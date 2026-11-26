ശബരിമലയിൽ ഒളിക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് രഹസ്യ ചിത്രീകരണം; ജയിലിലാകും! കർശന നടപടിക്ക് പൊലീസ്
ശബരിമലയിൽ ശ്രീകോവിലിനുള്ളിലെ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ രഹസ്യമായി ചിത്രീകരിച്ച് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ തോതിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. വിലക്ക് ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിക്ക് പൊലീസ്. Legal action for sharing Sabarimala photos
Published : November 26, 2026 at 6:41 PM IST
പത്തനംതിട്ട: ഹൈക്കോടതിയുടെ കർശന വിലക്കുകൾ നിലനിൽക്കെ, ശബരിമല ശ്രീകോവിലിനുള്ളിലെ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും ഒളിക്യാമറയില് രഹസ്യമായി പകർത്തി വൻ തോതിൽ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ. അയ്യപ്പൻ്റെയും മാളികപ്പുറത്തമ്മയുടെയും വിഗ്രഹങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയും വീഡിയോയുമാണ് ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനെത്തുന്നവർ രഹസ്യമായി പകർത്തുന്നതെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. സംഭവത്തിൽ ദേവസ്വം വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു.
വിലക്ക് ലംഘിക്കുകയും ക്ഷേത്രചാരങ്ങൾക്കും സുരക്ഷയ്ക്കും ഭീഷണിയാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ചിത്രീകരണം നടത്തുന്നവർക്കെതിരെയും അത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെയും പൊലീസും ദേവസ്വം ബോർഡും നടപടികൾ കർശനമാക്കി. ചിത്രീകരണം നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാണ് പൊലീസിൻ്റെ നീക്കം. ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണുകളും ക്യാമറകളും പിടിച്ചെടുക്കും. ശ്രീകോവിലിനുള്ളിലെ വിഗ്രഹങ്ങൾ, പതിനെട്ടാംപടി, മേൽത്തിരുമുറ്റം, മാളികപ്പുറം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ മൊബൈൽ ഫോണോ ക്യാമറയോ ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രീകരണം നടത്തുന്നത് കേരള ഹൈക്കോടതി കർശനമായി വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്.
"ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കണ്ണുവെട്ടിച്ചാണ് പലരും ഇത്തരത്തിൽ ചിത്രീകരണം നടത്തുന്നത്. ദർശനത്തിനായി എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് മൊബൈലിൽ ക്യാമറ റെക്കോർഡ് ഓൺ ചെയ്ത് ഒളിപ്പിച്ചു വയ്ക്കും. ഷർട്ടിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള പോക്കറ്റ്, ഇരുമുടിക്കെട്ടിനുള്ളിൽ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽ പെടാത്ത വിധമാണ് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ച് ശ്രീകോവിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ദർശനം നടത്താൻ എത്തുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ ലഭിച്ച ദൃശ്യങ്ങളും, ചിത്രീകരണത്തിന് അനുമതിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ചിത്രീകരിച്ച ദൃശ്യങ്ങളും ചേർത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്താണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്" രഹസ്യന്വേഷണ വിഭാഗത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി.
ദൃശ്യങ്ങളും റീലുകളും വ്ളോഗുകളുമാക്കി അവ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് വഴി ലഭിക്കുന്ന ലൈക്കുകൾക്കും ഷെയറുകൾക്കുമാണ് പ്രധാനമായും ഇത്തരത്തിൽ നിയമ ലംഘനം നടത്തി ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തുന്നതെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ. സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളെയും ക്ഷേത്രാചാരങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഇത്തരത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സാമൂഹിക വിരുദ്ധരും തീവ്രനിലപാടുള്ള വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെടുന്നവരും ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് രഹസ്യന്വേഷണ വിഭാഗത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മുന്നറിയിപ്പ്.
