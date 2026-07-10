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സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയ അടയ്‌ക്ക മോഷണക്കേസ് പ്രതിയുമായി സാമ്യം; ആളുമാറി യുവാവിനെ മർദിച്ച് പൊലീസ്

സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയ പ്രതിയുമായി സാമ്യമുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് അടയ്‌ക്ക് മോഷണക്കേസ് ആരോപിച്ച് യുവാവിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് മർദിച്ച് പൊലീസ്.

BADIADKA AJITH KUMAR CASE CCTV CRIME KASARGOD POLICE NEWS BADIADKA KASARGOD
Ajith kumar (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 10, 2026 at 6:20 PM IST

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കാസർകോട്: ബദിയടുക്കയിൽ മോഷണക്കേസ് ആരോപിച്ച് യുവാവിനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് മർദിച്ചതായി പരാതി. കാസർകോടിലെ ഏത്തടുക്ക സ്വദേശി അജിത്കുമാറിനെയാണ് പൊലീസ് മർദിച്ചത്. സിസിടിവിയിലെ പ്രതിയുടെ മുഖസദൃശ്യം ഉണ്ടെന്നും കവർച്ച ചെയ്‌തുവെന്ന് സമ്മതിക്കണം എന്നു പറഞ്ഞായിരുന്നു മർദ്ദനമെന്ന് അജിത് പറഞ്ഞു. അടക്കമോഷണ കേസിലെ പ്രതിയാണെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു മർദനം. ബന്ധുക്കളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് മർദിച്ചതായും പറയുന്നു.

ജൂലൈ രണ്ടിന് ഏത്തടുക്കയിലെ സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ ഗോഡൗണിൽ നിന്ന് അടക്ക മോഷണം പോയിരുന്നു. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ കണ്ട പ്രതിയുമായി സാമ്യമുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് ജൂലൈ എട്ടിന് രാത്രി ഏഴ്‌ മണിക്ക് അജിത്കുമാറിനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

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സ്വകാര്യ കാറിലാണ് പൊലീസ് എത്തിയത്. മഫ്‌തിയിൽ എത്തിയ പൊലീസുകാർ കാറിൽ വെച്ചും സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചും മർദിച്ചു. കുരുമുളക് സ്പ്രേ കാണിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി.
മോഷണകുറ്റം ഏറ്റെടുക്കാൻ പൊലീസ് നിർബന്ധിച്ചതായും അജിത്ത് പറയുന്നു. സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചും ചോദ്യം ചെയ്തു.

അടയ്‌ക്ക മോഷ്‌ടിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു ആഴ്‌ചയായെന്നും ജൂലായ് എട്ടാം തിയ്യതി രാത്രി സിസിടിവിയിൽ കണ്ട പ്രതിയുമായി സാദൃശ്യം ഉണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് സഹോദരിയുടേയും അമ്മയുടേയും മുൻപിൽ വച്ച് തന്നെ തോളത്ത് പിടിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നുവെന്ന് അജിത് കുമാർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. കൂടാതെ താനാണ് പ്രതിയെന്ന് സമ്മതിക്കണമെന്ന് പൊലീസുദ്യോഗസ്ഥർ നിർബന്ധിച്ചതായും അജിത് പറഞ്ഞു. സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ താനിപ്പോൾ കള്ളനാണെന്നും നിയമപരമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും അജിത് കുമാർ വ്യക്തമാക്കി.

യുവാവിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് മർദിച്ച് പൊലീസ് (ETV Bharat)

യുവാവ് ചെങ്കള ഇ കെ നായനാർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. സംഭവത്തിൽ പൊലീസിനെതിരെ പരാതി നൽകുമെന്ന് അജിത് പറഞ്ഞു. നാട്ടുകാർക്കും വീട്ടുകാർക്കും മുന്നിൽ താൻ കള്ളനായി മാറി. ഇത് എൻ്റെ ഭാവിയെ ബാധിക്കുമെന്നും അജിത് പറഞ്ഞു. അതേസമയം അജിത്തിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരുന്നുവെന്നും മർദിച്ചില്ലെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. അതിനിടെ മോഷണക്കേസിൽ യഥാർത്ഥ പ്രതികൾ മൂന്ന് പേർ പിടിയിലായിട്ടുണ്ട്.

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TAGGED:

BADIADKA AJITH KUMAR CASE CCTV
CRIME
KASARGOD POLICE NEWS
BADIADKA KASARGOD
BADIADKA AJITH KUMAR CASE CCTV

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