്ടാരക്കരയിലും സിപിഎമ്മിൻ്റെ മുൻ എംഎൽഎയെ നേരിടേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ്. ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് സിപിഎമ്മിനോട് തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞ് മുൻ എംഎൽഎയും സിപിഎം ഏരിയ കമ്മറ്റി അംഗവുമായിരുന്ന അയിഷാ പോറ്റി കോൺഗ്രസിലെത്തിയത്. പാർട്ടിയിൽനിന്ന് നേരിട്ട അവഗണനയും ഒറ്റപ്പെടുത്തലുമാണ് താൻ കോൺഗ്രസിലെത്താൻ കാരണമെന്ന് അയിഷാ പോറ്റി ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
സിപിഐക്കും വെല്ലുവിളി
സിപിഎമ്മിൽ കടുത്ത പ്രതിസന്ധി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ സിപിഐയിലും പടലപിണക്കത്തിന് കുറവില്ല. നിലവിൽ നാട്ടിക മണ്ഡലത്തിലെ എംഎൽഎയായ സി സി മുകുന്ദൻ തനിക്ക് സ്ഥാനാർഥിത്വം നിഷേധിച്ചതിനാണ് പാർട്ടി വിട്ടതെങ്കിൽ വൈക്കത്ത് മുൻ എംഎൽഎയായ അജിത്ത് പാർട്ടി വിട്ടത് നയപരമായ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ്. മുകുന്ദന് പകരം നാട്ടിക മണ്ഡലത്തിൽ ഗീതാ ഗോപിയെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതാണ് അദ്ദേഹം പാർട്ടി വിടാൻ കാരണം. യുഡിഎഫ് പിന്തുണയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെട്ട അദ്ദേഹം പിന്നീട് ബിജെപിയിൽ അംഗത്വമെടുത്ത് മത്സരത്തിനിറങ്ങുകയാണ്. പാർട്ടിയിൽ ദളിതരെ അവഗണിക്കുന്നുവെന്ന വാദമുയർത്തിയാണ് അദ്ദേഹം പാർട്ടി വിട്ട് ബിജെപിയിലെത്തിയത്.
കോൺ്രഗസിൽനിന്ന് കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക്
തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായി പാർട്ടി വിട്ടത് കൊട്ടാരക്കര മണ്ഡലത്തിലെ മുൻ സ്ഥാനാർഥിയായ ആർ രശ്മിയാണ്. അയിഷ പോറ്റിയുടെ വരവോടെ സ്ഥാനാർഥിത്വം നഷ്ടപ്പെട്ട അവർ ബിജെപിയിൽ അംഗത്വമെടുത്ത് കൊട്ടാരക്കരയിൽ മത്സരിക്കുകയാണ്. പാർട്ടിയിൽ ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ അപര്യാപ്തത ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം ജെ ജോബ് കോൺഗ്രസ് വിട്ടത്. ജി സുധാകരന് യുഡിഎഫ് പിന്തുണ നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചതാണ് അദ്ദേഹത്തെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. അടൂരിലെ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ അടൂർ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാനുമായ ബാബു ദിവാകരനും പാർട്ടി വിട്ടിരുന്നു. അടുർ മണ്ഡലത്തില് തന്നെ പരിഗണിച്ചില്ലെന്ന കാരണം പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം പാർട്ടിവിട്ടത്. നിലവിൽ കുന്നത്തുനാട് നിന്നും ട്വൻ്റി 20യുടെ സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കുകയാണ്.
കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ മുതിർന്ന നേതാവും കെപിസിസി സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന തൊടിയൂര് രാമചന്ദ്രന് ഇതേ കാരണത്താലത്താലാണ് പാർട്ടി വിട്ടത്. എല്ലാക്കാലത്തും കോൺഗ്രസിനെയും പ്രവർത്തകരെയും ഉപദ്രവിച്ച നേതാവിന് പാർട്ടി പിന്തുണ കൊടുക്കും മുമ്പ് കൂടിയാലോചന നടത്തിയില്ലെന്ന ആക്ഷേപമാണ് ഇവർ ഉയർത്തിയത്.