അയ്യപ്പ വിഗ്രഹം ചിത്രീകരിച്ച് വിൽപന
രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയായ ഒരാൾ അയ്യപ്പ വിഗ്രഹം ചിത്രീകരിച്ച് ശബരിമലയിൽ തന്നെ വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ച സംഭവവുമുണ്ടായിരുന്നു. 2024ലെ മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് തീർത്ഥാടന കാലത്താണ് ശബരിമല ശ്രീകോവിലിനുള്ളിലെ അയ്യപ്പവിഗ്രഹം രഹസ്യമായി ചിത്രീകരിച്ച് സന്നിധാനത്ത് തന്നെ വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പിടിയിൽ ആകുന്നത്. ദർശനത്തിനെത്തുന്ന മറ്റ് തീർത്ഥാടകർക്ക് പണം വാങ്ങി ഈ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും കൈമാറാനാണ് ഇയാൾ ശ്രമിച്ചത്.
സന്നിധാനം പരിസരത്ത് വച്ച് തന്നെ ഇതിനായി ഇയാൾ ഭക്തരെ സമീപിച്ചിരുന്നു. സംഭവം പൊലീസിൻ്റെയും ദേവസ്വം വിജിലൻസിൻ്റെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഇയാളെ പിടികൂടുകയും മൊബൈൽ ഫോൺ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ശബരിമല നട അടച്ച സമയത്തെ ദൃശ്യങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ച് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ച റാന്നി ചെങ്ങറ സ്വദേശി 42 കാരനെതിരെ നേരത്തെ കേസെടുത്തിരുന്നു.
2026 ഏപ്രിൽ-മെയ് മാസങ്ങളിലാണ് ശബരിമല നട അടച്ച സമയത്തെ ദൃശ്യങ്ങൾ അനധികൃതമായി ചിത്രീകരിച്ച് ഇയാൾ യുട്യൂബിൽ പങ്കുവച്ചത്. ആളൊഴിഞ്ഞ പതിനെട്ടാം പടിയുടെയും കൊടിമരത്തിൻ്റെയും ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇയാൾ അന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചത്. ശബരിമല കാഴ്ചകൾ എന്ന പേരിൽ 10 മിനുട്ട് ദൈർഘ്യമുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇയാൾ പങ്കുവച്ചത്. വീഡിയോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് പമ്പ പൊലീസ് സ്വമേധയാ കേസെടുക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് വീഡിയോ നീക്കം ചെയ്തിരുന്നു.
ഹൈക്കോടതിയുടെ കർശന നിയന്ത്രണം
ശബരിമല സന്നിധാനത്തെയും പരിസരങ്ങളിലെയും പവിത്രതയും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി കേരള ഹൈക്കോടതി കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2011ലെ കേരള പൊലീസ് ആക്ട് സെക്ഷൻ 82(1) പ്രകാരം ശബരിമല പ്രത്യേക സുരക്ഷാ മേഖലയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ, തീർത്ഥാടകർക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും മാധ്യമങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമായ മാർഗനിർദേശങ്ങളാണ് കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ശ്രീകോവിലിനുള്ളിലെ അയ്യപ്പവിഗ്രഹത്തിൻ്റെയും മാളികപ്പുറത്തമ്മയുടെ വിഗ്രഹത്തിൻ്റെയും ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തുന്നത് ക്ഷേത്രാചാരങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സോപാനത്ത് നിന്ന് ചടങ്ങുകളോ ഹരിവരാസനമോ മൊബൈൽ ഫോണിലോ ക്യാമറയിലോ പകർത്താനും പാടില്ല. പതിനെട്ടാം പടി, മേൽത്തിരുമുറ്റം എന്നിവിടങ്ങളിലും ഫോട്ടോ, വീഡിയോ എന്നിവ പൂർണമായും നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടം ഫോട്ടോഷൂട്ടുകൾക്കോ വ്ളോഗിങിനോ ഉള്ള വേദിയല്ലെന്നാണ് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചത്. ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള പൊലീസുകാരോ ദേവസ്വം ജീവനക്കാരോ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരോ നിരോധിത മേഖലകളിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോയോ വീഡിയോയോ എടുക്കാൻ പാടില്ല.
മാധ്യമങ്ങൾക്കും നിയന്ത്രണം
പ്രത്യേക സുരക്ഷാ മേഖലയായതിനാൽ ശബരിമലയിലും പരിസരത്തും ഡ്രോണുകളോ ഹെലിക്കാമുകളോ ഉപയോഗിക്കുന്നതും പൂർണമായും നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊലീസിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക സുരക്ഷാ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇതിൽ ഇളവുള്ളത്. മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങളുടെ മേധാവികൾ ശിപാർശ ചെയ്യുകയും ചീഫ് വിജിലൻസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് മാത്രമേ ദേവസ്വം ബോർഡ് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് നൽകാവൂ. ഇവർക്ക് മാത്രമാണ് സന്നിധാനത്ത് റിപ്പോർട്ടിംഗിന് അനുമതിയുള്ളത്.
അംഗീകൃത മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് പോലും ദേവസ്വം ബോർഡും ചീഫ് പൊലീസ് കോ-ഓർഡിനേറ്ററും മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചു നൽകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താൻ അനുമതിയുള്ളൂ. അനുവദനീയമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ചിത്രീകരണം പോലും തീർത്ഥാടകരുടെ ദർശനത്തിനോ സഞ്ചാരത്തിനോ യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലെന്ന് പൊലീസും ദേവസ്വം ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉറപ്പുവരുത്തണം.
മലകയറിയെത്തുന്ന തീർത്ഥാടകർക്ക് സെൽഫിയെടുത്ത് മടങ്ങാം
മലകയറി എത്തുന്ന ശബരിമല തീർത്ഥാടകർക്ക് പ്രകൃതി ഒരുക്കിയ ഹരിതാഭ തണലിലിരുന്ന് വിശ്രമിച്ചു മലകയറ്റം തുടരാം. പെരിയാർ വന്യജീവി സാങ്കേതം ഉൾപ്പെടുന്ന കൊടും വനത്തിൻ്റെ ഹരിതാഭയും ഇളം കാറ്റ് തഴുകുന്ന തണുപ്പും ആസ്വദിച്ചുള്ള വിശ്രമം ഭക്തരുടെ മനസിലും ശരീരത്തിലും ഊർജ്ജ പ്രവാഹം നിറയ്ക്കുന്നതാണ്.
അപ്പാച്ചിമേടിലെ കഠിനമായ കയറ്റം കയറി എത്തുമ്പോൾ ശബരിപീഠം മുതൽ ശരംകുത്തി വരെയുള്ള പാത നിരപ്പുള്ളതാണ്. വിശ്രമം കഴിഞ്ഞാൽ ഹരിത സാഗരം പോലുള്ള കൂറ്റൻ മലനിരകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സെൽഫിയും എടുത്തു യാത്ര തുടരാം. ഈ പാതയിൽ ചിത്രീകരണത്തിന് യാതൊരു നിയന്ത്രണങ്ങളും നിലവിൽ ഇല്ല.
ലോവർ അപ്പാച്ചിമേട്ടിൽ ഉണ്ട വഴിപാട് കേന്ദ്രത്തിന് സമീപമാണ് 7,000 ചതുരശ്ര അടിയിൽ തീർത്ഥാടക വിശ്രമകേന്ദ്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. മൂന്ന് തട്ടുകളിലായി ഒരുക്കിയ ഇവിടെ 1,000 തീർത്ഥാടകർക്ക് വരെ വിശ്രമിക്കാം. ടൈലുകൾ പാകി ഭംഗിയാക്കിയ പ്രതലത്തിൽ ഇരിക്കാൻ സ്റ്റീൽ ബെഞ്ചുകളും ബിൽറ്റ്-ഇൻ ഇരിപ്പിടങ്ങളുമുണ്ട്. കുടിവെള്ളവും പ്രാഥമിക കൃത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ ശുചിമുറിയും ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട്.
11 ലക്ഷം രൂപ ചെലവിട്ടാണ് നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. അവസാന മിനുക്കുപണികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നവീകരിച്ച തീർത്ഥാടക വിശ്രമകേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ഡിസംബറിന് മുമ്പ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് കെ ജയകുമാർ പറഞ്ഞു.
മലകയറി ദർശനം
ശബരിമല തീർത്ഥാടകരുടെ ബേസ് ക്യാമ്പ് ആയ നിലയ്ക്കലിൽ നിന്നും അപ്പാച്ചിമേട് വഴി സന്നിധാനത്തേക്കുള്ള ശരണ വഴിയുടെ ദൈർഘ്യം ഏകദേശം 27 ഓളം കിലോമീറ്റർ ആണ്. നിലയ്ക്കലിൽ എത്തുന്ന തീർത്ഥാടകർ വാഹനങ്ങൾ ബേസ് ക്യാമ്പിൽ പാർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ചെയിൻ സർവീസ് ബസുകളിലാണ് പമ്പയിൽ എത്തുന്നത്. പമ്പയിൽ എത്തിയാൽ പുണ്യ പമ്പയിൽ പമ്പ സ്നാനം നടത്തി പമ്പ ഗണപതിയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ദർശനം നടത്തി ശരണം വിളികളുമായി മലകയറ്റം ആരംഭിക്കാം. പമ്പയിൽ നിന്നുമുള്ള മലകയറ്റത്തിൽ കഠിനമാണ് കുത്തനെയുള്ള നീലിമല കയറ്റം.
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നീലിമല താണ്ടി അപ്പാച്ചി മേട്ടിൽ വിശ്രമിച്ച് ശബരീ പീഠവും മരക്കൂട്ടവും താണ്ടി ശരംകുത്തിയിൽ എത്താം. കന്നി അയ്യപ്പന്മാർ ദർശനത്തിനെത്തി എന്നറിയിക്കാൻ, ദർശനത്തിനെത്തുന്ന കന്നി അയ്യപ്പന്മാർ ശരംകുത്തി ആലിൽ ശരക്കോലുകൾ സമർപ്പിക്കും. ശരംകുത്തിയിൽ നിന്നും ഏതാനും പടവുകൾ താണ്ടിയാൽ അയ്യൻ്റെ സന്നിധാനമെത്തി. ഇരുമുടികക്കെട്ടുമേന്തി പതിനെട്ടാം പടി ചവിട്ടി എത്തുന്നത് അയ്യൻ കുടികൊള്ളുന്ന ശ്രീകോവിലിന് മുൻപിൽ. ഇവിടെ അയ്യനെ തൊഴുത് മടങ്ങാം.
ഭക്തർക്ക് സുഖദർശനം
പമ്പയും നീലിമലയും താണ്ടി, കല്ലും മുള്ളും ചവിട്ടി പതിനെട്ടാം പടി കയറിയെത്തുന്ന അയ്യപ്പഭക്തർക്ക് ഇക്കുറി ശബരിമലയിൽ സുഖദർശനം നടത്തിയാണ് മടങ്ങുന്നതെന്ന് ഭക്തർ പ്രതികരിച്ചു. 'വൃത്തിയുള്ള സന്നിധാനവും കാനനപാതയും. അന്നദാനമണ്ഡപത്തിൽ സദ്യയും അടിപൊളി. വളരെ മികച്ചതും സ്വാദിഷ്ടവുമായ ഭക്ഷണമാണ് അന്ന ദാന മണ്ഡപത്തില് ലഭിച്ചത്. സംതൃപ്തിയോടെയും സന്തോഷത്തോടെയുമാണ് മലയിറങ്ങുന്നതെന്ന്,' അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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